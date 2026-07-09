PSD lansează un apel pentru formarea unei noi majorități, înainte de consultările de luni de la Cotroceni

PSD face apel, joi, la parlamentari și liderii partidelor politice să formeze o majoritate, după ce social-democrații au pornit criza politică din ultimele două luni, dând jos Guvernul Bolojan cu ajutorul partidului AUR, contrar prevederilor acordului coaliției de guvernare.



Apelul PSD vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a convocat partidele, luni, la Cotroceni pentru noi consultări. De notat de asemenea că PNL continuă să refuze o alianță cu PSD, iar președintele Dan refuză la rândul său să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier în lipsa sprijinului unei majorități după eșecurile consemnate de desemnările Eugen Tomac și Adrian Veștea – ultimul picat la vot în Parlament în lipsa sprijinului AUR.

”PSD face apel către toți parlamentarii și către liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, care să poată gestiona problemele acute ale cetățenilor și ale economiei naționale”, arată PSD.

PSD, după ce puciul din PNL pentru înlăturarea lui Bolojan a eșuat: ”Avem datoria ca săptămâna viitoare să prezentăm o majoritate Președintelui României”

Social-democrații susțin că ”datele statistice oficiale prezintă o realitate economică deosebit de gravă”.

”Economia națională este oficial în recesiune, avem cea mai ridicată inflație din Europa, sunt deja 10 luni de prăbușire a consumului, iar șomajul și datoria publică sunt într-o creștere accelerată. Acestea au fost motivele pentru care PSD a acționat pentru schimbarea direcției de guvernare”, susține PSD în comunicatul transmis joi.

PSD acuză ”orgolii politice” și spune că partidele trebuie să se gândească ”în primul rând la cei care ne-au dat votul de încredere”.

”În astfel de condiții, menținerea unui guvern demis, cu atribuții limitate și incapabil să oprească declinul economic, afectează grav nivelul de trai al alegătorilor tuturor partidelor parlamentare. Avem cu toții datoria să denunțăm orgoliile politice și să ne gândim în primul rând la cei care ne-au dat votul de încredere. Avem datoria să construim o majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni. O majoritate realizată în jurul unor soluții economice care să răspundă problemelor acute ale oamenilor și care să fie integrate în programul unui guvern cu puteri depline. Avem datoria ca săptămâna viitoare să prezentăm această majoritate Președintelui României, pentru desemnarea unui premier care să-și asume soluțiile de redresare economică”, afirmă PSD.

”Refuzul dialogului politic și invocarea unor condiții disproporționate, care adâncesc criza sau care zădărnicesc deliberat orice soluție politică de compromis, afectează în mod direct interesele celor care ne-au votat, indiferent de opțiunile lor politice”, mai transmite PSD.

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