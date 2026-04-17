PSD începe spectacolul ieșirii de la guvernare luni, cu evenimentul „Momentul Adevărului”. Premierul Bolojan: Zarurile au fost aruncate. Suntem în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie

PSD organizează, luni, consultarea internă extinsă, în cadrul căreia aproximativ 5.000 de membri ai partidului vor vota dacă îi ridică sau nu sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Evenimentul va avea loc la Parlament, începând cu ora 17.00 și este intitulat Momentul Adevărului.

Membri proeminenți ai formațiunii, parlamentari și miniștri, au promovat agresiv evenimentul de luni, descris de PSD ca „eveniment”.

”20 aprilie, Momentul Adevărului. Ne asumăm o mare responsabilitate. Oprim aici haosul. România are nevoie de un guvern proactiv care să muncească pentru prosperitate. Spunem NU creşterilor de taxe, tăierilor de salarii şi somajului în creştere”, este mesajul postat de de mai mulți miniștri PSD, printre care și cel al Energiei și cel al Transporturilor.

Sorin Grindeanu i-a repetat președintelui Nicușor Dan că PSD nu mai acceptă un guvern condus de Ilie Bolojan, în cadrul scurtei discuții pe care cei doi au avut-o joi, la Palatul Cotroceni.

Social-democrații s-ar fi pregătit minuțios pentru înlăturarea Guvernului Ilie Bolojan, cu două scenarii posibile:

prin votarea de către unii parlamentari PSD a moțiunii AUR, după mijlocul lunii mai. În cazul în care guvernul minoritar condus de Ilie Bolojan va continua să funcționeze, social-democrații nu exclud susținerea acestei moțiuni de cenzură.

la votarea unui nou Cabinet Bolojan, ce trebuie format în 45 de zile de la ieșirea PSD din executiv și apoi prezentat în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a acordat joi un interviu în care a evitat să spună clar dacă îl susține pe Ilie Bolojan în conflictul declanșat de PSD pentru înlocuirea acestuia din funcția de premier, dar a explicat că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar în eventualitatea retragerii social-democraților de la guvernare.

Însă, a adăugat președintele, rămâne de văzut dacă un guvern minoritar poate rezista fără o majoritatea parlamentară.

El a declarat, în mod ferm. că nu va numi niciodată un premier propus de o coaliție formată din PSD și AUR.

În același interviu, acordat EuropaFm, șefului statului a repetat că va numi curând șefii serviciilor secrete și și-a apărat numirile la conducerea principalelor parchete.

„Zarurile sunt aruncate” – Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, declarații fără rețineri

Liderul PSD: Populația spune că această guvernare nu mai oferă speranţă

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democraţii au organizat consultări la nivel naţional pentru că România se află ”la cotitură” şi trebuie decisă direcţia pe care va merge partidul. ”Deciziile pe care PSD-ul le va lua vor fi în concordanţă cu ceea ce vor oamenii. Da, 80% dintre români spun în acest moment că ne îndreptăm într-o direcţie greşită”, a spus Grindeanu, citat de News.ro.

”Lumea spune peste tot acelaşi lucru. Fie că am fost la Bacău, pe regiunea Moldovei, că am fost la Brăila, pe sud-est, Bucureşti, Oltenia, la Braşov spune acelaşi lucru, că în acest moment direcţia este una greşită, direcţia pentru România, că această guvernare nu mai oferă speranţă. Acest lucru poate este cel mai grav lucru, dincolo de indicatorii economici din ce în ce mai proşti, care arată o scădere a economiei, care arată şomaj în creştere şi nu mă refer la şomajul din sectorul public. Sunt 55.000 de şomeri în plus în ultimele 10 luni în sectorul privat din România. Inflaţia este la 10%. Deci din start trăim cu 10% mai prost. Guvernul Bolojan a preluat inflaţia la 4%, vă aduc aminte, în mai anul trecut”, a spus Sorin Grindeanu.

În opinia sa, stabilitatea politică a unei țări nu are nici o importanță, dacă nu aduce prosperitate:

”Văd în ultimele zile că se vorbeşte de o anumită armonie pe care PSD-ul ar putea să o strice, această stabilitate. Să ştiţi că stabilitate fără prosperitate, eu nu văd să-şi aibă rostul. Stabilitatea este bună într-o coaliţie de guvernare atunci când oferă prosperitate, când oamenii trăiesc mai bine, atunci când lucrurile merg din ce în ce mai prost, dacă eşti responsabil, încerci să îndrepţi acele lucruri. Avem stabilitate şi în Coreea de Nord. Şi lucrurile nu merg bine. Avem alegeri duminică în Bulgaria, dacă nu mă înşel. Cred că e al optulea rând de alegeri în ultimii trei ani sau patru. Şi Bulgaria, din punct de vedere economic, în acest moment, pe toate agenţiile de rating, bulgarii sunt clasaţi mai bine decât noi”.

”Noi facem aceste consultări pentru că România se află, din punctul nostru de vedere, la un punct de cotitură. Noi trebuie să decidem, având responsabilitatea celui mai mare partid din Parlament, care este calea pe care trebuie să mergem şi o să luăm această decizie, luni, la acea consultare pe care o vom avea la ora 5 şi deciziile pe care PSD-ul le va lua vor fi în concordanţă cu ceea ce vor oamenii. Da, 80% dintre români spun în acest moment că ne îndreptăm într-o direcţie greşită”, a declarat Grindeanu, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Sighetu Marmaţiei.

Reamintim că PSD anunță luni, la evenimentul Momentul Adevărului, rezultatul consultării interne a celor aproximativ 5.000 de membri ai partidului care vor vota dacă îi ridică sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Evenimentul conține și un segment cu prezentarea autoevaluării miniştriilor social-democraţi. Aceștia vor prezenta obiective realizate și motivele pentru care unele au eșuat, un moment ce va conține, probabil, multe acuzații la adresa premierului.

Premierul: Suntem la începutul unei crize

Premierul a declarat, vineri, că zarurile au fost aruncate şi luni PSD va vota, într-o manieră sau alta, că nu va mai colabora cu Ilie Bolojan. Suntem în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie, a mai declarat premierul, într-un interviu acordat Radio România Actualități:

”După declaraţiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate şi că, luni, Partidul Social-Democrat va vota, într-o manieră sau alta, că nu va mai colabora cu premierul Bolojan”.

El a precizat că, ”dacă analizăm ce s-a întâmplat în aceste ultime luni, constatăm o serie de critici venite din partea reprezentanţilor acestui partid, care încălcau în evident protocolul de guvernare care prevede că partidele nu trebuie să se atace între ele”.

”Maşinăria guvernamentală, când vede că este instabilitate, nu se mai mobilizează, nu mai lucrează cu o răspundere şi toată lumea se gândeşte cine vine, cine pleacă, cine va rămâne, dacă mai rămâne, pe post, aşa, mai departe”, a mai spus premierul.

”Evident, suntem, pe fondul acestor declaraţii, în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie”.

”De ce nu are nevoie ţara noastră început de criză? Pentru că avem nişte probleme complicate, care vin în parte din realităţile noastre economice, din deficitele bugetare pe care le-am acumulat anii trecuţi şi pe care trebuie să le corectăm, pentru că altfel, indiferent ce guvern vine, plătind dobânzi tot mai mari spaţiile care le are pentru educaţie, pentru sănătate, vor fi tot mai mici. De asemenea, avem de absorbit banii europeni. În perioada imediat următoare, până la sfârşitul lunii august, trebuie să absorbim încă 8 miliarde de euro, pe de o parte să rezolvăm jaloanele, să trecem legi prin Parlament, ca să ne putem lua banii şi apoi să terminăm lucrările, ceea ce înseamnă că orice fel de perturbaţii şi de întârzieri va face ca România să intre în riscul de a pierde sume importante de bani, pe care veţi vedea că la finalul lunii august nu şi le va mai asuma nimeni”, a explicat şeful Executivului.

„Dacă aş şti că schimbarea unui om rezolvă problemele ţării, n-aş avea niciun fel de rezervă să plec mâine”

Premierul a mai spus vineri că, personal, dacă ar şti că schimbarea unui om rezolvă problemele ţării, n-ar avea niciun fel de rezervă să plece mâine, dar ştie că nu se poate întâmpla asta, iar ceea ce vrea PSD este un PNL de tip obedient.

”Partidul Social-Democrat şi-a dorit un PNL de tip obedient. Atunci când conducerea unui partid nu este decisă în partidul respectiv, când deciziile legate de conducere, într-un fel sau altul, nu se iau în birourile acelui partid, ci în birourile altui partid, înseamnă că există doar poziţia de partid anexă. S-au mai experimentat astfel de situaţii şi toţi cei care au ajuns în această situaţie n-au mai avut un viitor politic şi cel puţin cât timp voi fi preşedintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susţine valorile de modernizare ale României”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la RRA.

”Personal, dacă aş şti că schimbarea unui om rezolvă problemele ţării, n-aş avea niciun fel de rezervă să plec mâine. Dar ştiu că nu se poate întâmpla asta”, a mai spus el.

Potrivit lui Bolojan, ”dacă ar veni un premier care vrea să-şi exercite această funcţie şi are autoritatea necesară, întrebarea este cât timp ar trebui din nou PSD ca să mai inventeze două luni, trei luni de zile ceva, ca să constate din nou că sunt probleme”.

”De ce? Pentru că indiferent cine ar fi premier în perioada următoare, v-am spus, rezervele din cămară sunt foarte reduse. Nu poţi să vii să creezi aşteptări populaţiei, pe care să nu le poţi după aceea onora”, a afirmat premierul Bolojan.

Aranjarea la linia de start a unei crize foarte probabile

Conform surselor din interiorul PSD, social-democrații ar fi decis deja ieșirea de la guvernare, pentru a forța înlocuirea lui Ilie Bolojan, mișcare ce ar fi urmată de revenire odată cu numirea unui alt prim-ministru liberal.

Oficial, anunțarea oficială a retragerii sprijinului pentru Bolojan va avea loc după 20 aprilie, când PSD finalizează consultarea internă privind ieșirea de la guvernarea.

Momentul va fi stabilit în cadrul unei reuniuni interne. Miniștrii social-democrați vor fi trimiși să-și înregistreze demisiile deja pregătite.

Pe de altă parte, pregătiri pentru declanșarea scenariului PSD au fost făcute și în tabăra cealaltă. Miercuri seara a avut loc o întâlnire între premier și președintele Dan în care s-a discutat reacția la grava criză politică ce se va declanșa imediat după ieșirea social-democraților de la guvernare.

În timp ce PSD mizează pe trădarea unor liberali aflați în conflict deschis cu Ilie Bolojan (precum președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma), majoritatea membrilor PNL ar strânge rândurile în jurul premierului.

Scenariul pe care ar fi pariat PSD

Demisiile nu ar fi depuse imediat, ci ar urma să fie folosite ca instrument de presiune pentru ca premierul să își dea singur demisia, prin înregistrarea simultană a demisiilor, conform surselor TVRinfo.

În cazul în care PSD își retrage sprijinul, partidul i-ar putea cere președintelui Nicușor Dan să constate că nu mai există o majoritate parlamentară și să convoace consultări cu partidele politice pentru formarea unei noi majorități.

Evoluția depinde de decizia șefului statului, iar partidele își pregătesc scenariile în funcție de variantele de răspuns ale acestuia.

Premierul Bolojan se pregătește de un guvern minoritar

Premierul Ilie Bolojan a transmis deja că nu intenționează să demisioneze. În cadrul unei întâlniri cu liderii PNL București, el a spus că ia în calcul varianta continuării guvernării printr-un guvern minoritar.

Un scenariu similar este discutat și în USR, unde liderii partidului susțin că un executiv format din PNL, USR și UDMR ar putea continua guvernarea dacă PSD decide să iasă din coaliție.

În acest caz, portofoliile rămase libere ar urma să fie redistribuite în funcție de ponderea parlamentară a partidelor rămase la guvernare.

Premierul Ilie Bolojan a mers miercuri seară la sediul PNL București, unde i-a anunțat pe liberali că nu-și va da demisia din fruntea Guvernului, a anunțat consilierului general PNL Silviu Feroiu. Vizita a avut loc cu câteva zile înainte de consultarea PSD privind sprijinul lui Bolojan, unde e așteptată retragerea susținerii politice.

Feroiu a spus că discuțiile „au fost deschise și directe”: „Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face”.

