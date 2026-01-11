Video / Iran – Forțele de ordine trag cu muniție de război în protestatari, spitalele sunt copleșite / Israelul e în alertă pentru o intervenție a SUA – Trump, informat despre opțiuni de lovituri militare

Protestele care au cuprins Iranul au intrat în cea de-a treia săptămână duminică dimineață, manifestanții sfidând represiunea tot mai severă din partea autorităților, relatează agențiile internaționale de presă și edițiile online ale CNN, BBC și The Guardian.

Forțele de ordine iraniene au folosit forța letală împotriva protestatarilor din mai multe orașe din țară. BBC scrie că spitalele sunt copleșite de răniți, în timp ce CNN citează mai mulți protestatari care au spus că au văzut „cadavre îngrămădite” în spitale. Aceste violențe au loc în timp ce regimul a oprit aproape complet accesul la internet, cu excepția serviciului independent Starlink.

Raportul zilnic al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) arată că regimul iranian a trecut de la etichetarea protestatarilor drept ”huligani” la descrierea lor ca ”teroriști”, ceea ce semnalează că regimul a adoptat o poziție intransigentă față de protestele în curs.

Un clip obținut și publicat de Iran International arată că forțele de ordine au deschis focul cu muniție de război asupra protestatarilor din districtul Tehranpars, în estul capitalei Teheran. Contactele Reuters au spus că forțele de securitate iraniene au început să folosească forța letală în mai multe orașe din țară.

Security forces opened fire on protesters in Tehranpars district, east of the capital, on Saturday night, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/Ekwz9AHPbk — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Totodată, 3 surse Reuters au relatat pentru agenția de presă că Israelul se află în stare de alertă ridicată în contextul posibilității unei intervenții a SUA în Iran. Președintele Trump a amenințat în mai multe rânduri, în ultimele zile, cu o intervenție și i-a avertizat pe liderii Iranului să nu recurgă la forță împotriva demonstranților.

Președintelui american i-au fost deja prezentate noi opțiuni de lovituri militare împotriva Iranului, ca răspuns la reprimarea protestatarilor, a relatat New York Times, citând mai mulți oficiali americani. Trump nu a luat încă o decizie finală, însă analizează serios posibilitatea de a autoriza o lovitură ca reacție la represiunea sângeroasă a protestelor. New York Times scrie că președintelui SUA i-au fost prezentate mai multe opțiuni, inclusiv lovituri asupra unor ținte nemilitare din Teheran.

În răspuns, președintele parlamentului iranian a avertizat că Israelul și facilitățile militare și de transport maritim ale SUA ar deveni ”ținte legitime” dacă Statele Unite ar lansa un atac.

Regimul iranian a început să catalogheze protestarii drept teroriști. Represiunile se intensifică

”Regimul folosește această calificare a protestatarilor drept teroriști pentru a justifica intensificarea represiunii”, scriu analiștii ISW, adăugând că eticheta de „teroriști” îi prezintă pe protestatari drept o amenințare existențială la adresa securității, care justifică un răspuns dur și violent.

Aceștia mai arată că regimul tratează din ce în ce mai mult protestele ca pe o problemă militară, și nu ca pe una de aplicare a legii sau de control al mulțimilor. Artesh, armata convențională a Iranului, a emis sâmbătă, 10 ianuarie, o declarație în care a promis să apere interesele naționale, infrastructura strategică și proprietatea publică după ce Gărzile Revoluționare (IRGC) – trupele paramilitare – a acuzat „teroriștii” că au vizat baze militare și de poliție în ultimele două nopți.

Autorităţile de la Teheran au avertizat sâmbătă populaţia să nu participe la proteste. Procurorul general al ţării, Mohammad Mahvadi Azad, a declarat că oricine va face acest lucru va fi considerat „duşman al lui Dumnezeu”, o acuzaţie pedepsită cu moartea. Televiziunea de stat a precizat ulterior că inclusiv cei care îi ajută pe protestatari ar putea fi acuzaţi în acest sens.

Imaginile publicate de Iran International din Kahrizak și din estul Teheranului, unde se află și spitalul Alghadir, arată zeci de cadavre depozitate în saci mortuari sau abandonate pe jos în hangare industriale. Doi iranieni care au mers la Kahrizak în căutarea celor dragi au declarat pentru Iran International că au văzut peste 400 de cadavre acolo.

Martorii oculari au declarat pentru CNN că violențele de pe străzile capitalei sunt de o brutalitate extremă, o femeie descriind scene cu „cadavre îngrămădite unele peste altele” în interiorul unui spital.

Videos from Mashhad show the northeastern city, considered the holiest in Iran for Shia Muslims, looking like a battlefield after two weeks of protests against the Islamic Republic. pic.twitter.com/hPIMILHyl6 — Iran International English (@IranIntl_En) January 11, 2026

Un medic iranian din Neyshabur, oraș aflat în nord-estul țării, a declarat într-un mesaj audio pentru CNN că autoritățile au folosit puști militare pentru a ucide „cel puțin 30 de persoane” acolo vineri.

Mesaje de sprijin de la SUA

În același timp, într-un nou mesaj postat pe Truth Social, președintele american Donald Trump a spus că SUA sunt ”gata să ajute” iranienii să obțină libertatea.

”Iranul se îndreaptă spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum. SUA sunt gata să ajute!!!” a scris sâmbătă președintele american, în timp ce demonstranții au ieșit pe străzile Iranului pentru încă o noapte.

La rândul lui, senatorul republican Lindsey Graham a transmis sâmbătă seară un mesaj pentru protestatarii din Iran și a spus că „ajutorul este pe drum”.

„Către poporul iranian: îndelungatul vostru coșmar se apropie de sfârșit. Curajul și hotărârea voastră de a pune capăt opresiunii au fost remarcate de Președintele Statelor Unite ale Americii și de toți cei care iubesc libertatea. Când președintele Trump spune «Să facem din nou Iranul măreț» înseamnă că protestatarii din Iran trebuie să iasă învingători în fața ayatollahului. Acesta este cel mai clar semnal de până acum că el, președintele Trump, înțelege că Iranul nu va fi niciodată măreț cu ayatollahul și acoliții săi la conducere. Tuturor celor care se sacrifică în Iran, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ajutorul este pe drum”, a declarat Graham într-o postare pe platforma X.

Reuters: Israelul, în alertă pentru o intervenție a SUA în Iran. Rubio a discutat la telefon cu Netanyahi

Israelul de duminică dimineață în alertă ridicată din cauza posibilității unei intervenții a SUA în Iran, au spus 3 surse ale Reuters.

Sursele, care au participat la consultări de securitate în Israel pe parcursul weekendului, nu au detaliat ce înseamnă concret această stare de alertă ridicată. Israelul și Iranul au purtat un război de 12 zile în iunie, în urma căruia SUA s-au alăturat Israelului în lansarea unor lovituri aeriene.

Reuters scrie că, într-o convorbire telefonică de sâmbătă, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și secretarul de stat american Marco Rubio au discutat posibilitatea unei intervenții a SUA în Iran, potrivit unei surse israeliene care a fost prezentă la discuție. Un oficial american a confirmat că cei doi au vorbit, dar nu a precizat temele abordate.

Israelul nu a semnalat intenția de a interveni în Iran pe fondul protestelor care cuprind țara, în condițiile în care tensiunile dintre cei doi adversari tradiționali rămân ridicate din cauza preocupărilor Israelului legate de programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului.

Într-un interviu acordat revistei The Economist, publicat vineri, Netanyahu a spus că ar exista consecințe îngrozitoare pentru Iran dacă acesta ar ataca Israelul. Făcând aluzie la proteste, el a adăugat: „În rest, cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă în interiorul Iranului.”

Protestele vor continua – Fiul ultimului șah cere protestatarilor să preia controlul asupra orașelor

În ciuda represiunii, erau planificate noi proteste pentru weekend, scrie și The Guardian.

Publicația britanică îl citează pe Reza Pahlavi, fiul aflat în exil al fostului şah al Iranului, care i-a îndemnat pe protestatari să iasă în stradă în următoarele zile şi să preia controlul oraşelor lor. Pahlavi, devenit o figură tot mai populară în actualul val de proteste, le-a cerut oamenilor să arboreze steagul „leul şi soarele”, folosit înainte de 1979, în timpul domniei tatălui său.

„Scopul nostru nu mai este doar să ieşim în stradă. Scopul este să ne pregătim să preluăm centrele oraşelor şi să le menţinem sub control”, a spus el, promiţând că se va întoarce în Iran în curând.

Blocarea continuă a internetului şi a reţelelor de telefonie mobilă face dificilă estimarea dimensiunii protestelor de către presa internaţională. Acestea sunt cele mai mari demonstraţii din Iran din ultimii ani şi reprezintă o provocare serioasă pentru regim.

