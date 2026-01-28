Avertismentul liberalilor pentru PSD: Tergiversarea reformei administrației duce la întârzirea Bugetului, adică la dezavantaje pentru administrațiile locale

Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, i-a avertizat miercuri pe partenerii de coaliție social-democrați că adoptarea bugetului de stat va fi amânată până în primăvară, dacă PSD tergiversează în continuare aprobarea reformei administrației locale.

”Reforma administrației e esențială nu doar pentru eficiența statului, ci are impact și în construcția bugetului de stat pentru anul 2026. Tocmai de aceea, eventuale tergiversări ne pot împinge cu bugetul de stat până în primăvară. E o chestiune la care trebuie să fim atenți fiindcă o astfel de întârziere ar avea un impact negativ în economie, asupra companiilor, dar și în privința bugetelor locale”, a avertizat Andronache, într-o postare pe Facebook.

De ce sunt afectați social – democrații de întârzierea bugetului pentru 2026

Întârzierea bugetului va avea impact negativ asupra bugetelor locale, adică asupra primarilor care sunt motivul acestei rezistențe a PSD la reforma administrației locale.

Consiliile județene și primăriile sunt obligate să funcționeze lunar cu un buget egal cu 1/12 din bugetul anului trecut, fără să primească banii de la guvern, până la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru 2026, iar PSD este partidul din coaliție ce deține cele mai multe mandate de conducere a acestor instituții

În lipsa unui buget central, ei nu pot adopta bugetele locale, adică nu pot angaja cheltuieli sau investiții.

PSD repetă că va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu programul propriu privind stimularea economiei naţionale

PSD a transmis, miercuri, că programul propriu de stimulare economică ”este singura reformă autentică dezbătută în Coaliţie” şi anunţă că va susţine reforma administraţiei doar la pachet cu măsurile economice. ”Cele două componente nu pot şi nu trebuie separate”, transmit social-democraţii.

PSD consideră că programul pe care l-a propus în urmă cu șase luni reprezintă ”singura reformă autentică dezbătută în cadrul Coaliţiei, pentru că vizează o creştere a veniturilor la bugetul de stat, nu prin majorări de taxe şi impozite, ci prin încurajarea şi dezvoltarea activităţilor economice”, menționează comunicatul.

