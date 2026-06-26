Reacția PSD după propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier: PNL, USR și UDMR „sabotează” formarea Guvernului, fac un „joc iresponsabil”

PSD acuză PNL, USR și UDMR că prelungesc criza politică prin susținerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în lipsa unei majorități parlamentare clare. Cele trei formațiuni „sabotează formarea Guvernului”, acuză social-democrații, într-un comunicat în care somează partidele de dreapta să „pună capăt acestui joc iresponsabil”.

Noua propunere riscă să întârzie instalarea unui Guvern cu puteri depline, într-un moment în care România are de îndeplinit jaloane din PNRR și se află sub presiunea agențiilor de rating, transmite PSD.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun, fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate, este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, transmite PSD.

Acuzațiile aduse de PSD, după ce dreapta și-a prezentat premierul:

„Partidul Social Democrat denunţă blocajul politic total iresponsabil al PNL, USR şi UDMR, care riscă să arunce România în haos economic şi social. Anunţul de azi al partidelor de dreapta privind susţinerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiţii menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”.

PSD spune că „a susţinut în permanenţă, după ce moţiunea împotriva lui Ilie Bolojan a trecut cu un număr record de voturi, adoptarea unei soluţii rapide care să permită ca România să meargă înainte”.

„PSD a dorit refacerea rapidă a coaliţiei pro-occidentale – fără Bolojan. Au refuzat! PSD a susţinut încercările preşedintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deşi iniţial au acceptat. PSD a acceptat să îşi asume funcţia de prim-ministru şi guvernarea, dar şi adoptarea unui acord politic cu partidele de dreapta. Au refuzat, deşi iniţial au propus şi au insistat săptămâni în şir cu această variantă. Toate aceste schimbări de opinie ale PNL-USR-UDMR demonstrează existenţa unui scenariu premeditat al acestora de a menţine România în criză politică”.

PSD acuză că, de data aceasta, partidele de dreapta s-au opus deschiderii afişate de PSD, cu un nou şir nesfârşit de pretexte – rotativa guvernamentală, principiul reciprocităţii, condiţii aberante fără acoperire constituţională – schimbate de la o zi la alta, după cum le dictează calculele de partid. „Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj şi rea-voinţă”.

„România plăteşte azi preţul acestui joc, pentru că Parlamentul intră în vacanţă în câteva zile, Guvernul rămâne fără puteri depline, jaloanele PNRR trebuie îndeplinite până la sfârşitul lunii august, iar agenţiile de rating se pregătesc să rediscute evaluarea suverană a ţării”.

„Blocajul impus de partidele dreptei poate avea un impact devastator asupra ratingului şi credibilităţii României în faţa partenerilor europeni. Consecinţele acestui blocaj vor fi suportate de milioane de cetăţeni. PSD îi somează pe liderii PNL, USR şi UDMR să pună capăt acestui joc iresponsabil. România nu este proprietatea dreptei politice şi nu poate fi ţinută ostatică unor calcule meschine de partid”.

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