PSD anunţă că nu susţine creşterea impozitelor pe locuinţe la valoarea de piaţă – măsura urma să fie aplicată de la 1 ianuarie

PSD a anunțat vineri că nu susţine creşterea impozitelor pe locuinţă la valoarea de piaţă, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 şi care ar fi dus la majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent, fără să precizeze clar dacă măsura va fi eliminată sau doar modificată.

„PSD nu susţine creşterea impozitelor pe locuinţă la valoarea de piaţă, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 şi care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetăţeni. PSD s-a angajat să schimbe direcţia de guvernare, iar primele decizii susţinute de miniştrii social-democraţi vor viza oprirea politicilor de austeritate iniţiate în guvernarea precedentă”, transmite PSD într-un comunicat oficial.

PSD mai anunţă că, în acelaşi timp, „va respinge şi va demasca excesele populiste prin care se încearcă exploatarea electorală a nemulţumirilor justificate ale cetăţenilor”.

„PSD nu-i va amăgi pe români că vor primi case de 35.000 de euro, dar nici nu-i va pedepsi cu impozite de 27 de ori mai mari pe casele în care locuiesc. PSD aminteşte că impozitarea locuinţelor la valoarea de piaţă a fost stabilită în 2021, de către guvernarea PNL-USR, care a realizat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi pe care l-a transmis Comisiei Europene, fără o consultare prealabilă a Parlamentului României”, mai arată comunicatul.

PSD mai consideră că „România trebuie să-şi respecte angajamentele faţă de Uniunea Europeană, în baza cărora beneficiază de fonduri europene, însă modalităţile de implementare a acestor angajamente trebuie să aibă în vedere protejarea categoriilor vulnerabile şi a clasei de mijloc din ţara noastră”.

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