Protestele violente din Franța – Restricțiile de circulație au intrat în vigoare – „Situație excepțională” chiar și pentru standardele Franței

Adunările publice și demonstrațiile au fost interzise de luni ora 20:00 în anumite zone, iar restricțiile de circulație au intrat în vigoare trei ore mai târziu.

La Paris, polițiștii au interzis accesul și staționarea în Place de la République, unde, la sfârșitul săptămânii trecute, au avut loc confruntări între protestatari și forțele de ordine.

Persoanele care au încercat să intre în zonele vizate au fost îndrumate pe rute ocolitoare, iar cele care se aflau deja acolo au fost legitimate. Un elicopter a supravegheat din aer respectarea restricțiilor.

Premierul Franței a precizat că măsurile se aplică în zone bine delimitate și că primarii decid locurile vizate.

În Nisa, în sudul țării, este în vigoare o restricție de circulație specifică pentru tineri.

Orașul Lyon, din sud, și orașe din nord, precum Lille, vor fi, de asemenea, supuse unor restricții parțiale de circulație în această seară.

Reamintim că poliția franceză a efectuat un număr record de 855 de arestări în capitala Franței. În toată țara, poliția a reținut aproximativ 1.800 de persoane, iar peste 500 de ofițeri au fost răniți, a declarat ministrul de interne.

Peste o jumătate de milion de oameni au participat la marșuri în zeci de orașe, marcând convergența unei mișcări studențești de o lună cu o nemulțumire socială mai largă față de creșterea costurilor vieții și declinul serviciilor publice.

Premierul acuză „grupuri radicale de extremă stânga” care au încercat să se folosească de protestele oamenilor nemulțumiți pentru a crea haos

Competența de a impune astfel de măsuri a fost acordată luni dimineață de prim-ministrul Sébastien Lecornu, care a afirmat că protestele au fost conduse de „grupuri radicale de extremă stânga” care sperau să „creeze haos” înaintea alegerilor prezidențiale din Franța din 2027.

Se estimează că aproximativ 2.000 de întreprinderi au fost afectate de revoltele din weekend, miniștrii guvernului solicitând platformelor de vânzare să elimine anunțurile cu bunuri furate în timpul protestelor.

În toată Franța, a fost o zi a bilanțurilor: bilanțul pagubelor, bilanțul pentru poliție și bilanțul politic, scrie corespondentul nostru de la Paris.

Tulburările au început luna trecută pe fondul problemelor legate de standardele educaționale din capitală, inclusiv clădirile școlare dărăpănate și lipsa cadrelor didactice, dar s-au extins de atunci pentru a include și alte teme, precum creșterea costului vieții.

Cercetător: „Situație excepțională”, chiar și pentru standardele Franței

Franța traversează o perioadă „excepțională” de proteste, potrivit datelor furnizate de proiectul „Armed Conflict Location and Event Data” (Acled), relatează BBC.

Organizația independentă colectează și analizează informații privind violența politică și demonstrațiile din întreaga lume.

Acled afirmă că a înregistrat aproape 66 de demonstrații pe zi în Franța în timpul actualului val de tulburări, adică de peste trei ori mai mult decât media de puțin peste 20 pe zi înregistrată în perioadele de tulburări din ultimii cinci ani.

Datele sale se referă la ce s-a întâmplat până vineri 16 octombrie.

Aproape un sfert dintre evenimentele înregistrate au fost clasificate de Acled drept revolte, comparativ cu o medie de sub 2% în valurile anterioare de proteste. Acled a precizat că doar tulburările care au urmat împușcării lui Nahel Merzouk de către poliția franceză la Nanterre, în 2023, au înregistrat o proporție mai mare de revolte.

De asemenea, au fost înregistrate peste 400 de evenimente care au implicat arestări, comparativ cu 138 în timpul protestelor din 2023 împotriva reformei pensiilor din Franța; cu toate acestea, demonstrațiile din orașele mai mici au rămas „în mare parte pașnice”.

Prof. Clionadh Raleigh, directorul executiv al Acled, de la Universitatea din Sussex, a declarat: „Franța a fost întotdeauna o țară în care oamenii ies în stradă. Însă frecvența, durata și nivelul confruntărilor pe care le înregistrăm acum fac ca această situație să fie excepțională, chiar și după propriile sale standarde.”

BBC Verify a utilizat anterior datele Acled pentru a ajuta la urmărirea conflictelor, inclusiv a atacurilor efectuate de SUA, Israel, Iran și grupurile susținute de Iran în Orientul Mijlociu.

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