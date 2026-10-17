Proteste violente în Franța, pe fondul scumpirilor și al nemulțumirilor sociale: studenții, sindicaliștii și Vestele Galbene au ieșit în stradă

Studenți, sindicaliști și activiști mișcării Vestelor Galbene au ieșit în stradă sâmbătă în Franța pentru a protesta împotriva prețurilor ridicate și a inegalităților. Manifestații de amploare au loc pe întreg teritoriul țării, protestatarii exprimându-și nemulțumirile cu privire la prețurile ridicate, inegalitățile sociale și sistemul de învățământ aflat într-o stare precară, potrivit DW.

Protestele au loc după un prim val de manifestații, început luna trecută, provocat de situația școlilor. Elevii s-au plâns de absența profesorilor și de starea degradată a clădirilor și a infrastructurii școlare.

Președintele Emmanuel Macron a făcut apel la „calm și respect” înaintea protestelor, afirmând că dreptul de a protesta trebuie să fie însoțit de „respect față de oameni și bunuri”.

La Paris și Marsilia, poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, în timpul confruntărilor.

Până la mijlocul după-amiezii, aproximativ 272 de persoane au fost arestate în urma unor incidente violente în care au fost implicate persoane cu fețele acoperite. Astfel de incidente au avut loc la Paris, Marsilia, în sudul țării, Rennes, în nord-vest, Toulouse, în sud-vest, și Angers, în vest, a anunțat Ministerul de Interne.

„Printre aceste acțiuni se numără tentative de jaf, confruntări cu forțele de ordine, incendierea mobilierului stradal și atacarea instituțiilor de putere și a instituțiilor de presă”, a transmis ministerul, atribuind tulburările a ceea ce a descris drept „extrema stângă”.

La Lyon, în partea central-estică a Franței, protestatarii au incendiat, de asemenea, un centru de informare turistică.

Protestele au început luna trecută în liceele din suburbiile sărace din nordul Parisului

Protestele au început luna trecută în liceele din suburbiile sărace din nordul Parisului. Nemulțumirile legate de lipsa profesorilor și de condițiile precare din școli s-au transformat într-o mișcare mai amplă, axată pe inegalități, cheltuieli publice și nivelul de trai.

„Luptăm pentru că viața a devenit prea scumpă, pentru că prețul combustibilului este prea mare, pentru că elevii de liceu sunt atacați cu violență și răniți în toată țara doar pentru că încearcă să protesteze și să ceară mai mulți profesori și condiții decente de învățare”, a declarat Lola, o protestatară în vârstă de 19 ani, la Paris.

O prezență numeroasă a poliției putea fi observată în centrul Parisului, în special în apropierea unor obiective emblematice precum bulevardul Champs-Élysées și Arcul de Triumf, zone excluse de pe traseele a două manifestații autorizate. Protestatarii purtând veste reflectorizante au blocat străzi, evocând mișcarea Vestelor Galbene, care a marcat precedentul mandat al președintelui Emmanuel Macron.

La Marsilia, primarul a declarat că sediul primăriei fusese vandalizat și că urmau să fie trimiși mai mulți polițiști în oraș, în urma discuțiilor cu prim-ministrul și ministrul de Interne. Potrivit unui martor Reuters, aproximativ 100 de persoane s-au îndreptat spre punctul de plecare al protestelor, scandând: „Toți polițiștii sunt niște nenorociți”.

Macron, care a făcut vineri apel la calm, intră în ultima etapă a mandatului său prezidențial într-un context politic fragmentat și sub presiunea tot mai mare a problemelor economice. Eforturile Franței de reducere a datoriei publice nu au reușit să-i liniștească pe investitori, ceea ce a împins costurile de împrumut ale guvernului la cele mai ridicate niveluri din ultimele peste două decenii.

Răspunsul poliției, supus examinării

Tacticile poliției au fost criticate în urma unei serii de răniri în rândul manifestanților, inclusiv cazul unui adolescent care și-a pierdut o mână după ce a ridicat o grenadă asurzitoare.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a declarat că peste 900 de polițiști au fost, de asemenea, răniți în timpul protestelor anterioare.

Organismul de supraveghere a activității poliției investighează cel puțin două duzini de acuzații de violență comisă de forțele de ordine.

Franța a suspendat utilizarea grenadelor asurzitoare în timpul manifestațiilor studențești, însă ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că acestea ar putea fi folosite sâmbătă.

Mișcarea Vestelor Galbene a apărut în 2018, ca reacție la taxele pe motorină, înainte de a se transforma într-un protest mai amplu împotriva costului vieții și a inegalităților.

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