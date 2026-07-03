PSD sesizează Comisia LIBE din Parlamentul European – reclamă „atacurile PNL la adresa independenţei justiţiei”. Siegfried Mureșan: PSD „este partidul condus de premierul OUG 13” 

Reprezentantul PSD în Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a sesizat preşedintele şi coordonatorii Comisiei LIBE, cu privire la „atacurile PNL îndreptate împotriva sistemului judiciar din România”.

„Presiunile publice asupra magistraţilor, contestarea legitimităţii instanţelor sau încercările de discreditare a justiţiei înainte de epuizarea procedurilor legale sunt incompatibile cu principiile independenţei justiţiei, separaţiei puterilor şi statului de drept”, acuză PSD.

„Solicitarea vizează declaraţiile publice formulate în ultimele zile de reprezentanţi ai Partidului Naţional Liberal, prin care au fost contestate modul de repartizare a completurilor de judecată şi activitatea instanţelor în dosare privind propriul partid, precum şi anchete penale referitoare la presupuse fapte de corupţie în care sunt vizaţi lideri liberali. Aceste afirmaţii au fost urmate de o reacţie fermă a Consiliului Superior al Magistraturii, instituţia constituţională care garantează independenţa justiţiei, care a calificat situaţia drept o „escaladare fără precedent” a discursului împotriva instanţelor şi a avertizat că astfel de mesaje pot afecta încrederea cetăţenilor în imparţialitatea şi autoritatea sistemului judiciar”, subliniază PSD.

Social-democraţii mai afirmă că independenţa justiţiei reprezintă unul dintre fundamentele Uniunii Europene şi o condiţie esenţială pentru protejarea drepturilor cetăţenilor, combaterea corupţiei şi consolidarea încrederii în instituţiile democratice, iar acest principiu trebuie apărat în mod consecvent în toate statele membre, indiferent de identitatea politică a celor implicaţi.

„Prin acest demers, PSD solicită ca instituţiile europene să urmărească cu atenţie aceste evoluţii, reafirmând angajamentul Uniunii Europene pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept. România are nevoie de instituţii puternice, de respectarea hotărârilor instanţelor şi de un climat politic responsabil, în care disputele dintre partide să fie soluţionate prin mijloace democratice şi legale, nu prin presiuni publice asupra sistemului judiciar”, mai transmite PSD.

Suspiciunile exprimate de PNL care i-au făcut pe social-democrați să alerteze Parlamentul European

PNL a semnalat miercuri că Tribunalul București a constituit șase completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice, o decizie ce eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit căreia orice secție nou-înființată are nevoie de avizul CSM.

Tribunalul București a reacționat joi respingând acuzațiile liberalilor și anunțând că pregătește și completuri specializate în ONG-uri. Reamintim că ONG-urile de profil sunt cele mai critice voci ale societății românești la adresa sistemului de justiției.

Referindu-se la hotărârea judecătorească pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care a suspendat hotărârea Consiliului Naţional Extraordinar al PNL referitoare la Congres, inclusiv organizarea şi desfăşurarea Congresului PNL prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat preşedinte, liberalii au făcut observații semnalate și de societatea civilă, de altfel.

„Nu putem să nu observăm că «bătăliile politice» din partid s-au mutat în justiţie. Brusc în data de 23 iunie 2026, la numai două zile după Congresul Extraordinar al PNL, Tribunalul Bucureşti a constituit 6 completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice. Astfel, doar 6 judecători, din peste 100 ai Tribunalului Bucureşti, au fost desemnaţi în mod direct de preşedintele acestei instanţe şi numai aceştia pot judeca astfel de cauze. Este o decizie fără precedent, care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit căreia orice secţie nou-înfiinţată are nevoie de avizul CSM”, precizau reprezentanţii PNL.

Siegfried Mureşan, vicepreședinte PE: PSD vrea să discute despre statul de drept în Parlamentul European. „Este partidul condus astăzi de premierul OUG 13”

Vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan a anunțat că se va discuta ”cu plăcere” despre statul de drept în Parlamentul European, chiar dacă solicitarea vine de la PSD, partidul condus în această perioadă de Sorin Grindeanu, premierul în mandatul căruia a fost adoptată OUG 13, cea care a scos în stradă sute de mii de români.

„PSD vrea să discute despre statul de drept în Parlamentul European. Vom discuta cu plăcere. Despre PSD trebuie să spunem că, în timpul lui Liviu Dragnea, prezenta atacul la statul de drept ca pe o apărare a statului de drept, iar apărarea statului de drept ca pe un atac la statul de drept. Aşa au făcut atunci, aşa fac şi acum”, a scris, joi seară, pe Facebook, vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan.

Acesta adaugă: „Sunt convins că toţi actorii, care atunci l-au apărat pe Liviu Dragnea şi abuzurile lui, vor apăra şi în această perioadă orice abuz”.

„Au încercat ani de zile să ne explice că s-au schimbat. Vom vedea în următoarele luni că nu s-au schimbat deloc. Acesta este partidul condus astăzi de premierul OUG 13”, a mai scris vicepreşedintele PNL.

OUG 13 a fost adoptată, în noaptea de 31 ianuarie 2017, de către Guvernul Sorin Grindeanu şi avea rolul de a modifica Codul penal şi Codul de procedură penală din România, pentru a dezincrima parţial abuzul în serviciu, astfel încât mai mulți demnitari și înalți funcționari să scape de pedeapsa cu închisoarea.

Adoptarea sa a dus la unele dintre cele mai mari proteste de stradă, una dintre scandările perioadei, rămasă încă în mentalul colectiv, fiind „Noaptea, ca hoţii”.

Protestele masive au determinat Guvernul să abroge integral ordonanţa câteva zile mai târziu, prin OUG 14/2017.

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