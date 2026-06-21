Guvernul Veștea prinde contur – PSD a anunțat că intră la guvernare – Lista miniștrilor propuși și calendarul de învestitură. Aritmetica parlamentară arată că nu va putea trece fără voturi de la AUR

Conducerea PSD a decis duminică, în unanimitate, în Ședința Consiliul Politic Naţional convocată de Sorin Grindeanu la Vila Lac, să susțină la vot învestitura Guvernului Adrian Veștea și să intre în cabinet cu miniștri.

Premierul desemnat e așteptat să depună duminică seară sau cel târziu luni dimineață lista de miniștri si programul de guvernare.

Luni dimineață va fi convocată ședința Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului pentru a stabili calendarul audierii miniștrilor propuși și al votului, existând posibilitatea audierilor în Comisii și vot de învestitură tot luni.

Un cabinet Veștea ar trece cu voturi negociate și obținute om-cu-om de PSD de la AUR și grupurile de parlamentari așa-ziși suveraniști aleși pe listele POT și SOS România.

Lista de miniștri propuși în Guvernul Adrian Veștea:

PSD:

• Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu

• Sănătate – Alexandru Rogobete

• Energie – Bogdan Ivan

• Muncă – Florin Manole

• Agricultură – Florin Barbu

• Justiție – Radu Marinescu

• Mediu – Mihai Ghigiu

• Dezvoltare – Romeo Lungu (deputat PSD Buzău)

• Cultură – Ionuț Vulpescu

• Secretariatul General al Guvernului – Radu Oprea

Aripa (încă) PNL:

• Vicepremier – Alina Gorghiu

• Apărare – Sorin Cîmpeanu

• Educație – Monica Anisie

Miniștri ”tehnici”:

• Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Florin Zaharia (secretar de stat în Ministerul Finanțelor)

• Finanțe – Alexandru Nazare

• Transporturi – Cristian Pistol (șeful CNAIR)

• Afaceri Externe – Luca Niculescu (înaintat de președintele Nicușor Dan)

• Economie – Florin Duma (IMM România)

Aritmetica parlamentară: guvernul Veștea nu poate trece fără voturi de la AUR

Calculele privind votul pentru învestirea unui guvern Veștea aratră că fără voturi de la partidul AUR nu există majoritatea necesară.

Întrucât PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota guvernul, PSD apelează, pe lângă grupul minorităților, la traseiștii din Parlament, la care s-ar putea adăuga niște voturi de la liberalii care susțin ”puciștii” din PNL.

Cu toate acestea, guvernul ar mai avea nevoie de circa 20-25 de voturi până la cele 233 necesare învestirii – voturi care ar putea fi obținute, prin negocieri om cu om, de la AUR.

Ilie Bolojan anunță că PNL nu va vota guvernul Veștea și va părăsi sala, dar propune un acord pe 6 luni, pentru salvarea fondurilor din PNRR

Ilie Bolojan a anunțat duminică, după prima ședință a noului Birou Permanent Național al PNL, că partidul nu va susține învestitura guvernului premierului desemnat Adrian Veștea și că recomandarea către parlamentarii liberali este să părăsească sala în timpul votului. Liderul PNL a susținut că actuala formulă guvernamentală nu are o majoritate transparentă și asumată în Parlament.

Bolojan a spus că, în condițiile în care PNL și-a pierdut încrederea în PSD, nu se mai poate funcționa pe baza unei majorități parlamentare transparente. În acest context, varianta susținută de liberali este un guvern minoritar, dublat de un acord politic național valabil pentru următoarele șase luni.

„Asta înseamnă că, nemaiputând funcționa pe o majoritate parlamentară transparentă – pentru că ne-am pierdut încrederea în PSD –, formula pe care o vedem fezabilă, în condițiile în care PSD nu și-a asumat responsabilitatea formării guvernului, este o formulă de guvern minoritar. Pentru a funcționa un asemenea guvern, e nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele șase luni, partidele semnatare să se angajeze că, oricine va fi la guvernare, partidele se angajează că își vor asuma câteva condiții de bază care țin seama de prioritățile noastre și de situația noastră bugetară”, a afirmat Bolojan.

Printre condițiile invocate de liderul PNL se numără adoptarea proiectelor restante din PNRR, menținerea echilibrelor bugetare și continuarea programelor de investiții aprobate anterior. Bolojan a avertizat că nerespectarea angajamentelor privind deficitul și cheltuielile de personal poate duce la corecții semnificative în PNRR.

„Angajamentul oricărui guvern ca, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să își asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele din PNRR care nu au fost trecute prin Parlament până în momentul de față. Ele înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro, sunt bani pe care, orice guvern am avea, ar trebui absorbiți.

Al doilea element de bază: păstrarea echilibrelor bugetare. Unul din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal ca pondere din PIB. Orice depășire a angajamentelor înseamnă corecții în PNRR de peste 1 miliard de euro. De asemenea, e programul aprobat în perioada din primăvară, privind susținerea programelor de investiții în România. Am aprobat primul din aceste programe, care au finanțarea prevăzută în acest an și pentru anii următori. Ar trebui aprobate de orice guvern”, a declarat liderul PNL.

Alina Gorghiu: PNL va avea 5 portofolii în guvernul Veștea. Lista miniștrilor va fi trimisă luni Parlamentului

Deputatul liberal Alina Gorghiu, care îl susține pe premierul desemnat Adrian Veştea, a afirmat, la Antena 3, că guvernul pe care acesta îl va propune va avea cinci portofolii alocate Partidului Naţional Liberal.

Alina Gorghiu a refuzat să precizeze câte portofolii ar urma să aibă PSD, spunând că „este treaba domniilor lor” să facă anunţuri în acest sens, informează News.ro.

Gorghiu este de părere că preşedintele Nicuşor Dan a ales „cea mai bună variantă dintre variantele pe care le avea în discuţie”, având în vedere că Veştea este liberal, iar România se află într-o „fundătură”.

Gorghiu a declarat că lista de miniştri şi programul de guvernare ar urma să ajungă luni în Parlament.

De notat că Alina Gorghiu face parte din grupul de liberali cărora li s-a dat un ultimatum să demisioneze din partid, în caz contrar urmând să fie excluși din partid.

„Congresul PNL constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligațiile de a apăra interesele politice ale PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului”, a anunțat Robert Sighiartău.

Congresul le solicită acestora demisia din calitatea de membri ai PNL până mâine, la ora 12.00.

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