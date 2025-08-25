PSD se reîntoarce în ședințele coaliției de guvernare și anunță condițiile pentru a susține asumarea răspunderii guvernului pe pachetul 2 de reforme

PSD a votat în unanimitate, luni, revenirea la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le au în Pachetul 2, referitoare la măsuri fiscale şi la cele din domeniul administraţiei, pe celelalte capitole din acest set legislativ – respectiv eliminarea privilegiilor, măsurile din sănătate etc. -, social-democrații neavând obiecții.

Reamintim că adoptarea celui de-al doilea pachet cu măsuri de austeritate a fost amânată aproape o lună, din cauza reducerii fondurilor pentru investițiile unităților administrativ-locale (UAT-uri) și a propunerilor de reformare a administrației locale.

„S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le avem, în acest moment, în Pachetul 2 – restanţe care se referă la măsuri fiscale şi la cele din domeniul administraţiei. Aşa cum am enunţat şi săptămâna trecută, şi în urmă cu două săptămâni, pe toate celelalte domenii din Pachetul 2 – cele care privesc eliminarea privilegiilor, pachetul pe sănătate, legea insolvenţei, propunerile care vin dinspre Ministerul Muncii, şi sunt destule – nu avem niciun fel de problemă. Astăzi, când vorbim, vorbim despre restanţe pe fiscal şi pe administraţie”, a spus preşedintele interimar al PSD, la sediul partidului, după şedinţa conducerii.

Condiționarea PSD presupune discutarea propunerilor depuse de administrațiile locale pentru amendarea măsurilor privind investițiile acestora și, în legătură directă, a rectificării bugetare.

PSD aşteaptă ca ministrul Finanţelor să vină atât cu propunerile fiscale, cu impactul lor asupra bugetului şi cu o primă formă de rectificare bugetară.

Adoptarea prin angajarea răspunderii Guvernului, condiționată de concesii privind investițiile UAT-urilor și reforma administrativă

„Astăzi, aşa cum v-am spus, mergem la coaliţie pentru a discuta aceste restanţe, doar pentru Pachetul 2”, a precizat el.

Întrebat dacă, în momentul de faţă, mai este vorba de angajarea răspunderii sau dacă aceste legi trebuie să treacă prin Parlament, Grindeanu a răspuns: „Şi o angajare a răspunderii înseamnă un consens în coaliţie. Nu poate un guvern de coaliţie să meargă cu o formă de angajare a unui pachet nediscutat în coaliţie. Dacă depăşim fazele de care aminteam – restanţele de la Ministerul Finanţelor şi de la Ministerul Dezvoltării –, nu văd o problemă.”

”Eu ştiu că Ministrul Finanţelor e în dialog şi a fost în dialog cu Bruxelles, eu ştiu că Ministrul Finanţelor trebuie să vină cu rectificarea, eu ştiu că Ministrul Finanţelor trebuie să vină cu un nou deficit cu o nouă ţintă, eu ştiu că Ministrul Finanţelor, în aceste zile, dacă vrea să înaintăm pe acest pachet fiscal, trebuie să vină cu toate aceste lucruri şi cu impactul lor şi cu impactul acestor măsuri la buget, pentru reducerea deficitului. (..) Trebuie să vorbim despre rectificare, ca să vedem ce înseamnă această reaşezare, inclusiv din punctul de vedere al investiţiilor”, a spus preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa partidului.

Grindeanu a precizat că în şedinţă s-a ridicat de către aleşii locali următoarea problemă, şi anume că ”sunt facturi neplătite pe diverse lucrări care ţin de administraţia locală, pe Anghel Saligny, de câteva luni bune, iar acele companii, astăzi, când vorbim trebuie să îşi plătească dările la stat”.

”Vă spun că, dacă nu se deblochează această situaţie, fiindcă nu vorbim de multinaţionale aici, vorbim de companii mici şi medii care nu au forţa să suporte aceste costuri şi atunci, dacă nu deblocăm rapid lucrurile, pe Anghel Saligny vom avea zeci de firme, dacă nu chiar sute de firme care vor intra în perioada următoare în faliment, în insolvenţă, ceea ce nu ne dorim. De aceea mă aşteptam, pentru că discuţia cu Ministrul Finanţelor a fost în urmă cu zece zile, să avem toate aceste lucruri, dar, fiind că din naştere optimist, mă aştept ca astăzi, ministrul Finanţelor, că tot vorbeam de restanţe, să prezinte toate aceste lucruri, la coaliţie”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

