Vară fierbinte: Protest spontan la Guvern împotriva tăierii sporului de condiții vătămătoare – Elevii protestează la Ministerul Educației. Explicațiile autorităților

Angajații din guvern au protestat vineri în fața Palatului Victoria, timp de aproximativ o oră, după anunțul reducerii la 300 lei brut/lună (172 lei net) a sporului acordat bugetarilor pentru muncă în condiții vătămătoare sau periculoase.

Protestul spontan, care a adunat câteva zeci de angajați, a avut loc cu doar câteva ore înainte de ședința de Guvern, programată pentru ora 14:00.

După ședință de guvern, premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă.

A doua zi de proteste ale elevilor

În același timp, elevii din mediul pre-universitar au continuat să protesteze vineri în fața Ministerului Educației în condițiile în care Guvernul a anunțat că gugetul pentru bursele studențești va fi micșorat – cu o tăiere propusă de 1,5 miliarde de lei. Organizațiile studențești au anunțat proteste și pentru vineri seară, aceasta fiind a doua zi de proteste.

Amintim că deficitul bugetar, diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetului de stat, s-a cifrat la un nivel de 9,3% din PIB în 2024, nivel nemaiîntâlnit decât în criza din 2009 și în criza pandemică din 2020.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru din guvern este nemulțumit de tăierile preconizate

„Aceste măsuri reprezintă, în fapt, o tăiere mascată a veniturilor și o minimizare a riscurilor reale la care sunt expuși angajați din toate domeniile bugetare – de la personal medical până la funcționari, care lucrează în medii toxice, insalubre sau solicitante fizic și psihic”, se arată într-un comunicat al sindicaliștilor de la Guvern.

Aceștia reproșează Guvernului că invocă reforma statului, dar în paralel a creat noi funcții de demnitate publică, la care se adaugă și alte posturi nou înființate. Prin plafonarea anunțată de guvern se intenționează a se face o economie bugetară de 1,35 miliarde de lei doar în ultimele 6 luni ale lui 2025, cu un impact anualizat eventual de 2,7 miliarde de lei în 2026.

„Vicepremieri în plus, fiecare cu 4–6 consilieri, cu câte trei secretari de stat per cabinet, fiecare cu alți consilieri, plus șoferi, autoturisme, birouri, fonduri de protocol etc. Este o distribuire cinică a resurselor: reduceri pentru cei care muncesc, privilegii pentru cei care conduc. Aceasta nu este reformă; este dispreț față de munca noastră, față de sănătatea noastră, față de drepturile noastre”, precizează sindicaliștii din Guvern.

Angajații Guvernului cer premierului Ilie Bolojan să retragă proiectul de OUG ce vizează plafonarea sporului de condiții vătămătoare, să reia dialogul social și să nu mai adopte „peste noapte” măsuri care au impact salarial.

Guvernul are pe masă în ședința de vineri o serie de ordonanțe de urgență prin care, pe de o parte, se instituie o nouă schemă de sprijin a consumatorilor vulnerabili de energie, iar, pe de altă parte, prin care se asigură sursa de finanțare a acestui sprijin.

Cum comentează tăierile la burse un secretar de stat

Subsecretarul de stat din Ministerului Educației și Cercetării Radu Antohi a declarat vineri că a vem de-a face cu o situație de criză în care toate domeniile trebuie să scadă cheltuielile bugetare.

„Felul în care s-a decis că va fi afectat sistemul de burse din învățământul preuniversitar și din învățământul universitar are de-a face cu o situație de criză. O situație de criză în care toate domeniile vor trebui să își restrângă puțin cheltuielile. Nu suntem singurii care vom face restrângeri de cheltuieli la educație și cercetare. Nu este o chestiune pe care ne-o dorim. Este o chestiune necesară. Vom sta de vorbă cu elevii și cu studenții și vom vom încerca să găsim soluții care să fie acceptabile și pentru ei”, a declarat Radu Antohi, vineri, în contextul protestului elevilor de la Ministerul Educație.

Acesta a precizat că tăierile şi propunerile au fost făcute pe baza unor rapoarte.

„Vom sta de vorbă şi vedem exact ce se poate. Toate măsurile sunt încă discutate în Guvern. Vom încerca să vedem dacă se pot modifica aceste măsuri, cât de mult se pot modifica”, a explicat subsecretarul de stat.

Nicușor Dan: Sistemul de burse pe care îl avem noi în preuniversitar nu există nicăieri în Europa

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat recent, printr-un comunicat de presă, că actualul sistem de burse școlare este nesustenabil din punct de vedere financiar. În consecință, începând cu anul școlar 2025 – 2026, din cele șase categorii de burse existente, vor fi păstrate doar două tipuri: bursele de merit și cele sociale. Totodată, bursele pentru elevii olimpici și cele acordate în învățământul tehnologic vor fi eliminate.

Potrivit declarațiilor ministrului, „cheltuielile anuale cu aceste burse școlare sunt acum spre 7 miliarde de lei, adică aproape un sfert din deficitul pentru care întoarcem țara pe dos și peste tot bugetul cercetării-dezvoltării-inovării din țară.”

Și președintele Nicușor Dan a comentat decizia de a tăia unele burse şi de a reduce nivelul altora și spune că aceasta aparţine Ministerului Educației şi guvernului. El a precizat că i s-a explicat că sistemul de burse din învăţământul preuniversitar românesc este unic în Europa.

„Fără să fiu specialist în domeniul ăsta, mi s-a spus, pe de o parte, că sistemul de burse pe care îl avem noi în preuniversitar nu există nicăieri în Europa și că e anormal să numeşti de merit ceea ce iau 30% dintre elevii din sistem. În plus, criteriul de evaluare este absolut neobiectiv, în condiţiile în care bursa asta depinde de profesorii pe care îi ai în şcoală şi este neuniform la nivel naţional”, a afirmat Nicuşor Dan, în cadrul unor declaraţii de presă susţinute în noaptea de joi spre vineri, după reuniunea Consiliului European.

***