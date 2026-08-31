Decizie la PSD: Nu votează un guvern din care nu fac parte. Vor executiv minoritar PSD sau construit în jurul partidului. Acord politic propus pentru eventualii parteneri de guvernare

Conducerea PSD a adoptat luni, la Consiliul Naţional de la Sinaia, rezoluția intitulată: ”Asumarea responsabilităţii guvernării de către Partidul Social-Democrat”, care prevede că partidul nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte.

Ei vor un guvern minoritar social-democrat sau un guvern politic construit în jurul PSD – cu UDMR, minorități, grupurile suveraniste minoritare și o parte din AUR -, și se vor prezenta la negocierile de la Cotroceni cu Sorin Grindeanu, propunerea lor de premier.

Din declarațiile făcute după adoptarea rezoluției reiese că nu vor condiționa formarea guvernului, în care vor juca rolul principal, de nominalizarea lui Sorin Grindeanu ca premier.

”Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat reafirmă că România are nevoie urgentă de un Guvern legitim, cu puteri depline, care să aibă capacitatea de a lua deciziile necesare în actualul context economic şi social”, se arată în rezoluţia PSD.

”Partidul Social Democrat îşi asumă pe deplin responsabilitatea de a participa la formarea şi susţinerea unui guvern care să răspundă intereselor României şi ale românilor”, mai spune rezoluția.

PSD nu impune ca premierul să fie Sorin Grindeanu sau alt social-democrat

”În consecinţă, Partidul Social Democrat va susţine: formarea unui guvern minoritar social-democrat, sau formarea unui guvern politic construit în jurul PSD, împreună cu acele forţe politice care sunt dispuse să participe responsabil la guvernare. În acelaşi timp, Partidul Social Democrat nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte”, se precizează în rezoluţie.

”Propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru este luată de acum 3 luni (Sorin Grindeanu – n.red.). Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că îmi asum funcţia de prim-ministru, însă vă reamintesc că preşedintele e cel care face desemnarea. În funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat că la 1 septembrie reia discuțiile, formale sau informale, cu partidele parlamentare, pentru găsirea unei variante de guvern plin.

Acord în 10 puncte propus eventualilor parteneri de guvernare

„Prin urmare, Partidul Social-Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorităţi parlamentare un acord politic cu 10 priorităţi pentru următorii 2 ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu.

Cei 10 piloni pentru „construcţia României”:

Energia şi resursele naturale care produc valoare în România

Apărarea românilor prin modernizarea industriei naţionale. Fiecare euro din programul SAFE să se reflecte în capacitatea industrială a ţării.

Reindustrializarea şi finanţarea producţiei româneşti.

Colectarea corectă înainte ca statul să vină cu taxe noi.

Un stat care îşi cunoaşte capacităţile în detaliu poate să îşi reformeze costurile.

Munca plătită pe măsura productivităţii.

Şcoală care învaţă, sănătate care tratează.

Planul românesc, irigaţii şi dezvoltare rulată.

Investiţii strategice, urmărite transparent.

Interesului naţional, apărat în UE şi NATO.

Declarațiile făcute de Sorin Grindeanu la finalul ședinței

„Astăzi, Consiliul Politic Naţional a luat o serie de decizii responsabile, asumate intern, sub forma unor rezoluţii politice, şi anume, conducerea politică a Partidului Social-Democrat a fost mandatată să negocieze în plan politic următoarele: PSD este gata să susţină un guvern funcţional şi să-şi asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanţare şi responsabilităţi asumate”.

„În acelaşi timp, pentru a fi fără echivoc, PSD nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte”.

PSD propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu, nicio discuţie politică internă nu trebuie a fi externalizată, la nivel european, într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice a României.

„România următorului deceniu trebuie să fie o Românie care construieşte, produce şi oferă oamenilor o viaţă mai bună. România trebuie repornită economic. Ţinta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale şi relansarea producţiei în România. Astfel, Partidul Social-Democrat susţine un guvern doar dacă programul de guvernare conţine măsuri concrete pentru oameni, economie, investiţii şi fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele. Abia după aceste priorităţi, dacă aceste priorităţi sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcţii sau împărţirea responsabilităţilor guvernamentale”.

Pentru acest acord politic sunt să aibă finanţarea identificată, să aibă un termen, să aibă o instituţie responsabilă, să aibă un indicator public. „Priorităţile trebuie evaluate după primele sute de zile, pe fiecare domeniu în parte, cu un termen final de evaluare. Orientarea constituţională, europeană şi transatlantică a României nu se negociază. Dacă apar încălcări ale acordului, acestea se notifică în scris, se evaluează tehnic şi primesc un termen de 15 zile pentru mediere”.

„Mesajul nostru este simplu, şi anume că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea, să protejeze veniturile românilor, să susţină producţia românească şi să atragă fiecare euro disponibil pentru dezvoltare. Iar PSD este pregătit să-şi asume responsabilitatea, dar responsabilitatea înseamnă program, termene, finanţare şi respectarea interesului naţional”.

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