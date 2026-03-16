PSD a depus amendamente la buget cu două surse de venituri suplimentare: venituri din creşterea prețurilor carburanţilor și recuperarea unor datorii

PSD a depus mai multe amendamente la buget, identificând două surse de venituri suplimentare la buget, ce totalizează 2,3 miliarde de lei, potrivit unor surse din PSD, citate de news.ro.

Este vorba de recuperarea unei cote din arieratele la buget pe contribuţiile de asigurări sociale, unde PSD a luat în consideră o ţintă de recuperare de 1,3 mld lei şi volectarea la buget a unei sume suplimentare din TVA de 1 miliard de lei, ca urmare a creșterii preţului combustibililor.

„Totalul contribuţiilor sociale restante ale agenţilor economici este 3,7 miliarde lei. Credem că o ţintă de recuperare de 1,3 mld lei este absolut obligatorie, fiindcă aceste restanţe la buget înseamnă bani opriti din salariu de la angajaţi pentru CAS, dar neviraţi la stat”, potrivit surselor PSD.

Potrivit social-democraților, din suma de 2,3 miliarde lei, amendamentele vizează: „completarea finanțării integrale a întregului Pachet de Solidaritate – necesar 1,1 miliarde lei – și compensarea pierderii de venituri în urma eliminării CASS pentru mame, veterani de război și foști deținuți politici – necesar aproximativ 500 milioane lei. Restul fondurilor rămân la dispoziția Ministerului Finanțelor pentru realocări în interiorul bugetului, în funcție de necesități”.

PSD argumentează că scutirea de CASS pentru veterani, văduve de război și foști deținuți politici are un caracter moral și simbolic. „Eliminarea CASS pentru veterani și văduvele de război este un act de recunoștință pentru sacrificiul adus patriei, iar în cazul foștilor deținuți politici reprezintă o reparație morală pentru suferințele îndurate în timpul dictaturii comuniste”, se arată în documentul PSD.

De asemenea, partidul subliniază latura umanitară a scutirii de contribuții pentru invalizi și personalul monahal: „Adoptarea acestui amendament nu reprezintă doar o ajustare fiscală, ci un gest de dreptate socială și solidaritate. România are datoria de a-și arăta recunoștința față de veterani, foști deținuți politici, invalizi și personal monahal, acordându-le un sprijin concret care să le asigure demnitatea și respectul meritat”.

În privința mamelor, PSD afirmă că scutirea de CASS „nu este un privilegiu, ci un sprijin firesc pentru mamele care traversează o perioadă de vulnerabilitate economică. Veniturile lor sunt deja reduse în timpul concediului, iar costurile pentru creșterea și îngrijirea copiilor sunt considerabile, mai ales în cazul copiilor care necesită terapii speciale sau tratamente medicale”.

Partidul mai arată că beneficiile acestei măsuri se resimt și la nivel macroeconomic: „Investiția în sprijinirea mamelor și copiilor trebuie privită ca o investiție strategică în capitalul uman, singura resursă regenerabilă a unei națiuni. Adoptarea amendamentului în acest sens înseamnă o investiție în stabilitatea demografică, echilibrul social și dezvoltarea durabilă a României”.

Un alt amendament al PSD propune alocarea a 1,1 miliarde lei suplimentar pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pentru sprijinirea familiilor cu copii și venituri reduse, familiilor care au copii cu handicap și pentru acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari.

„Analiza bugetului pentru 2026 arată că alocările prevăzute la titlul Asistență socială sunt mai mici decât execuția bugetară din 2025 cu 1,13 miliarde lei, respectiv cu aproximativ 2%. Implementarea măsurilor de sprijin pentru categoriile vulnerabile necesită un total de finanțare estimat la aproximativ 2,65 miliarde lei”, se precizează în amendament.

PSD mai arată că Ministerul Finanțelor a aprobat o suplimentare de 2,8 miliarde lei, din care 1,25 miliarde lei sunt alocate compensării facturilor la energie. „Diferența de 1,55 miliarde lei este disponibilă pentru susținerea măsurilor destinate categoriilor vulnerabile. În aceste condiții, rezultă un deficit de aproximativ 1,1 miliarde lei pentru acoperirea integrală a măsurilor propuse. Fără alocarea acestor fonduri, implementarea integrală a sprijinului pentru familii și pensionari nu poate fi asigurată”, subliniază PSD.

