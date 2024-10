Promisiunile PSD pentru patronate și sindicate: nicio creștere de taxe, scăderea poverii fiscale asupra muncii

Nu vor exista creșteri de taxe în „intervalul următor”, dar va fi redusă povara muncii în cazul salariaților cu venituri mici și medii, sunt două dintre promisiune pre-electorale înaintate de social-democrați la discuțiile cu reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor.

Discuțiile au avut loc în cadrul campaniei „Ce-ți dorești tu pentru România!”, inițiate, oficial, ca parte a pregătirii Programului de guvernare propus de PSD pentru legislatura 2025-2028. Organizațiile sindicale și patronale vor trimite în perioada următoare propunerile scrise, unele dintre ele urmând să fie incluse în acest program ce va fi prezentat în campaniile pentru alegerile parlamentare și prezidențiale ce urmează.

Comunicatul transmis joi de PSD conține foarte vag intențiile social – democrațiilor și nicio măsură concretă:

„Concluzia comună a consultărilor dintre PSD le-a promis reprezentanților unor patronate patronatelor și sindicatelor este că România nu își permite creșteri de taxe în intervalul următor, iar soluțiile cele mai importante pentru susținerea economiei naționale trebuie să vizeze încurajarea muncii, creșterea productivității și reducerea poverii fiscale în special la nivelul salariaților cu venituri mici și medii”.

„Soluțiile de guvernare pentru dezvoltarea economică și echilibrarea bugetară pe termen mediu și lung trebuie să pună accentul pe stimularea investițiilor și a activităților economice din România, concomitent cu întărirea disciplinei fiscale și creșterea gradului de conformare din partea contribuabililor”.

Ce spunea premierul Ciolacu, în luna mai, despre posibilele reduceri ale poverii fiscale

În luna mai, Marcel Ciolacu a recunoscut că România are cea mai mare impozitare din UE, în special la salariile mici, dar preciza că o reducere a impozitării acestora este imposibilă. Soluția prezentată atunci și care urma să fie elaborată până la alegeri, viza un sistem de deductibilități.

Reducerea impozitării, exclusă

În România au existat propuneri de impozite zero în cazul salariului minim, însă PSD a exclus categoric o astfel de posibilitate.

Analiștii, de altfel, atrag atenția, că pe parametrii actuali ai muncii la negru sau gri, care se află în spatele ponderii foarte ridicate a salariilor minime pe economie, eliminarea taxelor pe acest venit ar echivala cu falimentul sistemului public de pensii și al celui de sănătate.

„Eu nu arunc România într-o aventură, după ce am muncit împreună cu toţi colegii mei din guvern să aducem această stabilitate macroeconomică. Da, spun de peste doi ani de zile că este cea mai mare impozitare la salariile mici din Europa. (…) Eu nu pot să risc să vin cu scăderi de impozitare la salariul minim pe economie şi să mă trezesc de la o treime, cât sunt angajaţi în economie acum cu salariul minim, să am două treimi. (…) Ca să iau o măsură pe picior ca să-mi aducă eventuale voturi, nu am să o fac”, declara Marcel Ciolacu în luna mai.

Opțiunea premierului, neclară în luna mai, ar putea fi prezentată în programul de guvernare al PSD

„Vom încerca să venim cu un sistem de deduceri la cei cu venituri mici care se direcţionează, din punctul meu de vedere, către sănătate, educaţie şi pensii private. Sunt servicii pe care în acest moment le susţine Guvernul României, prin Casa de Sănătate, şi domnul ministru poate detalia cât din bugetul Casei de Sănătate merge în zona privată şi cât în public. (…) În acest an presupun că începem să luăm o parte din măsuri, dar când avem tot filmul şi tot planul întreg îi anunţăm pe români cu asta se începe, la asta duce. Aici sunt deducerile. Ai copilul la grădiniţă, copilul la şcoală, îţi deduci din impozite, eu, stat, suport acest lucru. (…) Aceste servicii nu pot fi sustenabile numai de la bugetul de stat”, a declarat, în aceeași intervenție din luna mai, marcel Ciolacu.

