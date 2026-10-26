„Ședință de guvern” la PSD – Sorin Grindeanu: „Taxele pentru români şi companiile româneşti nu vor creşte”. PSD vrea angajarea răspunderii pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea la nivel guvernamental

Sorin Grindeanu a anunţat luni, după şedinţa conducerii partidului, că PSD îi va propune premierului Luca Niculescu angajarea separată a răspunderii Guvernului pentru reforma administrativ-teritorială şi pentru reorganizarea la nivel guvernamental.

Dragoș Benea și Marian Neacșu, coordonatorii pe cele două reforme

”În şedinţa de astăzi a Biroului Permanent Naţional, am discutat priorităţile atât în ceea ce priveşte reforma statului, cât şi în ceea ce priveşte relansarea economică. (…) De aceea, noi vom propune și îi voi propune prim-ministrului Luca Niculescu două lucruri: 1 – angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea Partidului Social Democrat, coordonatorul pe această reformă va fi domnul europarlamentar Dragoș Benea; 2 – angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental, și anume reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi domnul vicepremier Marian Neacșu”, a declarat liderul PSD, citat de Agerpres.

Termen limită pentru angajarea răspunderii – până în martie 2027

De asemenea, a mai spus că va propune şefului Executivului angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental: reducerea şi comasarea de agenţii, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu îşi mai justifică existenţa.În acest caz, coordonator va fi vicepremierul Marian Neacşu.

”Evident că la aceste două reforme se va adăuga și un lucru foarte important – bugetul pe 2027. Aș vedea prioritizarea un pic invers – vorbim de cele două reforme care au, până la urmă, impact și pe buget și după aceea vorbim de bugetul pe 2027”, a precizat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „Vreau să spun foarte clar – anul viitor, taxele pentru români şi companiile româneşti nu vor creşte”

Sorin Grindeanu a dat asigurări că anul viitor, taxele pentru români şi companiile româneşti nu vor creşte, subliniind că ”economia are nevoie de predictibilitate”.

Declaraţia sa vine după ce ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a spus nu îşi doreşte taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate, el arătând că, în momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanţat, trebuie să avem şi o sursă de finanţare.

”Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români şi pe firmele româneşti. De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români şi companiile româneşti NU vor creşte. Economia are nevoie de predictibilitate”, a declarat Grindeanu.

Alexandru Nazare, în weekend: „Nu-mi doresc taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate”

Reamintim că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat în weekend că nu-și dorește taxe și impozite noi, „dar avem nevoie de sustenabilitate”.

Decizia politică e la Guvern şi Parlament, a mai spus ministrul Nazare.

„Nu-mi doresc. Nu-mi doresc taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanţat, trebuie să avem şi o sursă pentru acel program nou pe care îl propunem. Trebuie să găsim surse de finanţare”, a răspuns ministrul Finanţelor.

El a explicat că la Ministerul de Finanţe el trasează nişte linii de siguranţă, de responsabilitate pe care trebuie să le urmăm astfel încât să nu avem derapaje.

„Integrăm soluţii pe care le primim de la toţi ordonatorii, propuneri de noi programe sau propuneri de eliminare a risipei, le integrăm şi le prezentăm Guvernului. Decizia politică e în Guvern şi în Parlament. Noi avem grijă şi ţinem să avem grijă să menţinem acest echilibru, ca să nu repetăm greşeli ale trecutului, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate”, a menţionat Alexandru Nazare.

Evaluarea lunară a implementării măsurilor PSD

PSD va face analize lunare pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare, a mai anunțat Sorin Grindeanu.

„Vom face analize lunare pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare. Asta ca să nu fie surpriză de acum încolo. Lunar vor fi aceste evaluări”, a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa conducerii partidului.

Sorin Grindeanu a arătat că, din poziţia sa de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi totodată preşedinte PSD, va lucra umăr la umăr cu premierul şi cu miniştrii, dacă acest lucru va fi solicitat, fără niciun fel de ezitare.

„Trebuie să cooperăm pentru ca lucrurile să se schimbe rapid de la această austeritate oarbă la dezvoltare”, a adăugat el.

Social-democrații așteaptă prezentarea publică a

Grindeanu a mai spus că, înainte de a repara, trebuie cunoscută exact linia de start a acestei guvernări, ceea ce necesită o prezentare publică privind situația bugetaului și a finanțelor publice, datorii, deficit etc., prezentare care să fie făcută de minsitrul Nazare.

De aceea PSD a cerut şi cere prezentarea publică cât mai rapid a situaţiei reale a finanţelor ţării şi nu ca să ne plângem de greaua moştenire, aşa cum a făcut fostul prim-ministru Ilie Bolojan când a venit premier, ci ca să facem, până la urmă, curăţenie după austeritate şi să ştim exact de unde pornim”, a spus preşedintele PSD.

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