Condițiile puse de PSD pentru a discuta cu premierul desemnat: Cum poate integra în programul de guvernare cele 10 recomandări ale social-democraților

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat luni dispus să discute cu Siegfried Mureșan o eventuală susținere în Parlament, numai dacă acesta ia în calcul includerea în programul de guvernare a celor 10 propuneri adoptate de social-democrați la Sinaia.

În caz contrar, a spus liderul social-democraților, PSD își menține decizia de a nu vota un Cabinet Mureșan:

„Domnul Mureșan, înainte de a avea o discuție cu noi, dacă dorește voturile PSD, spune că va continua direcția proastă și modul în care a condus Ilie Bolojan și că dorește să conducă Guvernul în același mod. Nu cred că ne conduce spre o altă concluzie decât cea pe care a luat-o PSD mai devreme: de a nu vota. Altfel, dacă dorește să avem discuții, să ne spună cum poate prinde în programul de guvernare cele 10 recomandări pe care noi le-am votat”, a declarat luni Sorin Grindeanu.

„Acordul celor zece priorități naționale”

La sfârșitul lunii august, PSD a votat în Consiliul Politic Naţional de la Sinaia o rezoluţie intitulată „ACORDUL CELOR ZECE PRIORITĂŢI NAŢIONALE”, un document deschis partidelor parlamentare, sindicatelor, patronatelor, administraţiilor locale şi societăţii civile.

Documentul este conceput ca o bază de negociere și include 10 direcții strategice:

Refacerea sistemului energetic și valorificarea resurselor – Focus pe securitatea energetică și utilizarea resurselor naționale. Securitatea națională, apărarea și industria de profil – Întărirea capacităților de apărare și revitalizarea industriei militare naționale. Reindustrializare, capital productiv și finanțare pentru dezvoltare – Sprijinirea producției interne și a investițiilor industriale. Colectare corectă, combaterea fraudei și disciplină bugetară – Măsuri de optimizare fiscală și reducere a evaziunii. Reforma statului și servicii publice care funcționează – Eficientizarea aparatului bugetar și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. Muncă, venituri, coeziune socială și demografie – Protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea familiilor și stimularea locurilor de muncă. Educație, sănătate, competențe și cercetare – Prioritizarea investițiilor în infrastructura școlară, spitalicească și în inovare. Agricultură, hrană, irigații și dezvoltare rurală – Securitate alimentară, modernizarea sistemelor de irigații și susținerea producătorilor locali. Infrastructură și investiții strategice – Accelerarea proiectelor mari de transport și conectivitate. România europeană și euroatlantică – Consolidarea parteneriatelor internaționale și integrarea strategică în UE/NATO.

Biroul Politic al PSD a decis ca social-democrații să nu voteze Guvernul Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu i-a cerut europarlamentarului să-și depună mandatul

Biroul Politic Național (BPN) al PSD a decis luni să nu se voteze învestirea Cabinetului Siegfried Murașan, urmând ca aceasta să fie recomandarea înaintată Consiliului Politic Naţional, cel care va lua decizia finală.

”Biroul permanent naţional al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Birolului permanent naţional va fi înaintată Consiliului Politic Naţional. Este, conform statutului, forul politic care poate decide sau ia decizii în situaţii de acest tip”, a declarat Sorin Grindeanu la finalul şedinţei de luni PSD.

În conferința de presă susținută luni, după ședința BPN, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul pentru ca șeful statului să facă o nouă propunere, altfel se va ajunge la anticipate:

„România are nevoie de rectificare (bugetară). România are rapid nevoie de un Guvern care să schimbe direcția țării. De aceea, îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu îl votăm. Ca să se poată intra în altceva, să se poate intra într-o abordare corectă, să se poată intra pe o altă linie. Dacă dorește voturi din altă parte, evident că poate să existe majorități în Parlament și fără PSD. Dacă nu, ar fi simplu să-și depună mandatul. Repede”.

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