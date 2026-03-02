PSD, ședință specială în contextul intern și extern – Vot în unanimitate pentru extinderea consultării interne: mai rămâne la guvernare dacă nu pleacă Bolojan și USR?

Biroul Permanent Naţional al PSD a votat, luni, în unanimitate, pentru extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza prezenţei social-democraţilor la guvernare.

Consultarea vizează două chestiuni considerate esențiale de către PSD chiar și acum, în actualul context geopolitic:

rămâne partidul la guvernare pe mandatul de premier al lui Ilie Bolojan?

rămâne PSD la guvernare dacă USR nu este eliminat USR?

Coaliţia ”scârţâie rău” din cauza premierului și a USR, în opinia liderului PSD, Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele formațiunii, este cel care a făcut propunerea acestei extinderi, așa cum a anunțat săpămâna trecută. El a explicat că ”protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, întrucât coaliţia ”scârţâie rău” în actuala formulă:

”M-am gândit şi o să le propun colegilor să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. În vara anului trecut, aproape 5.000 de colegi (…) au votat şi, într-o proporţie destul de mare, într-un procent mare, au spus da, mergem în această formă în această coaliţie. De data aceasta aş face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, de modul în care funcţionează coaliţia, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noştri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL”.

Reamintim că PSD s-a opus reformei pensiilor magistraților, reformei administrației publice și acum s-a pronunțat împotriva creșterii vârstei de pensionare a angajaților din instituțiile de forță ale statului, poziționări ce au dus la amânarea unor pachete legislative importante pentru corecția bugetară.

****