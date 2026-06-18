PSD cere PNL să-i retragă sprijinul politic lui Ciprian Ciucu și solicită demisia acestuia din funcția de primar general

PSD solicită conducerii PNL să îi retragă de urgență sprijinul politic primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce acesta a fost plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție. Social-democrații cer, totodată, ca edilul să se retragă din funcția publică și susțin că liberalii trebuie să aplice aceleași standarde de integritate pe care le-au invocat în trecut în cazul altor politicieni.

Într-un comunicat transmis joi seară, PSD afirmă că PNL trebuie să îl suspende pe Ciprian Ciucu din toate funcțiile deținute în partid și să îi retragă sprijinul politic pentru exercitarea mandatului de primar general.

„PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție”, se arată în comunicat.

Social-democrații susțin că edilul ar trebui să facă „pasul în spate” din funcția de primar general, argumentând că acesta a cerut în trecut același lucru în cazul altor demnitari aflați în situații similare.

Totodată, PSD enumeră o serie de măsuri pe care consideră că PNL și Ciprian Ciucu ar trebui să le adopte pentru a respecta principiile promovate anterior de liberali în domeniul integrității publice. Printre acestea se numără evitarea comentariilor la adresa anchetei judiciare, retragerea din funcția publică până la o soluție definitivă a instanței și solicitarea ca edilul să își dovedească nevinovăția.

În același comunicat, PSD afirmă că, în cazul în care Ciprian Ciucu nu demisionează din funcția de primar general, PNL ar trebui să susțină organizarea unor proteste prin care bucureștenii să îi ceară retragerea din funcția publică.

De asemenea, social-democrații solicită organizațiilor neguvernamentale care au desfășurat campanii anticorupție să adopte aceeași atitudine și în acest caz.

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită pentru fapte care ar fi fost comise în perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 6.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, de la doi oameni de afaceri implicați într-un proiect imobiliar, în schimbul îndeplinirii unor atribuții de serviciu privind procedurile administrative aferente proiectului.

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