PSD îi cere premierului demiterea Dianei Buzoianu chiar înainte ca aceasta să prezinte vinovații pentru criza apei din Prahova – Președintele Dan îi ia apărarea: Contextul politic

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pentru a-i solicita demiterea minsitrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), din cauza situației ce a lăsat fără apă la robinet aproape 110.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

Guvernul nu a comunicat nimic despre întâlnirea ce a avut loc la solicitarea lui Sorin Grindeanu, așa cum s-a stabilit în ședința Biroului Politic Național al social – democraților ce a avut loc marți dimineața și care s-a discutat posibila ieșire de la guvernare a PSD.

De la Paris, însă, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, după întrevederea cu președintele Francez Emmanuele Macron, că nu vede vreun motiv pentru care coaliţia de guvernare să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece.

”Bineînţeles că, printre aşteptările pe care oamenii le au faţă de politicienii care sunt în funcţii de conducere, sunt şi tipul acesta de declaraţii în care pe anumite situaţii administrative să ceară demisii, fel de fel de lucruri. Dar trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice, discuţii interne din care răzbat la dumneavoastră şi e foarte bine că răzbat şi că relataţi, şi acţiune politică. În momentul acesta, în planul acţiunii politice, eu nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece”, a declarat Nicuşor Dan, răspunzând unei întrebări.

Sorin Grindeanu a declarat, marţi, că în şedinţa PSD s-a discutat despre ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, el explicând că o să încerce să aibă o întâlnire cu prim-ministrul Ilie Boloja, iar în urma acesteia va anunţa oficial cererile PSD.

Mai mulţi reprezentanţi ai PSD i-au cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Diana Buzoianu acuză că scopul PSD este să blocheze reorganizarea Romsilva

Diana Buzoianu a transmis, marţi, că această solicitare a lui liderului social-democraților vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva, companie aflată în sfera de influență a PSD.

Ea a cerut tăierea drastică a numărului de directori, iar PSD a acceptat reducerea la 12 direcţii regionale, cu condiția ”să rămână câte un directoraş şefuţ şi la nivel de judeţ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm nişte structuri regionale”. ”Rămân în această funcţie cât mai pot curăţa din stricăciunile din ultimii 35 de ani”, este mesajul ministrului.

”Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcţie cât mai pot curăţa din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă şi reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile.”, a mai transmis Diana Buzoianu.

Cererea demiterii, înainte de prezentarea numelor celor vinovați de criza apei din Prahova și Dâmbovița

Atacurile PSD la adresa ministrului USR al Mediului au fost lansate în contextul crizei ce a lăsat fără apă locuitori din mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița, întrucât autoritățile responsabile nu au luat în calcul efectele golirii neanunțate a barajului Paltinu.

Ministrul Buzoianu a prezentat săptămâna trecută un raport după controlul făcut la instituțiile implicate, dar premierul i-a cerut completarea documentului cu numele celor vinovați de situația de criză.

Ilie Bolojan a fixat pentru miercuri termenul final de prezentare a acestui document.

Conform dezvăluirilor din presa locală, companiile și instituțiile locale implicate în procesul decizional sunt fiefurile social-democraților și liberalilor.

Printre numele vehiculate apare și cel al Monica Hunyadi, care a făcut parte până săptămâna trecută din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), acuzată de ministra Mediului că a contribuit la criza apei din Prahova.

Hunyadi a absolvit studii de comunicare și a fost patroana unui mic coafor din Ilfov, înainte de a fi angajată în firme de stat, unele cu rol strategic.

În 2022, ea a devenit membră în Consiliul de Administrație al companiei de stat Electrificare C.F.R. SA, societate aflată în subordinea Ministerului transporturilor, minsiter condus la data respectivă de Sorin Grindeanu, cel care acum cere demiterea Dianei Buzoianu.

De asemenea, Monica Hunyadi apare pe lista pasagerilor unora dintre zborurile cu jeturi private plătite de Nordis, liste pe care au figurat și liderii PSD Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu.

Contextul politic: PSD analizează iar dacă mai rămâne la guvernare

PSD a decis declanșarea unei perioade de analiză, care se va desfășura în paralel cu elaborarea bugetului pentru 2026 de către coaliție, și, în funcție de concluzii și de deschiderea pe care o va arăta Cabinetul Bolojan pentru măsurile propuse de social-democrați în proiectul de buget, partidul va lua o decizie privind rămânerea la guvernare.

Anunțul a fost făcut de Sorin Grindeanu, la finalul ședinței Biroului Politic Naţional al PSD:

”Am discutat despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Şi aici, noi, ca partid, am hotărât următorul lucru, să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt şase luni de când există această coaliţie, există acest guvern. Aşa cum am luat decizia în urmă cu şase luni de zile, cam o lună de zile am avut această analiză internă finalizată cu acel vot dat de toţi primarii PSD, toţi aleşii locali, aproximativ 5.000 de oameni. Astăzi am hotărât să intrăm în această perioadă de analiză internă, analiză legată de guvernare, de participarea noastră la guvernare”, a spus preşedintele PSD, după şedinţa conducerii partidului.

Decizia privind rămânerea la guvernare depinde de măsura în care se vor accepta în buget măsurile PSD

”Ţine de aceste decizii, ţine de buget, de cum se doreşte a fi construit, ţine de cum se ţine cont de propunerele noastre pentru că vom merge pe fiecare din aceste puncte cu propuneri ale PSD, care pot sau nu pot, cum au fost multe cazuri în această perioadă, fi acceptate. Toate aceste lucruri vor conta în analiza pe care am spus că am pornit-o astăzi, fie că vorbim de salariu minim, fie că vorbim de administraţie locală sau centrală, fie că vorbim de bugetul pe 2026. Lucrurile acestea vor conta şi, într-un final, vom da un vot, aşa cum am dat şi în urmă cu şase luni de zile, şi vom decide în cunoştinţă de cauză”, a mai sus Grindeanu.

Printre calculele politice luate în considerare în decizia privind guvernarea – candidații PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, foarte critici la adresa premierului Bolojan și a guvernării, au câștigat la locale

”Am dezbătut despre greşelile pe care le-am făcut la Capitală, pentru că, într-un final, candidatul care vine dinspre putere, dinspre coaliţie, unul din candidaţi a câştigat, candidatul Opoziţiei s-a aflat pe locul 2. Discursul nostru a fost unul apolitic, a fost un discurs administrativ, despre proiecte, aşa cum bine ştiţi, despre ceea ce voia să facă Daniel pe Bucureşti. Discursul celorlalţi aflaţi în faţa noastră, dincolo şi de ofertă electorală, a fost şi unul politic. Cel de pe locul întâi, câştigătorul Ciprian a spus, votaţi-mă pe mine, fiindcă altfel câştigă extremismul, şi votaţi-mă pe mine, că ceilalţi se retrag în favoarea mea, de pe dreapta. Anca Alexandrescu a spus, votaţi-mă pe mine, că dacă eu câştig pleacă Bolojan acasă. Şi atunci, noi venind cu un discurs din interiorul puterii, un discurs tehnic, administrativ, cu proiecte, cu lucruri pe care le voiam a fi făcute pe Bucureşti, ca argumentaţie stând lucrurile bune pe care Daniel le-a făcut în sectorul 4, acest mesaj a fost mai slab decât celelalte, pentru că noi am avut un candidat bun, foarte bun, aşa cum rezulta din sondaje, care neavând un mesaj puternic şi politic, ne-a dus în situaţia dată”, a spus preşedintele PSD, după şedinţa conducerii.

”Exemplul cel mai bun este ceea ce s-a întâmplat la Buzău”, a spus Grindeanu, referindu-se la victoria fostului premier Marcel Ciolacu.

”Din omul cel mai hulit şi înjurat în ultimul an în România, Marcel Ciolacu, şi vorbim de un judeţ, nu vorbim de o localitate, e un judeţ, din omul vinovat de toate, din omul care a dus numai rele în România, am ajuns să câştigăm alegerile sub sigla PSD, cu acest om candidat, asumat cu mesaje politice clare legate de coaliţie şi de politicile guvernului. Şi ştiţi acest lucru, pentru că le-a spus răspicat”, a completat liderul PSD.

Acestea situații au fost discutate în ședința de marți a BPN, cu posibilele ”decizii şi învăţăminte”.

