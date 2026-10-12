PSD înființează o comisie pentru legislația anticipatelor. Sorin Grindeanu: „Scenariul este nedorit. Întreaga economie ar deveni o ruină, am deveni martorii unui faliment național”

Biroul Permanent Național al PSD, reunit luni, a mandatat conducerea partidului să continue discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru formarea unui cabinet și pentru elaborarea programului de guvernare, dar nu va intra în acest executiv dacă nu va exista o majoritate clară cu PNL și UDMR, a anunțat președintele social-democraților, Sorin Grindeanu.

În paralel, a spus președintele PSD, în BPN s-a discutat „foarte serios” și despre varianta alegerilor anticipate, iar pentru că acestea par tot mai probabile, social-democrații au decis să pregătească legislația necesară.

„Acest scenariu pare a fi unul tot mai real având în vedere neînțelegerile politice. În acest sens, BPN a votat înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale, comisie formată din Marian Neacșu, Ovidiu Popa și Daniel Zamfir. Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate parlamentare și ce eventuale modificări sunt necesare”, a declarat Sorin Grindeanu, după ședința BPN.

PSD exclude în continuare un cabinet tehnocrat sau unul hibrid, format din tehnocrați și politicieni.

Dacă PSD şi PNL intră asumat la guvernare, o să intre şi UDMR-ul, a mai spus Grindeanu.

”Hunor spune aşa: intrăm dacă există un guvern PSD-PNL-UDMR. Nu intrăm dacă e doar PSD-UDMR, fiindcă numai ce am făcut parte totuşi dintr-o coaliţie care l-a propus pe Siegfried şi din multe alte motive. Dar UDMR-ul spune că, dacă există un guvern PSD-PNL-UDMR, ei sunt acolo”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, despre ezitarea UDMR de a intra într-un viitor Guvern.

Despre afirmaţia preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor, că în partid nu există un apetit pentru intrarea la guvernare, în acest moment, Sorin Grindeanu a răspuns: ”Eu vă spun ceea ce ştiu eu. Să dea Dumnezeu să ajungem în situaţia în care şi PSD şi PNL intră asumat la guvernare, o să vedeţi că intră şi UDMR-ul, din ce am înţeles eu de la domniile lor. UDMR-ul e un partid asumat, nu fuge cum încearcă să facă alţii, dar încearcă să-şi justifice acţiunile politice de până acum. Şi nu am ce să le reproşez din acest punct de vedere”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Nou apel către PNL, să intre la guvernare

„Pare în acest moment că doar noi dorim acest lucru, ceilalţi vor să dea un vot de conjunctură rapid, să investim în Guvern şi de a doua zi să înceapă concursul de dat picioare în gură în Parlament şi Guvernului respectiv”, a mai afirmat Grindeanu, el precizând că la asta se reduce toată înţelegerea politică a unora.

„Cerem un efort comun al tuturor partidelor, cel puţin responsabile din ţara asta, pe care le considerăm responsabile. Aşa că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul, e o perioadă în care ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă şi să nu mai calculeze politic. Ăsta e apelul nostru”, a menţionat Grindeanu.

Condițiile PSD pentru intrarea într-un Guvern Niculescu

”Realitatea azi este că avem un prim-ministru desemnat în persoana domnului Luca Niculescu, care trebuie să dea României un guvern pentru oameni. Sunt pensionari care ne privesc în acest moment, sunt mame care ne privesc, sunt oameni care muncesc din greu şi aşteaptă un guvern care să le uşureze povara pusă pe umerilor în ultimele luni, nu să le facă şi mai greu. Pentru aceşti oameni am discutat astăzi şi vom continua să discutăm ca să găsim soluţii alături de prim-ministru desemnat. Pentru aceşti oameni i-am cerut domnului Niculescu să facă acea schimbare pe care o aşteaptă toată lumea, o schimbare care să relanseze economia şi care să aducă o creştere a nivelului de trai în România, o schimbare pentru care să fie susţinut de o majoritate transparentă, o majoritate asumată”, a declarat preşedintele PSD, după şedinţa conducerii partidului.

Deocamdată, programul de guvernare este departe de ceea ce impune PSD, a mai explicat Grindeanu: BPN „a votat mandatarea conducerii de participare la discuțiile pe tema programului de guvernare, ceea ce știți că a fost și săptămâna trecută. Pot să spun că, din acest punct de vedere și din semnalele primite de la premierul desemnat, lucrurile pot să le cataloghez ca fiind pe o direcție corectă, o direcție bună, dar mai e mult până la a avea un program de guvernare asumat de PSD. De aceea a fost nevoie de acest mandat”.

Sorin Grindeanu: „Suntem pregătiți pentru anticipate, dar ele ar însemna faliment național”

În cadrul Birolului Permanent Naţional (BPN) foarte serios despre varianta alegerilor anticipate, ”acest scenariu părând a fi unul tot mai real, având în vedere neînţelegerile politice”, a mai spus Grindeanu.

”În acest sens, Biroul Permanent Naţional a votat azi înfiinţarea unei comisii de analiză a legislaţiei electorale formată din Marian Neacşu, Ovidiu Popa, liderul de grup de la Cameră, Daniel Zamfir, liderul de grup de la Senat. Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate parlamentare şi ce eventuale modificări sunt necesare astfel încât să putem să avem şi un cadru legal, cât mai repede”, a anunțat Grindeanu.

”Vom fi foarte bine pregătiţi dacă se va intra pe acest scenariu. Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim, am mai spus această chestiune, şi nu din calcule electorale. Cine îşi doreşte alegeri anticipate pur electoral şi pur pentru interesul propriu de partid în acest moment, cred că e AUR. Nu-i interesează binele României, îi interesează să-şi valorifice procentele pe care le au în sondaje. Dar nu fugim de un asemenea scenariu, noi, de la Partidul Social Democrat, şi vom fi pregătiţi”, a arătat Grindeanu.

”Dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vreau să fiu cât se poate de clar, şi atunci de aceea facem aceste pregătiri, vom porni un joc de domino, care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină, după 3 – 4 luni de bătălii politice, până în alegerile anticipate”, a mai avertizat liderul PSD.

Alegerile anticipate ar însemna un faliment naţional, pentru că investitorii, şi pieţele financiare vor reacţiona instant la o asemenea decizie politică şi îşi vor retrage banii din România.

”De aceea, eu cred că nu e un scenariu de dorit, dar e un scenariu care e posibil să fie de neevitat în săptămânile viitoare. Aş face un apel, încă o dată, la raţiune şi la responsabilitate şi mai spun, sau mai repet, încă o dată, acest apel nu e pentru PSD, sau în favoarea Partidului Social-Democrat, ci este pentru România şi pentru România trebuie să avem un guvern rapid. Însă, dacă nu se va putea să avem un guvern, ne vom întoarce la urne, pentru ca românii să decidă”, a mai spus preşedintele PSD, el arătând că nu există alte variante democratice în acest moment, conform Constituţiei în România.

Potrivit lui Grindeanu, ”fiecare partid trebuie să fie responsabil, să ştie că, urmare a propriilor decizii, se poate intra pe o direcţie sau pe alta”.

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