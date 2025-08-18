Proteste în Serbia / Președintele Vucic promite „un răspuns puternic” pentru manifestanții care cer anticipate

Președintele sârb, Aleksandar Vucic (foto), a promis un „răspuns puternic” pentru protestatarii care cer alegeri anticipate și care, timp de cinci seri consecutive, au fost implicați în confruntări cu susținătorii săi și cu poliția.

Violențele au izbucnit la Belgrad și în alte orașe, protestatarii aruncând cu pietre și cu dispozitive pirotehnice spre forțele de ordine, care au replicat cu grenade și gaze lacrimogene.

Peste 130 de polițiști au fost până acum răniți și zeci de civili au avut nevoie de îngrijiri medicale, a declarat, duminică, președintele naționalist Aleksandar Vucic, în timpul unei conferințe de presă la Belgrad, potrivit Agerpres. Sâmbătă, ciocniri au avut loc la Belgrad, Novi Sad și Valjevo, unde câțiva indivizi mascați au atacat și au incendiat sediile, goale la acea oră, ale Partidului Progresist Sârb (SNS) al lui Vucic.

„Veți vedea totala determinare a statului sârb. Noi vom utiliza tot ce este la dispoziția noastră pentru a restabili legea, ordinea și pacea”, a declarat președintele Vucic. El a adăugat că guvernul are nevoie de câteva zile pentru a pregăti „cadrul legal și formal” al răspunsului său. „Va fi ceva foarte diferit de ceea ce ați văzut până acum”, a adăugat șeful statului sârb, subliniind că proclamarea stării de urgență nu este luată în calcul. Vucic i-a numit pe protestatari „teroriști”, termen pe care el l-a folosit adesea.

Manifestațiile sunt frecvente în Serbia, după prăbușirea, în noiembrie 2024, a unei părți din plafonul din beton al gării din Novi Sad. Tragedia, care a făcut 16 morți, a fost rapid imputată corupției de către manifestanți. Revendicările manifestanților, care vor o anchetă transparentă, s-au extins între timp, ei cerând alegeri anticipate.

Aleksandar Vucic respinge apelurile pentru alegeri anticipate, denunțând un complot străin menit să răstoarne guvernul său.

***