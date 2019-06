PSD îl propune comisar interimar pe Mircea Pașcu, în locul Corinei Crețu

de Vladimir Ionescu , 28.6.2019

Fostul europarlamentar Ioan Mircea Pașcu (foto) va fi propus de guvern pentru a o înlocui pe Corina Crețu în poziția de comisar european pentru Dezvoltare Regională, pe durata celor câteva luni rămase până la alegerea viitoarei componențe a Comisiei Europene.

Președintele Comisiei Europene trebuie să fie de acord cu propunerea, după care candidatul trebuie audiat de comisiile Parlamentului, iar ulterior votat de plen.

„​Este un portofoliu important și România trebuie reprezentată. Am venit și cu o propunere: Mircea Pașcu”, a spus Viorica Dăncilă, la finalul ședinței de vineri a Comitetului Executiv al PSD.

Locul României a rămas vacant în comisia condusă de Jean Claude Juncker, după ce Corina Crețu a fost aleasă europarlamentar și a renunțat la mandatul de la Dezvoltare Regională.

Ioan Mircea Paşcu a fost europarlamentar PSD din 2007, dar la alegerile europene din 26 mai a fost eliminat de Liviu Dragnea de pe lista candidaților.

La vremea respectivă, Ioan Mircea Pașcu, care a ocupat mai multe funcții importante în stat înainte de a deveni europarlamentar (a fost și ministru al Apărării) i-a transmis un mesaj dur fostului lider al PSD Liviu Dragnea:

​Trebuie fie să ai un simț de conservare atrofiat, fie tendințe sinucigașe, dacă atunci când și așa ai putini oameni apropiați, să faci tot posibilul să ți-i îndepărtezi și pe aceștia! Dar, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, chiar dacă e tot atât de adevărat ca fiecare pasare pe limba ei piere!?

Eugen Teodorovici, propus vicepremier interimar

La CEx-ul de vineri, liderii PSD au mai decis ca ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost propus vicepremier interimar pe probleme de economie, în locul lui Viorel Ștefan.

Cel din urmă îşi începe, de la 1 iulie, mandatul de șas ani ca membru al Curţii de Conturi Europene.

„Am supus la vot ca acest portofoliu să fie deţinut de Eugen Teodorovici, având în vedere că este ministru de Finanţe şi că este un portofoliu economic”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Este vorba de portofoliul care va rămâne vacant după 1 iulie, în urma plecării cu Viorel Ştefan la Curtea europeană de Conturi. Atunci trebuie să asigurăm un interimat până la mijlocul lunii iulie, când vom face o evaluare a ministerelor, a punctelor din programul de guvernare îndeplinite pe fiecare minister în parte şi bineînţeles vom veni cu propuneri pentru cele două portofolii de vicepremier, mă refer la cel pentru parteneriate strategice şi cel pentru economie, vacant în urma plecării lui Viorel Ştefan”, a mai adăugat premierul.

Candidatul PSD pentru prezidențiale va fi validat până pe 11 august

Sâmbătă, are loc Congresul PSD, la care formațiunea își va alege noua conducere.

Alegerile vor avea loc într-un singur tur, propunere a Vioricăi Dăncilă cea a stârnit numeroase controverse.

Viorica Dăncilă a precizat că s-a ales să se meargă pe alegeri într-un singur tur pentru că acesta este principiul în care PSD crede și în privința alegerilor pentru șefii de Consilii Județene și primari și că PSD nu vrea să existe „aranajamente”.

“Nu am vorbt cu un coleg sau cu altul, să le spun pe cine să voteze şi am luat toate măsurile ca în parttid să fie o competiţie corectă. Votul se va face exact ca la alegerile, pe bază de CI şi buletin de vot, să nu existe nicio suspiciunie şi niciun semn de întrebare”, a afirmat Viorica Dăncilă.

“Acest congres trebuie să fie despre reforma partidului, despre ce am realizat şi ce nu, unde am obţinut rezultate, unde am greşti. nu trebuie să fie un contgres pentru o persoană sau alta. Este un congres normal, care va alege p o nouă conducere care va avea susţinerea partidului, dar care-şi asuma şi reforma partidului şi rezultatul la alegerile viitoare.”

Pentru funcția de președinte de partid candidează premierul Viorca Dăncilă, cu cele mai mari șanse, Liviu Pleşoianu, Şerban Nicolae şi Cătălin Stoichiţă.

Pentru funcția de președinte executiv a rămas în cursă Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării, după ce Eugen Teodorovici, nominalizat penrtu vicepremier interimar, şi-a retras candidatura.

Abonați-vă la Newsletter! Email Address :

În competiţia pentru funcţia de secretar general al PSD s-au înscris inițial Marius Dunca, Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe şi Rodica Nassar. Dunca s-a retras în favoarea lui Mihai Fifor, cel pe care și-l dorește în această funcție Viorica Dăncilă.

PSD a mai stabilit vineri că-și va alege candidatul pentru prezidențiale și îl va valida până pe 11 august, când începe strângerea de semnături.