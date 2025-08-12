cursdeguvernare

marți

12 august, 2025

Stiri

PSD susține în continuare impozitarea progresivă: „Venituri mai mari la buget decât măsurile Bolojan”

De Laurențiu Gheorghe

12 august, 2025

Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri propuse de premierul Ilie Bolojan, anunță fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi.

El susține că introducerea impozitului progresiv ar conduce la atragerea la bugetul de stat a unor venituri suplimentare de 59 de miliarde de lei anual.

Fruntașul social-democrat consideră că o astfel de măsură se impune cu atât mai mult cu cât foarte multe state dezvoltate din Uniunea Europeană aplică impozite graduale, în funcție de venituri.


„În toate țările dezvoltate din Uniunea Europeană (Germania, Franța, Luxemburg, Belgia, Austria, Malta, Italia etc) se aplică cu succes impozitarea progresivă, în România, partidele de dreapta se încăpățânează să mențină cota unică și iau câte 100-200 de lei de la seniori, de la mame care își cresc copiii, de la gravide sau lăuze care își cresc copiii și de la veteranii de război. Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan. În scenariul prezentat de EUROMOD, în analiza sa pentru Comisia Europeană, cu o creștere de 2 puncte procentuale la cei cu venituri peste medie s-ar permite chiar revenirea tuturor celorlalte taxe la nivelul anterior. Deci, plătești un 12% la venit, dar nu mai plătești TVA de 21%, ci de 19%, nu mai plătești impozit pe dividende de 16% ci de 10%, nu mai plătești CASS la pensiile de peste 3.000 de lei”, a afirmat Budăi.

El subliniază că actuala „cotă unică nu face altceva decât să majoreze decalajele din societate” și atrage atenția că „inegalitățile economice se vor accentua, iar cei săraci devin tot mai vulnerabili, iar cei bogați își sporesc averea”.

„Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens cu restul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană și să aplicăm impozitarea progresivă, oricum la asta vom ajunge”, avertizează fostul ministru în aceeași postare.

Cititi si: Raportul OCDE pe România – principalele idei. Recomandări: Impozitare progresivă a salariilor și creșterea impozitelor pe proprietate

***


Raportul OCDE pe România – principalele idei. Recomandări: Impozitare progresivă a salariilor și creșterea impozitelor pe proprietate

Guvernul renunță la impozitarea progresivă a pensiilor speciale – Se revine la cota unică de 10% pentru sumele ce depășesc 3.000 de lei

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

