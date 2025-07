Guvernul Bolojan, prima confruntare cu sindicatele, la tăierea sporurilor: Bugetarii amenință că blochează plata pensiilor, activitatea instanțelor și începerea anului școlar

A doua zi după adoptarea OUG prin care sporul pentru condiții de muncă vătămătoare a fost limitat la 300 de lei, față de maximum 1.500 acordat până acum), angajaţii din sistemul bugetar au declanşat proteste spontane în mai multe instituții din toată țara și au lansat mai multe amenințări, printre care blocarea plății pensiilor, blocarea activității din instanțe și parchete, și blocarea începutului anului școlar 2025 – 2026.

Angajați din mai multe instituții publice, inclusiv ANAF, Ministerul Finanțelor, Trezorerii, Direcția Națională Antifraudă, instanțe, Apele Române și administrația publică locală, au declanșat proteste spontane, blocând parțial activitatea în unele cazuri. Sindicatele avertizează că, dacă nu vor fi ascultate, pot bloca activitatea instituțiilor publice prin grevă generală, inclusiv în zilele de plată a salariilor și pensiilor, ceea ce ar afecta funcționarea statului.

Sindicaliștii reclamă că vor pierde între 700 și 1.000 de lei din veniturile lunare, într-un context de creștere a prețurilor la energie și alte utilități, ceea ce le afectează puterea de cumpărare și capacitatea de a-și plăti facturile.

Ei acuză că măsurile au fost luate fără consultarea reală a sindicatelor și a salariaților și amenință cu proteste ample și grevă națională dacă situația nu se schimbă

Ce prevede OUG adoptată în ședința de guvern de luni:

Sporul pentru activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare este plafonat la 300 de lei brut pe lună, iar concediul suplimentar acordat pentru muncă grea, periculoasă sau vătămătoare este de maximum cinci zile lucrătoare, faţă de zece zile, cât era până în prezent. Măsurile se aplică de la 1 iulie până la sfârşitul anului 2026.

Măsura face parte din pachetul pentru reducerea cheltuielilor publice și va genera o economie de 1,345 miliarde de lei la buget, anul acesta.

Reamintim că România şi-a asumat o traiectorie de reducere a deficitului bugetar de la 7,9% în anul 2024 la sub 3% în anul 2031 pe baza unor ipoteze care ţin de cheltuielile publice şi de evoluţia acestora în perioada 2025 – 2031 care să determine o ajustare de 6 ppt, respectiv o reducere de la 41,9% din PIB la 35,9% din PIB în anul 2031, iar în acest context sunt necesare o serie de măsuri pentru reducerea ponderii cheltuielilor publice în PIB.

Discuții cu ministru Alexandru Nazare, la Finanțe; Vasile Marica amenință că se va merge până la capăt – blocarea plății pensiilor și salariilor

Proteste spontane au fost declanșate în instituțiile subordonate MF (autoritate responsabilă de slaba colectare a veniturilor la buget), în mai multe județe, inclusiv Cluj, Sibiu, Vaslui, Ilfov, Constanța și altele.

Zeci de salariaţi ai Ministerului Finanţelor s-au dus la uşa ministrului Alexandru Nazare şi au intrat la discuții cu acesta, relatează News.ro.

Pe lângă angajaţii de la Ministerul Finanţelor şi cei ai administraţiilor judeţene ale ANAF, au declanşat proteste spontane şi alte categorii de bugetari.

„Suntem mai mulţi azi, mai determinaţi. Se adaugă colegii de la Antifraudă. Noi vrem şi putem să fim o instituţie de siguranţă naţională!”, au anunțat sindicaliştii de la Finanţe Sed Lex, pe pagina de Facebook, adăugând că acesta este sloganul sub care au loc protestele de marţi.

Federaţia sindicală a angajaţilor din finanţe publice spune că tot mai mulţi bugetari s-au raliat protestului spontan început luni, unii protestând în birouri, alţii în faţa instituţiilor.

Liderul sindical Vasile Marica a declarat că protestatarii vor merge până la blocarea activităţii, aşa încât plata pensiilor şi salariilor va fi pusă sub semnul întrebării.

“Angajații sunt hotărâți să protesteze oricât va fi nevoie, chiar să oprească activitatea, dacă nici acum, sub amenințarea unui deficit bugetar excesiv și a unor măsuri care afectează toată populația, nu vor fi făcuți pași clari pentru a transforma Ministerul Finanțelor într-o instituție de siguranță și securitate națională”, a transmis federația.

Grefierii amenință cu blocarea sistemului judiciar

„Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial susține ferm protestul spontan declanșat astăzi în instanțele din Capitală, în semn de revoltă față de Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern, care limitează nejustificat sporul pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase la suma de 300 lei brut/lună, în pofida buletinelor de expertiză emise de DSP și a reglementărilor speciale din sistemul judiciar, precum și a condițiilor efective în care își desfășoară activitatea personalul din sistemul judiciar”, au transmis grefierii.

Grefierii, care muncesc în condiții deosebit de grele, spun că au declanșat protestul spontan din cauza „tratamentului inechitabil și disprețul autorităților față de condițiile reale de muncă”, și a modului lipsit de transparență în care a fost tăiat sporul, și avertizează că există riscul de blocare a sistemului judiciar.

Solicitările grefierilor:

1. Abrogarea imediată a prevederii din OUG privind limitarea sporului pentru condiții vătămătoare, în ceea ce privește familia ocupațională „Justiție”;

2. Solicităm Ministrului Justiției, în mod expres, să ceară și să inițieze urgent demersuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în instanțe și parchete – cu atât mai necesare în contextul diminuării veniturilor prin tăierea sporurilor;

3. Invităm guvernanții să viziteze birourile și arhivele instanțelor și parchetelor, care au devenit veritabile bombe cu ceas: spații supraaglomerate, fără ventilație, cu risc biologic ridicat, ce pun viața salariaților în pericol zi de zi;

4. Cerem redeschiderea dialogului social real cu organizațiile sindicale, nu simulări formale, atunci când se adoptă acte normative care afectează direct mii de salariați din sistemul de justiție.

Angajaţii Curţii de Apel Bucureşti au protestat inițial în faţa instituţiei, iar apoi au pornit în marş spre Ministerul Justiţiei, intrând la discuţii cu ministrul Justiției.

Potrivit sindicaliștilor, prin protestul de marți, angajații din instanțele bucureștene transmit:

Refuzul categoric de a mai tolera tratamentul inechitabil și disprețul autorităților față de condițiile reale de muncă

Revolta față de decizii luate fără consultare, fără fundamentare și fără respect pentru lege

Semnalul clar că, fără măsuri corective urgente, întreg sistemul riscă să se blocheze.

Ministrul Justiției, după discuțiile cu angajații din sistem: Măsura este temporară

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat marţi, după discuţiile cu Sindicatul grefierilor, că este o măsură temporară și a dat asigurări că în acest moment nu există măsuri care să afecteze veniturile din sistem.

”În limita competenţelor noastre instituţionale şi întrucât avem, între altele, şi atribuţii în ceea ce priveşte iniţiativa legislativă cu privire la statutul acestora, cu promptitudine am primit la discuţii reprezentanţii Sindicatului grefierilor şi am discutat despre tot ceea ce îi preocupă, în mod legitim, în momentul de faţă. Am discutat inclusiv despre efectele acestei ordonanţe de urgenţă cu privire la sporuri, accentuând că este vorba de o măsură temporară şi privind în viitor, pentru bugetul următorului an, la modalităţile în care aceste chestiuni vor putea să fie reglate”, a declarat ministrul Justiţiei, la Digi 24.

Dragoş Pîslaru, întâlnire cu sindicatul din MIPE

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a discutat marţi cu reprezentanţii Sindicatului „MIPE Normalitate”, despre principalele lor nemulţumiri şi preocupări, de la volumul de muncă şi lipsa personalului în anumite zone critice, până la chestiuni ce ţin de salarizare, recunoaşterea efortului profesional şi nevoia unui climat de muncă în care vocea fiecăruia să conteze, transmite News.ro.

”Am avut astăzi o primă întâlnire constructivă cu reprezentanţii Sindicatului „MIPE Normalitate” din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cărora le mulţumesc. Am fost şi voi fi întotdeauna un susţinător al dialogului social, al transparenţei şi al respectului reciproc — valori fără de care nu putem construi o instituţie eficientă, echitabilă şi performantă”, spune Dragoş Pîslaru pe Facebook. El arată că, alături de colegii din sindicat, a discutat aplicat despre principalele lor nemulţumiri şi preocupări: de la volumul de muncă şi lipsa personalului în anumite zone critice, până la chestiuni ce ţin de salarizare, recunoaşterea efortului profesional şi nevoia unui climat de muncă în care vocea fiecăruia să conteze. ”Vom folosi zilele următoare pentru a analiza în detaliu soluţiile posibile, în limitele cadrului legislativ existent şi ţinând seama de contextul dificil al finanţelor publice din România. Ne vom reaşeza apoi la masa dialogului pentru a decide împreună paşii următori. Cred cu tărie că doar prin parteneriat şi comunicare sinceră putem face din MIPE un model de funcţionare pentru administraţia publică din România, aşa cum ne dorim cu toţii. Iar acest drum începe prin dialog şi colaborare”, precizează Pîslaru.

Activitate întreruptă la Sistemul de gospodărire a apelor din Vrancea și Bacău

La Sistemul de gospodărirea a apelor din Vrancea, entitate din componența Administrației Naționale Apele Române, toți cei 140 de angajați au întrerupt activitatea in intervalul 9-11. Toate activitățile specifice au fost sistate in acest interval de timp.

Angajații și-au afișat pe ușa de intrare salariile considerate de unii “nesimțite”.

De asemenea, câteva zeci de din Primăria București au ieșit în fața instituției, purtând pancarte cu mesaje de genul: „Vrem reformă corectă”, „Nu cerem privilegii, nu cerem tratament special, cerem ce ni se cuvine prin lege”, „Să plătească cine a greşit”.