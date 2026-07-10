PSD face un nou apel pentru deblocarea formării guvernului. Miza unui guvern minoritar monocolor PSD: cele 16,68 mld. € din programul de înzestrare SAFE / Reacția PNL

PSD solicită, vineri, tuturor partidelor politice să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern, arătând că, în acest moment, România este în imposibilitatea de a-şi aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din SAFE şi singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgenţă a unui guvern cu puteri depline, care să iniţieze actul normativ.

În răspuns, liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a acuzat vineri PSD că induce în eroare opinia publică atunci când susţine că România nu poate avansa în privinţa SAFE din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline, el cerându-le social-democraţilor să înceteze campania de dezinformare şi să îşi asume responsabilitatea pentru blocajele pe care le-au creat.

Conducerea actuală a PNL refuză să mai formeze o coaliție cu PSD

Acesta este al doilea apel recent făcut de PSD după ce, joi, a cerut parlamentarilor și liderilor partidelor politice să formeze o majoritate. Apelurile PSD vin după ce social-democrații au pornit criza politică din ultimele două luni, dând jos Guvernul Bolojan cu ajutorul partidului AUR, contrar prevederilor acordului coaliției de guvernare.

Apelurile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a convocat partidele, luni, la Cotroceni pentru noi consultări, și în contextul în care contractele din SAFE (subcontractările, furnizarea de materii prime etc,) sunt încă în negociere.

De notat de asemenea că PNL continuă să refuze o alianță cu PSD, iar președintele Dan refuză la rândul său să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier în lipsa sprijinului unei majorități după eșecurile consemnate de desemnările Eugen Tomac și Adrian Veștea – ultimul picat la vot în Parlament în lipsa sprijinului AUR.

„PSD solicită partidelor să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern pentru a nu compromite programul SAFE” – SAFE, un program de 16,68 mld. €

„PSD solicită tuturor partidelor politice să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern pentru a nu compromite definitiv şansele României de a-şi consolida capacitatea de apărare prin instrumentul Security Action for Europe (SAFE). PSD atrage atenţia că, potrivit OUG 64/2007 privind datoria publică, iniţierea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de Împrumut SAFE, reprezintă competenţa exclusivă a Guvernului României”, a transmis PSD într-un comunicat oficial, citat de News.ro.

Potrivit PSD, „parlamentarii sau grupurile parlamentare nu au nici dreptul, nici competenţa de a iniţia un astfel de proiect de lege”.

„Actul normativ poate fi elaborat doar de către Ministerul Finanţelor Publice. Însă Guvernul, fiind demis, nu are dreptul de a iniţia niciun proiect de lege. Prin urmare, în acest moment, România este în imposibilitatea de a-şi aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din instrumentul SAFE”, afirmă social-democraţii.

Miliardele de euro care vor intra în România și contractele aferente, motivul pentru care social-democrații vor să fie primii la o nouă rotativă, într-un guvern monocolor minoritar, după ce au dat jos guvernul Bolojan

De notat că miliardele de euro care vor intra în România prin SAFE și contractele aferente reprezintă unul din marile motive pentru care social-democrații vor să fie primii la o nouă rotativă, într-un guvern monocolor minoritar, după ce au dat jos guvernul Bolojan din care făceau parte, pe lângă PNL, și USR și UDMR.

PSD menţionează vineri că singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgenţă a unui guvern cu puteri depline, care să iniţieze actul normativ.

„Ca atare, partidele parlamentare, şi mai ales cele care se declară pro-europene, au obligaţia să renunţe la orgoliile politice şi să se angajeze în negocieri constructive pentru învestirea de urgenţă a noului guvern. Perpetuarea blocajului politic, doar pentru prezervarea poziţiilor guvernamentale, reprezintă o abordare anti-naţională şi o ameninţare deosebit de gravă la adresa securităţii României”, mai transmite PSD.

Reacția PNL: PSD induce în eroare opinia publică – Să înceteze campania de dezinformare şi să îşi asume responsabilitatea pentru blocaje

În răspuns, liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a acuzat vineri PSD că induce în eroare opinia publică atunci când susţine că România nu poate avansa în privinţa SAFE din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline, el cerându-le social-democraţilor să înceteze campania de dezinformare şi să îşi asume responsabilitatea pentru blocajele pe care le-au creat.

”PSD încearcă să ascundă propriul blocaj politic prin noi dezinformări. Afirmaţiile făcute astăzi de PSD încearcă să transfere asupra altora responsabilitatea pentru criza politică şi pentru întârzierea unor proiecte importante pentru România. Adevărul este unul simplu: PSD este partidul care a generat actuala criză politică. Tot PSD a blocat în ultimele luni reforme esenţiale pentru România, inclusiv reformele necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR şi măsurile care ţin de consolidarea capacităţii de apărare şi accesarea instrumentului european SAFE”, spune Gabriel Andronache, într-o postare pe Facebook.

Liderul deputaţilor PNL afirmă că ”PSD induce în eroare opinia publică atunci când susţine că România nu poate avansa în privinţa finanţării prin SAFE din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline”.

”Argumentul invocat este fals. PSD citează în mod eronat prevederi din OUG nr. 64/2007 care se referă la împrumuturi acordate de guverne ale unor state terţe. În realitate, mecanismul SAFE reprezintă o finanţare acordată de Uniunea Europeană, tratată din perspectiva legislaţiei române privind datoria publică în categoria finanţărilor contractate de la organisme financiare internaţionale, pentru care aprobarea se realizează prin lege. Natura juridică a acordului este cea a unui contract de stat, iar cadrul legal permite derularea procedurilor parlamentare necesare”, explică Andronache.

El menţionează că ”România nu are nevoie de propagandă şi de pretexte, ci de responsabilitate şi de reforme”.

”Exact acestea au fost blocate în mod repetat de PSD. Susţin investiţiile în apărare, implementarea PNRR şi accesarea tuturor fondurilor europene disponibile. Însă nu pot accepta ca partidul care a provocat criza politică să pretindă acum că tot el este soluţia şi să îşi justifice propriile întârzieri prin informaţii false. PSD ar trebui să înceteze campania de dezinformare şi să îşi asume responsabilitatea pentru blocajele pe care chiar acesta le-a creat. România are nevoie de adevăr şi de decizii responsabile, nu de încercări repetate de a rescrie realitatea politică”, mai transmite Gabriel Andronache.

***