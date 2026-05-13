PSD și-a stabilit mandatul pentru consultările de la Cotroceni – Nu face majoritate cu AUR, exclude Ilie Bolojan premier şi guvern minoritar PNL – UDMR – USR

PSD va merge la consultările de luni de la Cotroceni cu un mandat larg, clare fiind doar variantele de guvern pe care nu le vor accepta. Astfel, social-democrații exclud formarea unui executiv alături de AUR, revenirea premierului Ilie Bolojan, precum și un guvern minoritar format de PNL, USR și UDMR.

„Mandatul cu care mergem este unul destul de larg, în sensul că avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. 1: Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. Nu există varianta de a mai susține, PSD-ul, nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, a doua. Și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri, după ședința BPN a PSD.

Partidul își dorește identificarea rapidă a unei soluții politice stabile și a lansat un apel către celelalte partide pentru găsirea unei formule de guvernare „fără Ilie Bolojan”, a spus președintele PSD, citat de Agerpres.

Una dintre variantele luate în calcul de partid este și desemnarea unui premier din partea PSD, urmând ca decizia să fie stabilită în cadrul structurilor interne ale formațiunii. Întrebat dacă ar putea chiar el să fie propunerea pentru funcția de prim-ministru, liderul social-democrat a spus că nu exclude această posibilitate, însă hotărârea finală aparține colegilor săi.

„Vă spuneam mai devreme că noi avem un mandat destul de larg, exceptând cele două sau trei lucruri peste care nu trecem. Asta înseamnă și o variantă care poate să ducă la premier PSD. Premier PSD pe care îl desemnează Partidul Social Democrat în forurile statutare. Dar dacă este vorba de mine, de președintele PSD, și asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru”, a mai spus liderul social-democra’ilor

Referitor la posibilitatea unei coaliții fără USR, Grindeanu a precizat: „Fără USR se poate, sigur”.

Întrebat dacă poartă negocieri cu parlamentari ai PNL pentru susținerea unei eventuale majorități formate din PSD, UDMR și grupul minorităților, Sorin Grindeanu a negat existența unor astfel de discuții și a precizat că nici nu intenționează să le inițieze.

„Nu am avut discuții și nu intenționez să am discuții. Dacă eu cer respect din partea celorlalți actori de pe scena politică, nu pot eu să tratez cu lipsă de respect celelalte partide. Chiar dacă n-am primit același respect din partea celorlalți, n-am să dau eu exemplu negativ. Și nu, nu am discuții de acest tip”, a arătat Grindeanu.

PSD nu dorește un guvern tehnocrat, dar nu exclude un premier tehnocrat cu miniștri politici

„Depinde cine este acel tehnocrat. Pentru că e important, având în vedere experiența celor 10 luni de până acum, e important și profilul pe care îl are acest prim-ministru. Eu am făcut o formă de profil, cred că în urmă cu o săptămână sau chiar mai bine, spunând că mi-aș dori să fie un prim-ministru cu un profil economic și un prim-ministru care să realizeze poziția sa, adică un prim-ministru al unei coaliții, nu un prim-ministru al unei părți din coaliție, așa cum a fost Ilie Bolojan în aceste 10 luni. De aceea vă spun, nu exclud, e o variantă mai bună decât un guvern cap-coadă tehnocrat, e mai asumată, având miniștri politici, având susținere politică, dar depinde de persoană, evident”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a continuat criticile la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl consideră responsabil pentru deteriorarea situației economice și pentru faptul că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și una dintre cele mai slabe evoluții economice din regiune.

