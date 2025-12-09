PSD decide după finalizarea Bugetului dacă rămâne la guvernare – până atunci analizează variantele și efectele. „Condiționările”

PSD a decis declanșarea unei perioade de analiză, care se va desfășura în paralel cu elaborarea bugetului pentru 2026 de către coaliție, și, în funcție de concluzii și de deschiderea pe care o va arăta Cabinetul Bolojan pentru măsurile propuse de social-democrați în proiectul de buget, partidul va lua o decizie privind rămânerea la guvernare.

Anunțul a fost făcut de Sorin Grindeanu, la finalul ședinței Biroului Politic Naţional al PSD:

”Am discutat despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Şi aici, noi, ca partid, am hotărât următorul lucru, să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt şase luni de când există această coaliţie, există acest guvern. Aşa cum am luat decizia în urmă cu şase luni de zile, cam o lună de zile am avut această analiză internă finalizată cu acel vot dat de toţi primarii PSD, toţi aleşii locali, aproximativ 5.000 de oameni. Astăzi am hotărât să intrăm în această perioadă de analiză internă, analiză legată de guvernare, de participarea noastră la guvernare”, a spus preşedintele PSD, după şedinţa conducerii partidului.

Decizia privind rămânerea la guvernare depinde de măsura în care se vor accepta în buget măsurile PSD

”Ţine de aceste decizii, ţine de buget, de cum se doreşte a fi construit, ţine de cum se ţine cont de propunerele noastre pentru că vom merge pe fiecare din aceste puncte cu propuneri ale PSD, care pot sau nu pot, cum au fost multe cazuri în această perioadă, fi acceptate. Toate aceste lucruri vor conta în analiza pe care am spus că am pornit-o astăzi, fie că vorbim de salariu minim, fie că vorbim de administraţie locală sau centrală, fie că vorbim de bugetul pe 2026. Lucrurile acestea vor conta şi, într-un final, vom da un vot, aşa cum am dat şi în urmă cu şase luni de zile, şi vom decide în cunoştinţă de cauză”, a mai sus Grindeanu.

Printre calculele politice luate în considerare în decizia privind guvernarea – candidații PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, foarte critici la adresa premierului Bolojan și a guvernării au câștigat la locale

”Am dezbătut despre greşelile pe care le-am făcut la Capitală, pentru că, într-un final, candidatul care vine dinspre putere, dinspre coaliţie, unul din candidaţi a câştigat, candidatul Opoziţiei s-a aflat pe locul 2. Discursul nostru a fost unul apolitic, a fost un discurs administrativ, despre proiecte, aşa cum bine ştiţi, despre ceea ce voia să facă Daniel pe Bucureşti. Discursul celorlalţi aflaţi în faţa noastră, dincolo şi de ofertă electorală, a fost şi unul politic. Cel de pe locul întâi, câştigătorul Ciprian a spus, votaţi-mă pe mine, fiindcă altfel câştigă extremismul, şi votaţi-mă pe mine, că ceilalţi se retrag în favoarea mea, de pe dreapta. Anca Alexandrescu a spus, votaţi-mă pe mine, că dacă eu câştig pleacă Bolojan acasă. Şi atunci, noi venind cu un discurs din interiorul puterii, un discurs tehnic, administrativ, cu proiecte, cu lucruri pe care le voiam a fi făcute pe Bucureşti, ca argumentaţie stând lucrurile bune pe care Daniel le-a făcut în sectorul 4, acest mesaj a fost mai slab decât celelalte, pentru că noi am avut un candidat bun, foarte bun, aşa cum rezulta din sondaje, care neavând un mesaj puternic şi politic, ne-a dus în situaţia dată”, a spus preşedintele PSD, după şedinţa conducerii.

”Exemplul cel mai bun este ceea ce s-a întâmplat la Buzău”, a spus Grindeanu, referindu-se la victoria fostului premier Marcel Ciolacu.

”Din omul cel mai hulit şi înjurat în ultimul an în România, Marcel Ciolacu, şi vorbim de un judeţ, nu vorbim de o localitate, e un judeţ, din omul vinovat de toate, din omul care a dus numai rele în România, am ajuns să câştigăm alegerile sub sigla PSD, cu acest om candidat, asumat cu mesaje politice clare legate de coaliţie şi de politicile guvernului. Şi ştiţi acest lucru, pentru că le-a spus răspicat”, a completat liderul PSD.

Acestea situații au fost discutate în ședința de marți a BPN, cu posibilele ”decizii şi învăţăminte”.

”Şi anul trecut, când am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat, candidatul nostru n-a intrat în turul 2, la alegerile prezidenţiale mă refer. Acum, acelaşi candidat, sigur, la o scară mult mai mică, dar asumat, a intrat în această competiţie şi a câştigat. Dacă Daniel Băluţa ar fi avut discurs politic, cum au avut toţi ceilalţi 13 candidaţi ai PSD-ului de la alegerile de duminică, probabil că n-ar fi câştigat alegerile de pe Bucureşti, fiindcă există un electorat mai mare de dreapta în Bucureşti, dar, în mod sigur, s-ar fi clasat, evident, pe locul 2, fără niciun fel de dubiu. Iar argumentul şi dovada stau celelalte locuri în care am avut competiţie. Asta este o primă concluzie la cald, sigur”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai spus că ”acest rezultat de 20,5% reprezintă o bază bună de pornire pentru Organizaţia Bucureşti” și că ”este un scor politic pe Bucureşti, care ne dă speranţe pentru reconstrucţie”, a mai spus Grindeanu.

Alte subiecte de care PSD condiționează rămânerea la guvernare

Liderul PSD a amintit că, în afara proiectului de buget, coaliția mai are pe masa negocierilor și alte subiecte importante, pe care nu s-a ajuns până acum la consens, precum reforma administrației publice, cumulul salariului cu pensia etc.

De asemenea, salariul minim pe economie urmează să fie discutat în ședința de miercuri a Consiliului Național Tripartit, în care premierul și patronatele susțin înghețarea valorii actuale, de 4.050 lei, iar social-democrații și sindicatele cer majorarea acestui venit, în conformitatea cu legea.

PSD nu votează moțiunea Opoziției

PSD nu va vota această moţiune de cenzură depusă de Opoziţie, a spus Sorin Grindeanu, precizând că sunt parteneri în continuare în această coaliţie, iar dacă vor hotărî, urmarea votului dat de colegii lui, că vor ieşi din guvernare, vor ieşi şi din coaliţie.

”Evident că nu vom vota această moţiune de cenzură, pentru că suntem parteneri în continuare în această coaliţie. Iese din discuţie”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii partidului.

”Dacă vom hotărî, urmarea votului dat de colegii mei, de mine, de toti ceilalţi votanţi, cei aproape 5.000, că vom ieşi din guvernare, vom ieşi şi din coaliţie. Asta înseamnă asumat, ieşit, spus, nu votată moţiune de acest tip, fără niciun fel de abatere de la ceea ce am spus. Dar nu votăm aşa ceva”, a mai explicat preşedintele PSD.

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” a fost citită, luni, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului şi urmează să fie dezbătută şi votată lunea viitoare, în data de 15 decembrie, de la ora 14.00.

****