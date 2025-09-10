Banca Transilvania – buget de 600 mil. lei pentru provizioane și acoperirea creditelor neperformante / Omer Tetik: Risc redus de criză pe piața imobiliară

Banca Transilvania (TLV) are ca țintă păstrarea nivelului provizioanelor în ținta din bugetul de venituri și cheltuieli, adică în jur de 600 milioane de lei, a afirmat Omer Tetik, directorul general al instituției de credit, în cadrul teleconferinței cu analiștii de după prezentarea rezultatelor financiare semestriale.

Acesta a fost întrebat despre impactul așteptat asupra ratei de neperformanță a creditelor de retail și de piață imobiliară în urma pierderii puterii de cumpărare din cauza taxelor mai mari, veniturilor mai mici și a posibilelor tăieri din sectorul public (posturi, investiții etc.).

”Impactul trebuie observat și calculat. Dar, în comparație cu 2008 și 2009, raportul credite/depozite se situează la un nivel diferit. Discuțiile despre criză sau modificările codului fiscal, noile impozite și potențialele restructurări au fost destul de active în spațiul public în ultimii doi ani, așa că nu vedem un impact foarte mare. Când vorbim despre scăderea puterii de consum a clienților retail, cred că există mai multe moduri de a privi acest lucru și probabil că îl vom vedea în curând, deoarece românii au fost cei mai mari cheltuitori în raport cu venitul lor disponibil, cei mai mari cheltuitori în raport cu venitul lor disponibil, cei mai mari cheltuitori proporțional cu venitul lor, călătorind în străinătate, în vacanțe, cumpărând articole de lux etc.

Cred că acesta va fi primul caz și, în special în ceea ce privește creditele ipotecare, nu ne așteptăm la o schimbare majoră. Ar putea exista ceva presiune pe costul riscului în formarea creditelor neperformante, dar nu vedem creșteri semnificative aici. (…) Ratele noastre de capital și lichiditate sunt destul de confortabile pentru a susține situația”, a afirmat directorul general al Băncii Transilvania, cea mai mare din România după active.

”În ceea ce privește nivelul provizioanelor, ținta noastră este să le menținem în buget, adică în jur de 600 milioane RON”, a adăugat Tetik.

Creștere majoră la provizioane pentru riscul de credit în rezultatele la 6 luni

De menționat că rata creditelor neperformante la nivel de bancă (BT) a înregistrat valoarea de 2,65%, la 30 iunie 2025. Cheltuielile nete cu riscul de credit (ajustările de depreciere, pierderile așteptate pentru active și provizioane pentru alte riscuri și angajamente de creditare la nivel individual, de bancă) au crescut însă până la 409,7 milioane de lei, de la doar 30,8 milioane de lei în iunie 2024.

La nivel de grup, provizioanele pentru riscul de credit se ridică la o cheltuială de 480,5 milioane de lei la 30 iunie 2025, de la 54,9 milioane de lei în S1 2024.

Asta totuși la active în valoare de 208,2 miliarde de lei la final de S1 2025 și un profit net de 1,97 miliarde de lei.

Tranzacțiile imobiliare au accelerat în debutul verii – Risc redus de criză pe piața imobiliară, spune șeful TLV

Potrivit acestuia, tranzacțiile clienților pe zona imobiliară au accelerat în debutul verii, iar privind către cifrele disponibile din trimestrul trei cifrele par să fie în continuare solide.

”Odată cu noile schimbări de cod fiscal, există și ceva presiune pe partea de TVA, câteva procente dar totuși importante. Am văzut că tranzacțiile au accelerat la începutul verii (înainte de majorarea TVA – n.r.). Acum, privind cifrele din trimestrul III și când le vom prezenta, rezultatele vor fi în continuare solide. Totuși, credem că atât gospodăriile, cât și piața se vor adapta la noile condiții, la noua realitate.

Pe de altă parte, în ultimii ani, din cauza inflației salariale și a cererii ridicate, prețurile și marjele au crescut mult pentru dezvoltatori. Cred că va exista mai multă concurență, chiar dacă nu vom mai vedea aceleași cifre ca în ultimii ani. Per total, vedem piața rezidențială destul de activă în continuare și nu ne așteptăm – având în vedere măsurile luate de autoritățile de reglementare, inclusiv BNR – ca gradul de îndatorare să genereze riscul unei crize imobiliare majore care să lovească piața”, a afirmat Omer Tetik.

Banca își va atinge ținta de profit bugetată, dă asigurări Tetik

Directorul băncii a mai fost întrebat unde vede profitul net la nivel individual, de bancă, în 2025, în contextul dublării impozitului pe cifra de afaceri la 4% din a doua jumătate a lui 2025 și costul cu provizionarea posibil mai ridicat.

”Suntem atât angajați, cât și confortabili să spunem că profitul bugetat va fi realizat, pentru că, deși am avut unele elemente excepționale în primul trimestru, avem și potențiale recuperări sau ajustări la provizioane. Deci nu ne așteptăm ca cheltuielile cu provizioanele să crească exponențial. Pe de altă parte, creșterea afacerii în trimestrul II și până acum în trimestrul III ne încurajează să spunem că ne vom respecta bugetul asumat în fața acționarilor”, a spus directorul TLV.

Banca Transilvania ia în considerare o nouă emisiune de obligațiuni, de data asta în dolari

Omer Tetik a mai fost întrebat despre planurile băncii pentru o potențială emisiune în dolari americani, respectiv dacă ea ar putea avea loc în 2025.

”Emiterea de obligațiuni în dolari americani este o idee pe care o discutăm destul de des la nivel intern, dar nu avem un plan stabilit. Avem cu siguranță RON ca opțiune, dar și pentru noi, denominația este în euro, și ar putea fi costisitor sau dificil să utilizăm veniturile în dolari americani. De aceea, căutăm ca orice emisiune de obligațiuni, mai ales în această perioadă, să fie la un nivel mai confortabil. Analizăm costul conversiei, costul efectuării tranzacției cu partenerii noștri. Adică, am efectuat emisiuni cu parteneri și bănci de investiții diferite, foarte solide. Vom fi foarte atenți, conștienți de costurile pe care le putem suporta și acolo. De asemenea, trebuie luate în considerare randamentul, costul real, costul dobânzii, costul cuponului emisiunii. Nu pot confirma nimic, deoarece nu avem o dată stabilită. Dar, de asemenea, nu neg că, în anii următori, nu în lunile următoare, ci în anii următori, luăm în considerare și o potențială emisiune în dolari americani”, a mai afirmat Tetik.

