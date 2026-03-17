PSD, vot alături de AUR, în Parlament, pentru pachetul social. Reapare în discuție ruperea Coaliției – Ședințe la PNL și PSD privind soarta Guvernului Bolojan, la final de săptămână

Tensiunile din coaliția de guvernare au crescut la noi cote în contextul dezbaterilor pe buget dintre partide. Liberalii au anunțat deja că liderii partidului se vor reuni sâmbătă, la Sibiu, într-o ședință a Biroului Politic Național, discuția vizând situația din coaliție și evaluarea obiectivelor asumate și implementate la nivel guvernamental.

Ședința liberalilor de sâmbătă vine într-o săptămână decisivă pentru supraviețuirea Coaliției, în care se discută și se va vota, joi, în plenul Parlamentului, legea bugetului de stat. PSD trecut deja, marți, în Parlament, cu votul AUR, în comisiile reunite de buget-finanțe, mai multe amendamente prin care se introduc cheltuieli sociale suplimentare, așa-numitul pachet social de 3,3 miliarde de lei solicitat de PSD și respins de premierul Ilie Bolojan și PNL.

Discuțiile din Comisiile parlamentare au fost per total unele tensionate, cu multiple reproșuri și atacuri între parlamentarii PSD și cei ai opoziției cu cei de la PNL și USR. Mare parte din bugetele instituțiilor care au fost votate marți, în comisii, au trecut însă la vot.

Liderul PSD vorbește despre anticipate

Într-un comentariu referitor la întâlnirea liberalilor de sâmbătă de la SIbiu, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că poate colegii de coaliție vor decide în weekend să iasă ei de la guvernare și a vorbit despre alegeri anticipate, precizând că PSD nu va susține un guvern minoritar.

Grindeanu a mai declarat că imediat după buget social democrații vor merge înainte cu consultarea internă privind ieșirea sau rămânerea la guvernare.

”(Ilie Bolojan) e prim-ministru nu doar că e președinte PNL, e prim-ministru pe 46% din voturi de la PSD. Că doar PNL-ul nu-ți ajunge să fii prim-ministru. Poți să fii doar președinte la tine la partid. Ca să fii prim-ministru ai nevoie și ai avut nevoie și de voturile PSD. Un buget, când vii să-l prezinți, trebuie să fie un buget al coaliției, un buget care să aibă și viziunile partidelor, care sunt componente ale acelei coaliţii. Adică nu trebuie să fie doar un buget de dreapta. Atâta timp cât vrei ca PSD-ul să facă parte din această coaliție. Şi atunci, de aici, toată abordarea aceasta pe care PSD-ul o are, fiind partid efectiv de stânga, anunțând toate aceste măsuri care ne-au fost refuzate în coaliţie”, a spus Grindeanu.

PNL amenință și el cu ieșirea de la guvernare

Premierul Ilie Bolojan a acuzat la rândul său PSD, duminică, că folosește „o retorică de tip AUR”.

Mai mult, un lider PNL a declarat că „PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS şi POT”, iar fostul ministru al Mediului Mircea Fechet a declarat marți că nu exclude scenariul în care PNL, dacă va constata existența de facto a unei noi majorități PSD-AUR, să meargă în Opoziție, ”să-și vadă de treabă”.

Fechet, deputat PNL, a avertizat asupra riscului ca amendamente propuse de PSD și susținute de AUR să afecteze semnificativ construcția bugetară, iar potrivit acestuia premierul nu va accepta ”să ducă bugetul în derizoriu”, condiții în care ”PNL nu poate vota un astfel de buget”.

„Ar fi un blocaj total…Eu nu mă feresc să spun și cuvântul pe care puțini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Național Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziție, să-și vadă de treabă și PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcție merg lucrurile”, a declarat Fechet la emisiunea România Politică de la Prima News.

Potrivit deputatului PNL, „nu va fi nevoie ca vreunul dintre parteneri să denunțe” protocolul coaliției, câtă vreme „coaliția nu mai este tratată cu rigoarea cu care ar trebui să fie, în sensul respectării protocolului”.

