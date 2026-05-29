Sorin Grindeanu și PSD – care au blocat la CCR OUG pentru SAFE – critică „eşecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului de la Galaţi” și pe ministrul Apărării

PSD critică executivul interimar pentru „eşecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului de la Galaţi” şi condamnă declaraţiile prim-ministrului demis Ilie Bolojan şi ale unor reprezentanţi USR care au acuzat social-democrații pentru că au complicat programul SAFE prin atacarea unei OUG la CCR.

PSD „respinge categoric şi condamnă declaraţiile prim-ministrului demis Ilie Bolojan şi ale unor reprezentanţi USR care invocă sesizările la Curtea Constituţională în privinţa legislaţiei SAFE, pentru a pasa propria răspundere pentru eşecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului de la Galaţi”, arată un comunicat al social-democraților transmis vineri.

Reamintim că Sorin Grindeanu a atacat la CCR o OUG ce conținea și prevederi vizând programul SAFE, necesar apărării țării. În calitate de președinte al Camerei Deputaților, el a depus la Curtea Constituţională, pe 20 mai, o cerere de soluţionare a unui conflict juridic de natură constituţională ce vizează OUG privind SAFE adoptată după demiterea Cabinetului Ilie Bolojan. Liderul PSD a solicitat CCR să constate că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 a fost adoptată şi transmisă în vederea publicării cu depăşirea competenţelor constituţionale ale Guvernului demis prin moţiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituţiei, precum și obligarea Guvernului de a se abţine de la emiterea oricăror acte normative cu forţă de lege primară.

PSD mai susține după explodarea dronei rusești pe acoperișul unui bloc din Galați, că este pregătit să susţină instalarea rapidă a unui guvern funcţional şi face un apel către toate forţele politice din România să înceteze confruntările interne şi să acţioneze unitar, în interesul naţional.

„PSD condamnă ferm încălcarea inacceptabilă a suveranităţii României de către Federaţia Rusă. Un astfel de comportament al unui stat arată nu numai dispreţul la adresa dreptului internaţional, cât şi faţă de siguranţa cetăţenilor unui stat membru NATO. În aceste condiţii, PSD face apel către toate forţele politice din România să înceteze confruntările interne şi să acţioneze unitar, în interesul naţional. În acest caz, agresorul este Federaţia Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte şi să acţioneze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuşi cetăţenii români”, menționează comunicatul.

PSD susține că atacarea OUG privind SAFE a avut ca scop accelerarea deciziei CCR

Social-democraţii spun că sesizarea CCR a avut drept scop înlăturarea incertitudinilor legislative generate de modul în care a fost emisă ordonanţa şi de o serie de alte prevederi introduse în actul normativ, fără nicio legătură cu instrumentul SAFE sau cu PNRR.

„Sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor accelerează pronunţarea CCR pentru înlăturarea acestor incertitudini, în termenul legal de 20 de zile, care nu existau în cazul sesizării Avocatului Poporuluii”, susține PSD în comunicat.

Potrivit PSD, „incidentul de la Galaţi a evidenţiat o serie de carenţe grave ale sistemului de apărare naţional, care reclamă decizii şi acţiuni rapide de remediere”.

Sorin Grindeanu cere un sistem antidrone, după ce premierul a anunțat că în câteva ore se semnează contractul prin SAFE

Liderul PSD a comentat și personal dotarea Apărării și a cerut urgent un sistem antidronă, după ce Guvernul demis anunțase deja că urmează semnarea, în cursul zilei de vineri, a contractului pentru aceste echipamente.

Mesajul d e pe Facebook al lui Sorin Grindeanu:

România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate – chiar dacă este demis- de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente. Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri demiși o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști!

Despre soluționarea crizei politice pe care PSD a declanșat-o împreună cu AUR

„Scandalul şi orgoliile politice sau pasarea responsabilităţilor la alţii trebuie să înceteze. România are nevoie de formarea rapidă a unui guvern funcţional care să instaleze profesionişti în structurile de conducere ale sistemului de apărare”, spun social-democraţii.

PSD menţionează că, indiferent de conflictele politice din ultima perioadă, „a acţionat responsabil şi a susţinut în Parlament toate actele normative necesare pentru accesarea cât mai rapidă a fondurilor europene pentru creşterea capacităţii de apărare a României”.

„PSD este de asemenea pregătit să susţină instalarea rapidă a unui guvern funcţional şi responsabil, care să asigure funcţionarea eficientă a statului şi a instituţiilor din sistemul de securitate naţională”, mai transmite formaţiunea.

Reamintim că România este gestionată de aproape o lună (de pe 5 mai) de un guvern interimar, după ce o moțiune de cenzură votată de PSD și AUR a demis Cabinetul Ilie Bolojan.

De asemenea, România are termen până la 1 iunie pentru semnarea contractelor cu finanțare prin programul SAFE.

****