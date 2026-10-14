Guvernul PSD – Niculescu. Lista miniștrilor anunțată de Sorin Grindeanu și prioritățile oficiale

Consiliul Politic Național al PSD a decis, miercuri, că social-democrații vor face parte din Guvernul Luca Niculescu, un cabinet cu 17 portofolii, dintre care ei vor deține 11.

„Consiliul Politic al PSD a analizat situația critică în care a ajuns România în ultimele luni și soluțiile propuse de Luca Niculescu prin programul de guvernare. (…) CPN a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile noastre se regăsesc în programul de guvernare al lui Luca Niculescu.”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri seara, după ședința CPN.

Ultimele zile de discuții de pe scena politică configurează următoarea situație: PSD va fi la guvernare – PNL, USR și UDMR trec în opoziție, iar președintele Nicușor Dan are la dispoziție premierul și câțiva miniștri care ar putea împiedica o alianță PSD-AUR într-un eventual guvern imprevizibil și populist.

Guvernul Niculescu va fi votat de PNL și UDMR.

Cele 10 priorități ale PSD anunțate de Sorin Grindeanu:

1. Prezentarea în Parlament a situaţiei reale a deficitului bugetar şi a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027, cu termen până la 1 noiembrie 2026.

2. Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri şi sindicatele care să ofere o predictibilitate fiscală pentru 2027. Mai clar spus: că NU vor creşte taxele anul viitor.

3. Structurarea şi aprobarea rectificării bugetare care să acopere necesarul de finanţare pentru spitale, servicii critice, funcţionarea statului- până la 1 noiembrie 2026

4. Inventarierea stadiului proiectelor finanţate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naţionale.

5. Operaţionalizarea accelerată a tuturor măsurilor din Planul de relansare economică – până la mijlocul lunii viitoare (15 noiembrie)

6. Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu încadrarea în ţintele de deficit şi menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor – până la 1 decembrie 2026

7. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei şi încălzirii pe timpul iernii

8. Indexarea pensiilor (inclusiv militare) şi a pensiei minime.

9. Eliminarea CASS pentru mame, veterani şi persoane cu dizabilităţi

10. Demararea reformei administrative – comasarea voluntară a localităţilor cu până la 1500 de locuitori şi comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.

Grindeanu a anunţat că PSD va face o evaluare a performanţelor Guvernului Niculescu după primele şase luni de guvernare.

Conform informațiilor pe surse, Sorin Grindeanu a votat împotriva intrării PSD la guvernare.

Liderul PSD nu a acceptat întrebări din partea jurnaliștilor, ci a părăsit sala după declarația pe care a citat-o.

Guvernul Niculescu va conține un nou minister, pentru Comunicații și Inteligență Artificială.

Lista de miniștri PSD votată în ședința CPN și prezentată de Sorin Grindeanu:

Marian Neacșu – ministru al Afacerilor Interne și vicepremier;

– ministru al Afacerilor Interne și vicepremier; Ștefan Radu Oprea – ministru al Apărării Naționale;

– ministru al Apărării Naționale; Radu Marinescu – ministru al Justiției;

– ministru al Justiției; Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării;

– ministrul Dezvoltării; Ștefan Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor;

– ministrul Transporturilor; Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

– ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene; Daniel Zamfir – ministrul Economiei;

– ministrul Economiei; Florin Barbu – ministrul Agriculturii;

– ministrul Agriculturii; Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății;

– ministrul Sănătății; Florin Manole – ministrul Muncii;

– ministrul Muncii; Natalia Intotero – ministrul Mediului.

Miniștrii propuși din partea președintelui Nicușor Dan, conform surselor TVR

Finanțe – Alexandru Nazare

– Alexandru Nazare Externe – Dan Neculăescu

– Dan Neculăescu Energie – un tehnocrat propus de Răzvan Nicolescu

– un tehnocrat propus de Răzvan Nicolescu Comunicații și Inteligență Artificială – tehnocrat susținut de Nicușor Dan

– tehnocrat susținut de Nicușor Dan Educație – Sorin Costreie

– Sorin Costreie Cultură – un tehnocrat susținut de Nicușor Dan

Calendarul învestiturii, conform surselor TVR INFO:

Miniștrii propuși pentru Cabinetul Niculescu ar urma să fie audiați în comisiile parlamentare luni și marți, 19 și 20 octombrie

Votul de învestitură a Guvernului este programat pentru marți, 20 octombrie.

Purtătorul de cuvânt al liberalilor: Dacă sunt colegi care fac parte dintr-un guvern, fără acordul PNL, atunci cu siguranţă PNL nu va putea vota un astfel de guvern

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat miercuri, despre posibilitatea să existe liberali care să facă parte din guvernul Luca Niculescu, că dacă sunt colegi care fac parte dintr-un guvern, fără acordul PNL, atunci cu siguranţă PNL nu va putea vota un astfel de guvern.

„Situaţia pe care am avut-o în situaţia guvernului Veştea, propunerii de guvern Veştea, a fost una inedită pentru toată lumea, o situaţie în care Partidul Naţional Liberal a luat decizia că nu va mai participa la guvernare cu Partidul Social-Democrat, dar câţiva colegi din interiorul PNL au negociat instalarea unui guvern din care făceau parte câţiva colegi. Sigur, a fost o decizie a lor personală, nu a Partidului Naţional Liberal. PNL nu avea cum, în condiţiile date la vremea respectivă, să dea un vot pentru susţinerea acelui guvern”, a spus Ionel Bogdan.

PNL intră în opoziție, votează guvernul și nu va vota timp de 6 luni o moțiune de cenzură

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat marți că liberalii iau în calcul un posibil acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, document ce va preciza că PNL intră în opoziție, votează guvernul și nu va vota nici o moțiune de cenzură timp de șase luni.

Acordul nu va reprezenta un acord de coaliție, ci doar o înțelegere între PNL și premierul Luca Niculescu.

„PNL va rămâne partid de opoziție. Vom susține însă politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României și respectă câteva principii fundamentale: atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor, folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene. PNL este pregătit să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027 dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate. Bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză și mai gravă”, a transmis Ilie Bolojan.

UDMR propune un acord cu Luca Niculescu pe modelul celui prezentat deja de PNL. Kelemen Hunor: „Vom vota guvernul, indiferent dacă este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă că Uniunea va vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD.

Kelemen Hunor arată că UDMR va semna un acord de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu, pentru toate proiectele guvernamentale, şi precizează că important este să punem capăt acestui blocaj politic distructiv şi ţara noastră să aibă un guvern cu puteri depline chiar vineri sau cel târziu luni.

„Azi, după mai bine de cinci luni de când am discutat săptămânal cu toate părţile, am negociat mai multe soluţii posibile şi am căutat compromisul cel mai bun pentru ţara noastră, oferim soluţia. Vom vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, anunţă liderul UDMR.

În aceste condiții, șansele acestui executiv de a obține cele 233 de voturi necesare sunt mult mai ridicate decât ale propunerilor anterioare.

Minoritățile și grurpurile suveraniste desprinse din partidele extremiste vor vota și ele Guvernul Niculescu, dar USR, așa cum a anunțat de mai multe ori, nu votează un cabinet cu miniștri PSD.

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