Sorin Grindeanu: „Sunt de acord cu rotativa, dacă începe cu PSD”

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că social-democrații acceptă rotativa guvernamentală și toate condițiile puse de Ilie Bolojan și Dominic Fritz în acordul politic pe care-l solicită, cu singura condiție ca PSD să fie cel care va forma primul executiv.

Șeful PSD a răspuns astfel propunerii venite dinspre PNL, USR și UDMR, care l-au propus premier pe Siegfried Mureșan și au cerut rotativa cu Mureșan premier până în aprilie 2027, urmat de guvern PSD.

„Stop! Acum, pe loc, îl semnez (acordul politic – n.red.). Să vină Bolojan să-l semneze şi el. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan, cu Fritz, să-l semneze şi ei. Tot. Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze şi să voteze guvern minoritar PSD”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

Dacă PNL și USR acceptă propunerea, guvernul poate fi format imediat, a adăugat Sorin Grindeanu.

„Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere. Noi nu ne-am răzgândit în aceste săptămâni. Deloc. Alţii au făcut-o. De la formarea unui guvern, prima nominalizare pe care a făcut-o preşedintele Nicuşor Dan, cu Eugen Tomac, când şi-au dat acordul pentru un guvern tehnocrat, până la răzgândirea pe care au avut-o, şi asta s-a văzut public, legată de susţinerea unui guvern minoritar PSD. Nu noi ne-am răzgândit, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta, alţii au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschişi la a găsi o soluţie, astfel încât să depăşim această perioadă. Nu noi am făcut congrese ale partidului prin care să votăm rezoluţii de excludere a unei colaborări cu alţii”, a precizat Grindeanu.

Liderul PSD spune că acel acord a fost acceptat de toată lumea şi „nu acolo s-au blocat lucrurile”.

Președintele PSD: „În acest moment, nu se poate vorbi despre colaborarea cu George Simion”. „Nu sunt fracţiuni în AUR, dacă se schimbă lucrurile, suntem într-un alt scenariu”

În acest moment, nu se poate vorbi despre colaborarea PSD cu George Simion, a mai spus Grindeanu, în opinia căruia nu sunt fracţiuni în partidul AUR. Dar, dacă se schimbă lucrurile, se intră în alt scenariu, a precizat liderul social-democraților.

”În acest moment, nu se poate vorbi despre colaborarea cu George Simion. Cred că cei care au votat AUR, acest partid, cred că trebuie să realizeze că, în acest moment, cine îl menţine în funcţie pe Ilie Bolojan este AUR şi George Simion. Prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni, ei sunt cei care l-au menţinut în funcţie”, a declarat Sorin Grindeanu, la Parlament.

Preşedintele PSD a spus că respectă votanţii AUR, mai ales că o parte din aceşti votanţi au fost votanţi PSD, dar ”o colaborare cu George Simion nu poate exista”.

”În acest moment, nu vreau să pun etichete celor care au votat AUR şi au votat destui, aproape două milioane, dacă nu mă înşel, de români, şi eu îi respect pe cei care au votat şi votează fiecare din partide. Ceea ce, în schimb, ne duce la o lipsă de colaborare, instituţională între cele două partide, de protocoale politice, parlamentare şi aşa mai departe, e legat de politici publice şi de anumite atitudini politice, nu de alt tip, nu vreau să fiu înţeles greşit, care ne despart. Eu, în acest moment, am fost foarte clar şi am spus nu, şi nu spun de acum, spun dinainte de votul la guvernul Veştea şi aşa mai departe, că Partidul Social-Democrat nu intră într-o colaborare cu AUR, în acest moment”, a mai afirmat Grindeanu.

El a menţionat că nu crede că există, în acest moment, fracţiuni în AUR.

”Eu am văzut, atunci când a fost votul la guvernul Veştea, toţi au ieşit din sală, lumea este cât se poate de organizată şi acolo. Dacă se schimbă lucrurile, suntem într-un alt scenariu. Dar astăzi nu suntem acolo”, a mai afirmat Grindeanu, precizând că suntem într-un alt scenariu, pe care nu poate să îl speculeze.

”Nu ştiu cine ar putea să rupă rândurile, nu am cunoştinţă de aşa ceva. Deocamdată AUR a arătat în urmă cu o săptămână, sau 10 zile, că a acţionat cu cei 90 de parlamentari ai săi într-un mod unitar. Nimic nu ne duce la a specula că ar putea o bucată dintre ei să rupă în acest moment”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă parlamentarii AUR sunt extremişti, Grindeanu a arătat că au avut acţiuni, în aceşti ani, pe care poate să le catalogheze de acest tip.

”N-aş vrea să fac o descriere în ansamblu a politicilor ca fiind de acest tip. Unele dintre ele au fost, evident”, a adăugat el.

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