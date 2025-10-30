PSD și AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan la audiere în plenul Camerei Deputaţilor, să explice de ce SUA și-au retras din România o parte din militari.

Grupul parlamentar al PSD, partid aflat la guvernare, îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului, pentru a explica de ce SUA au retras din România 800 de militari.

Pe agenda Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora ora 14.00, se află o solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind participarea domnului prim-ministru Ilie Bolojan la o dezbatere politică organizată la ”Ora prim-ministrului” în data de 3 noiembrie 2025.

Motivul audierii, așa cum este descris în textul invitației:

„Retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacţie a Guvernului și implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României.

Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind decizia SUA de a retrage o parte din trupele americane staţionate în România, considerăm necesar ca Prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziţiei Guvernului și a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici”.

Premierul a mai fost chemat în Parlament și de AUR, luni, la Ora prim-ministrului, pentru a prezenta situaţia pregătirii ţării pentru iarna 2025 – 2026.

Sorin Grindeanu: „O guvernare nu stă într-un om”. „Dacă, dintr-un orgoliu nemăsurat, pierdem 231 de milioane de euro, cineva trebuie să plătească”

Sorin Grindeanu a declarat joi că modificarea pensiilor magistraților este o chestiune blocată, România riscând să piardă 231 de milioane de euro, fonduri europene, din această cauză. Dacă acest lucru se va întâmpla, dintr-un orgoliu nemăsurat, cineva trebuie să plătească, să fie responsabil, a spus liderul interimar al PSD.

”O guvernare nu stă într-un om. Aici nu-i vorba că vreau eu moţiuni de cenzură sau nu vreau, că spune Olguţa ceva sau… Olguţa a spus un lucru corect. A spus că dacă la finalul lui noiembrie vom fi în situaţia în care, dintr-un orgoliu nemăsurat, ajungem să pierdem 231 de milioane de euro, că nu ne îndeplinim o bornă din PNRR, atunci cineva trebuie să plătească, să fie responsabil. Asta a spus Olguţa”, a declarat Sorin Grindeanu, la Gorj, despre depunerea unei moţiuni de cenzură, de către PSD, în cazul în care proiectul privind pensiile magistraţilor este respins, din nou, la CCR.

”Acolo sunt 80 de milioane de euro. Atâta s-a reuşit sau se reuşeşte a se strânge prin această introducere de CASS. Şi noi ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro, aşa, fiindcă nu vrem noi să încercăm să deblocăm o situaţie. Să ştiţi că aceste lucruri nu pot să treacă aşa. Şi da, vom face evaluarea, evident”, a subliniat Grindeanu.

