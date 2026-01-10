Video / Protestele și represiunea regimului se intensifică în Iran. Internetul rămâne tăiat, fiul șahului își anunță intenția de a se întoarce în țară, Trump amenință cu atacuri

Represiunea regimului mollahilor din Iran împotriva protestatarilor s-a intensificat în cea de-a 13-a zi de mobilizare, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) și agențiilor internaționale de presă, preluate de Agerpres și Digi24.ro,

Zeci de persoane ar fi fost ucise de Gărzile Revoluției, brațul armat al puterii, în ciuda avertismentelor președintelui american Donald Trump.

Acesta a anunțat că Statele Unite vor lovi Iranul cu forță dacă regimul va ataca poporul. În același timp, Reza Pahlavi, fiul ultimului șah și implicit prințul moștenitor al Iranului, care trăiește la Washington, a difuzat un nou mesaj către poporul iranian, îndemnând la presiuni mai mari asupra puterii și la grevă generală, acesta anunțând totodată că se pregătește să se întoarcă în țară.

Pe de altă parte, armata iraniană a promis sâmbătă că va apăra interesele naţionale, infrastructura strategică şi proprietatea publică ale ţării, pe fondul extinderii protestelor antiguvernamentale din Iran.

Regimul a oprit funcționarea internetului

Într-o declaraţie, armata le-a solicitat cetăţenilor iranieni să dea dovadă de vigilenţă pentru a zădărnici ceea ce ea a numit ”conspiraţiile inamicului”.

Organizaţia neguvernamentală Netblocks, specializată în supravegherea securităţii cibernetice, a indicat sâmbătă că este încă în vigoare tăierea accesului la internet, măsură decisă joi de autorităţile iraniene.

”Datele arată că întreruperea continuă de 36 de ore, limitând considerabil capacitatea iranienilor de a se asigura în legătură cu securitatea prietenilor şi a apropiaţilor lor”, a scris Netblocks pe X, conform Digi24.

Pe de altă parte, surse israeliene vorbesc despre implicarea lui Elon Musk, care ar fi oferit gratuit acces la rețeaua sa de sateliți Starlink, pentru a compensa lipsa accesului la Internet în Iran.

Conform raportului zilnic al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-thank american, ”întreruperea internetului reflectă îngrijorările regimului cu privire la amploarea protestelor și la atenția internațională asupra represiunii exercitate”.

”Regimul a întrerupt probabil internetul pentru a perturba capacitatea protestatarilor de a comunica și de a organiza manifestații”, se arată în raport.

Trump: Iranul se află într-o situație foarte dificilă. Oamenii preiau controlul în anumite orașe / Rubio: SUA susține curajosul popor iranian

Oficialii americani au transmis mesaje de sprijin poporului iranian în cursul serii de vineri.

Președintele american Donald Trump a spus că „Iranul se află într-o situație foarte dificilă” în condițiile în care „oamenii preiau controlul asupra anumitor orașe, lucru pe care nimeni nu l-ar fi crezut posibil acum câteva săptămâni”.

Vineri seara, el i-a avertizat pe liderii iranieni că „ar fi bine să nu înceapă să tragă, pentru că și noi vom începe să tragem”.

În același timp, secretarul de stat american Marco Rubio şi-a exprimat sprijinul faţă de poporul iranian, după ce autorităţile de la Teheran au tăiat accesul la internet în încercarea de a zădărnici protestele antiguvernamentale din ţară.

”Statele Unite sprijină curajosul popor iranian”, a postat Rubio pe X.

The United States supports the brave people of Iran — Marco Rubio (@marcorubio) January 10, 2026

Din ce în ce mai mulți protestatari. Ayatollahul a transmis că autoritățile nu vor ceda

Represiunea protestatarilor s-a intensificat, însă, conform presei internaționale și raportului Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

”Regimul și-a extins utilizarea forței letale pentru a reprima protestele dincolo de vestul și centrul Iranului, iar întreruperea internetului este probabil menită să ascundă amploarea și brutalitatea represiunii la nivel național”, arată analiștii ISW în cel mai recent raport al lor, în care atașează și o hartă cu dinamica și dimensiunea protestelor.

”Ni se spune că strada s-a transformat într-un câmp de luptă, că tancurile au ieșit în stradă și că se pregătește instituirea unei forme de lege marțială. Personalul medical a raportat că, numai în orașul Machhad (al doilea oraș ca populație din Iran – n.r.), ar fi cel puțin 200 de morți”, a relatat un avocat, președintele asociației Norouz – pentru o nouă eră în Iran – citat de Europe 1 și preluat de Digi24.ro.

BREAKING: The crowd in Iran is MASSIVE.



The lions of Iran have awakened.



The Islamic regime will fall.



The entire free world stands with you, Iranians.



pic.twitter.com/Kp2fUZzv3J — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

În același timp, liderul suprem al Iranului a promis că autoritățile nu vor ceda în fața mișcării de protest, pregătind terenul pentru o represiune violentă.

O organizație iraniană pentru drepturile omului cu sediul în Norvegia a raportat pe 9 ianuarie că forțele de securitate iraniene au ucis cel puțin 51 de protestatari, inclusiv nouă minori, și au rănit sute de alte persoane de la 28 decembrie încoace. Mass-media anti-regim a relatat pe 9 ianuarie că forțele de securitate iraniene au ucis cel puțin 10 protestatari în timpul demonstrațiilor din Fardis, provincia Alborz.

Conform ISW, activitatea de protest a continuat în întreaga țară în pofida întreruperii internetului: ISW arată că au fost peste 100 de proteste în peste 20 de provincii din Iran, din care 20 de proteste au fost de mari dimensiuni – cu peste 1.000 de participanți.

Datele reflectă probabil doar o parte din activitatea de protest desfășurată în ultima zi în Iran, având în vedere că întreruperea internetului limitează capacitatea protestatarilor de a publica și distribui materiale video. Unii protestatari ar fi folosit Starlink, serviciul de internet prin satelit, pentru a transmite informații despre proteste către presa internațională.

Forțele de ordine s-au retras în anumite zone, după confruntări cu protestatarii – Iranienii nu au surplus de forțe de ordine ca să facă redislocări

Raportul Institute for the Study of War mai arată că protestele din Iran s-ar putea să se fi extins într-atât încât au ajuns să pună la încercare capacitatea forțelor de securitate iraniene de a le reprima.

”Potrivit unei organizații kurde pentru drepturile omului, forțele de securitate ale regimului din Eslamabad-e Gharb, provincia Kermanshah, s-au retras în urma unor confruntări intense cu protestatarii și nu au putut primi întăriri din cauza lipsei de efective. Acest raport sugerează că unele forțe de securitate iraniene se confruntă cu limitări de capacitate. CTP-ISW nu a observat rapoarte privind redislocarea forțelor de securitate în alte provincii, ceea ce ar putea indica faptul că nu există un surplus de trupe pentru a întări zonele cu activitate de protest semnificativă. Dimensiunea actuală a protestelor și distribuția lor pe arii largi ale Iranului complică și mai mult eforturile regimului de a le controla. The New York Times a relatat pe 8 ianuarie că forțele de securitate au fugit dintr-un protest din orașul Bushehr, în sudul Iranului, din cauza dimensiunii mari a manifestației, subliniind dificultatea pe care protestele de amploare o reprezintă pentru capacitatea regimului de a impune controlul”, arată ISW.

Khamenei îi cataloghează pe protestatari drept „vandali” și „sabotori”

În primul său discurs de la începutul demonstrațiilor, ayatollahul Ali Khamenei i-a descris pe protestatari ca fiind „vandali” și „sabotori” și i-a acuzat că lucrează în numele unor agende străine.

Protestatarii „își distrug propriile străzi pentru a-l mulțumi pe președintele unei alte țări… pentru că acesta a spus că le va veni în ajutor”, a afirmat Khamenei, referindu-se la Donald Trump, care a amenințat cu intervenția americană în Iran în cazul în care autoritățile vor ucide protestatarii.

Protestele au început după o depreciere bruscă a monedei naționale, dar au apărut rapid cereri pentru reforme politice și pentru sfârșitul regimului.

În cartierul Sadatabad din Teheran, vineri, oamenii au bătut în oale și au scandat sloganuri antiguvernamentale, inclusiv „moarte lui Khamenei”, după cum arată un videoclip verificat de AFP.

Alte imagini de pe rețelele sociale au arătat proteste similare în alte părți ale Teheranului, în timp ce videoclipuri publicate de canalele de televiziune în limba persană cu sediul în afara Iranului au arătat un număr mare de participanți la noi proteste în orașul Mashhad din est, Tabriz din nord și orașul sfânt Qom.

🚨 Breaking: Protesters now fully control the city center of Mashhad, the 2nd largest city in Iran pic.twitter.com/QkVrYt4OAM — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 9, 2026

Liderii europeni cer autoritățile iraniene să dea dovadă de ”reținere”

Vineri seară au intervenit cu apeluri și liderii europeni.

Într-o declarație comună, Emmanuel Macron, Keir Starmer şi Friedrich Merz au condamnat ”cu fermitate (…) uciderea manifestanţilor” şi ”violenţele” comise de forţele de securitate în Iran.

În declarația lor comună, cei trei lideri cer autorităţilor iraniene să dea dovadă de ”reţinere”, au relatat AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

”Suntem profund preocupaţi de informaţiile privind violenţele comise de forţele de securitate iraniene şi condamnăm cu fermitate uciderea manifestanţilor”, au scris în declaraţia comună liderii francez, britanic şi german, îndemnând autorităţile iraniene ”să se abţină de la orice violenţă şi să respecte drepturile fundamentele ale cetăţenilor iranieni”, în contextul în care un val de proteste sfidează în ultimele zile regimul Republicii islamice.

”Autorităţile iraniene au responsabilitatea de a proteja propria populaţie şi trebuie să garanteze libertatea de expresie şi de adunare paşnică, fără teama de represalii”, au adăugat preşedintele francez, premierul britanic şi cancelarul german în această declaraţie comună.

***