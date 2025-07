Liderii PSD cer ca următoarele pachete de corecție bugetară să nu mai fie adoptate prin asumarea răspunderii Guvernului

PSD cere coaliției guvernamentale, din care face parte, ca celelalte două pachete cu măsuri de corecție bugetară – care conțin reformarea pensiilor speciale și a companiilor de stat, precum comasarea unor agenții și autorități – să nu fie adoptate prin asumarea răspunderii cabinetului Ilie Bolojan, ci prin procedură parlamentară obișnuită.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al social-democraților, a cerut acest lucru public, marți seara, când a și avertizat că lipsa de deschidere a partenerilor de coaliție față ar putea avea consecințe politice.

„E o coaliţie anormală (…). Acest al doilea pachet nu poate veni prin asumare. A acceptat cel prin care am redus banii la partide. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliţie de dreapta. Vom încerca să reparăm anumite lucruri care s-au pus greşit în pachetul 1. Dacă vrem să încurajăm creşterea demografică să ne adresăm la mame. Sunt lucruri pe care trebuie să le reparăm. Înţeleg că am fost sub presiunea timpului, dar mai e obligatoriu să discutăm şi pe legea asta de capitală, de legea insolvenţei. Ţinem foarte mult să discutăm de taxarea transferului de capital din România în externe, marile companii. Eu cred că, dacă ai făcut un venit în România, plăteşti impozit în România”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, despre următoarele două pachete cu măsuri

„E clar că trebuie să facem o redresare bugetară, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne ducem în recesiune economică. (…) Dacă nu sunt acceptate, înseamnă că nu le vor, înseamnă că acest guvern va pleca acasă. (…) Dar eu sunt optimist, pentru că așa e corect, e etic”.

„În pachetul doi noi vrem să discutăm despre consiliile de administraţie. (…) Trebuie stratificate indemnizaţiile (în funcţie de importanţa companiilor – n.r) şi redus cuantumul acestora. (…) Al doilea lucru care, din punctul meu de vedere, este extrem de important este de a ne ocupa în perioada următoare de ce înseamnă transferul de capital din România. (…) Există companii mari care nici măcar birotica sau lucruri de tipul acesta nu le iau din România. Sunt domni care apar la televizor şi ne dau lecţii, guvernanţilor, şi care îşi iau salariile prin firme din paradisuri fiscale şi nu plătesc impozite în România. (…) Noi trebuie să facem reglementări de acest tip. (…) A treia e o chestiune care de ani de zile a rămas aşa cumva în aer. Sunt aceşti „băieţi deştepţi” din energie, care indiferent de guvern, cel puţin în ultimii 15 – 20 de ani, au supravieţuit şi au făcut profituri uriaşe şi am ajuns în acest moment o ţară, cu un potenţial energetic, să aibă una dintre cele mai scumpe energii din Europa. (…) Lucrul acesta trebuie corectat, tot prin reglementări. (…) Supraimpozitarea se va aplica şi la bănci. (…) Nu trebuie să vină povara doar pe cei care au venituri mici şi medii în România”.

PSD doreşte ca „pachetul doi ” de măsuri să fie adoptat prin procedură parlamentară, în mod transparent, nu prin asumarea răspunderii de către Guvern.

Va trebui să urmeze apoi şi un al treilea pachet de măsuri, care să includă instrumente de susţinere economică, pentru a preveni recesiunea.

Mihai Fifor, despre asumare: “A fost o urgență. Dar a doua oară nu se mai poate”

Liderul PSD Arad, fost ministru al Apărării Mihai Fifor, a scris și el miercuri, într-o postare pe Facebook, că “asumarea răspunderii nu trebuie să devină o regulă de guvernare”:

“Este un instrument democratic, da – dar unul excepțional, folosit doar în situații-limită. Într-o democrație autentică, regula este dezbaterea. Legile trebuie discutate, amendate și îmbunătățite în Parlament, nu impuse. Pentru asta suntem o democrație, pentru asta există Parlament. Am înțeles asumarea pentru primul pachet de măsuri – au existat termene-limită, presiune externă, reuniunea ECOFIN. A fost o urgență. Dar a doua oară nu se mai poate. Nu putem transforma o excepție într-o practică permanentă”.

Prăbușirea PSD în sondaje – sub 14%

Reamintim că un sondaj realizat de INSCOP Research la sfârșitul lunii iunie arăta prăbușirea PSD în sondaje sub 14%, cel mai mic procent din istoria partidului. Deși la parlamentarele din decembrie 2024, PSD s-a aflat pe primul loc, cu aproape 22 de procente din voturile exprimate, toate sondajele arată că formațiunea a pierdut primul loc în favoarea partidului extremist AUR și a fost depășit chiar și de PNL.

Sorin Grindeanu a declarat luni seară că viitorul congres al partidului va avea loc „mai mult ca sigur în această toamnă” și, dincolo de chestiunile legate de conducere, partidul trebuie să se concentreze pe clarificarea identităţii doctrinare.

