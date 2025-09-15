Protestele sindicatelor din administrație – Premierul Ilie Bolojan le-a spus că nu poate renunța la concedierile anunțate

Premierul Ilie Bolojan a explicat luni, la întâlnirea pe care a avut-o cu o delegație a protestatarilor din administrația publică, că ”vor mai fi discuții cu sindicatele, dar că nu va renunța la pachetul de reformă”. „A promis că va mai sta la discuții cu sindicatele. „Conflictul colactiv de muncă rămâne deschis. Ne-au spus că nu se vor mai grăbi să adopte măsurile prin asumarea răspunderii. Nu ne-au dat un procent de concedieri, noi oricum nu o să fim de acord cu nici un procent”, a declarat un lider ce a participat la întâlnirea cu prim-ministrul.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, premierul a vorbit despre „importanța dialogului și a evidențiat provocările financiare cu care se confruntă România, insistând asupra necesității unei planificări corecte a personalului din administrație și a unui management responsabil al resurselor publice. El a precizat că orice măsuri de reorganizare trebuie să respecte criterii transparente și să asigure continuitatea serviciilor publice”.”, men’ioneaz[ un comunicat al Guvernului.

”Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari. Putem face schimbările din administrație într-un mod planificat, în dialog cu autoritățile, astfel încât cei care rămân să fie plătiți decent, respectați și să își facă treaba. Oamenii vor înțelege că există o legătură între nivelul impozitelor pe care le plătesc și calitatea serviciilor oferite de primărie. Susțin autonomia locală, dar în măsura resurselor pe care le are țara”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, citat în comunicat.

Reprezentanții sindicatelor și-au exprimat deschiderea pentru reformă, dar au cerut continuarea discuțiilor și un parcurs legislativ clar, menționând că sunt dispuși să amâne orice acțiune de protest, cu condiția dialogului constructiv.

Premierul a lăsat deschisă posibilitatea continuării consultărilor cu partenerii sociali, subliniind importanța colaborării pentru o reformă administrativă echilibrată și sustenabilă.

Miting în fața Guvernului

Câteva mii de angajaţi din administraţia publică locală au protestat luni, în Piața Victoriei, împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu, și au plecat în marş către Palatul Parlamentului.

Protestatarii, veniţi din toată ţara, au purtat steaguri, vuvuzele şi pancarte cu diverse mesaje pentru guvernanţi.

În jurul orei 13.00, ei au plecat în marş spre Palatul Parlamentului.

Revendicările

„Suntem la protest! Hai alături de noi! Guvernul trebuie să înţeleagă că lucrurile nu mai pot continua aşa! Suntem de acord cu reforma administraţiei publice, dar nu cu REFORMA MEA!”, a fost anunțul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie, care a invitat toți cetățenii nemulțumiți de măsurile de ausetritate să participe la demonstrații.

Sindicaliștii din domeniu amenință cu greva generală, dacă măsurile de austeritate și, în special, concedierile anunțate, vor fi aplicate.

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, avertizau sindicaliştii la începutul acestei luni.

Angajații din administrația locală se opun concedierilor anunțate în administrația locală, considerându-le arbitrare, făcute fără analiză de impact.

”În primul rând, nu este echitabil, pentru că, vedeți, la aceeași categorie de locuitori sunt primării cu personal mai mult sau mai puțin, pe de altă parte, fenomenul îmbătrânirii și plecărilor naturale din sistem împreună cu cel al neîntineririi reprezintă amenințări grave la adresa administrației publice locale. Practic, nu mai avem oameni noi care să vină în sistem, tineri absolvenți, personalul este oricum subdepășit și a se lua măsuri din acestea pur contabile, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceva util pentru administrația publică”, a declarat președintele Sindicatului Național ”Forța Legii”, Ringo Dămureanu, citat de Agerpres.

El a menționat că reprezentanți ai sindicatelor din administrația publică locală au mai avut o întâlnire cu premierul în cadrul Consiliului Național Tripartit și au arătat probleme reale din administrația publică și au menționat că sunt de acord cu eficientizarea administrației, dar pornind de sus în jos, de la funcția de primar, administrator public, eliminarea viceprimarilor, reducerea indemnizației consilierilor locali sau chiar neindemnizarea acestora, eliminarea consilierilor personali pentru primari, viceprimari, în special la comune și orașele mici.

De la începutul acestei luni, mare parte din administrația locală nu lucrează cu publicul, în semn de protest, a arătat el

Principalele revendicări:

Ei doresc respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, la stabilitate şi carieră în funcţia publică, la condiţii de muncă decente, la negociere colectivă şi autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici, măsuri care ar conduce la politizarea administraţiei şi la destabilizarea resursei umane, respectarea stabilităţii şi predictibilităţii funcţiei publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce încalcă dreptul constituţional la muncă, în special cea privind crearea forţată a jumătăţii de funcţionar public pe posturi ocupate.

Analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuţiilor sociale, veniturilor bugetare, şomajului şi costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice.

Renunţarea la intenţia de a stabili «meniul pentru săraci» – o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unităţile administrativ – teritoriale cu venituri reduse din impozite şi taxe locale, cu încălcarea principiului «la muncă egală – salarizare similară» prevăzut în Carta Socială Europeană, precum şi a principiului creării procedurilor de egalizare financiară, prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

****