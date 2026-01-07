Proteste din Iran se extind – Guvernul de la Teheran intervine și anunță un ajutor lunar de 7 dolari pentru majoritatea cetățenilor

Confruntat cu proteste provocate de o criză economică tot mai profundă, guvernul de la Teheran a anunțat că intenționează să ofere majorității cetățenilor un ajutor lunar echivalent cu aproximativ 7 dolari.

Planul, potrivit purtătoarei de cuvânt a guvernului, Fatameh Mohajerani, are ca scop „menținerea puterii de cumpărare a gospodăriilor, controlul inflației și asigurarea securității alimentare”.

Ea spus că cei 10 miliarde de dolari cheltuiți anual pentru a subvenționa unele importuri vor fi folosiți în schimb pentru a-i plăti direct pe cetățenii iranieni. Plățile individuale de aproximativ șapte dolari vor fi acordate pentru achiziționarea anumitor bunuri. Mohajerani nu a specificat pentru ce produse pot fi folosiți banii.

Însă este puțin probabil ca acest plan să atenueze dificultățile economice ale majorității iranienilor, ale căror necesități minime depășesc 200 de dolari pe lună, scrie presa americană.

La sfârșitul lunii decembrie, presiunile economice i-au determinat pe comercianții și studenții din multe orașe să organizeze proteste, închizând piețele și manifestând în campusuri. În ultimul an, moneda iraniană a pierdut mai mult de jumătate din valoarea sa față de dolar, iar statisticile oficiale arată că inflația a depășit 42% numai în luna decembrie.

La protestele care s-au extins în aproape toată țara, sloganurile au depășit în multe cazuri cererile economice, transformându-se în apeluri la libertate și la demiterea conducerii autoritare a Republicii Islamice.

În acest context, președintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut miercuri forțelor de securitate să nu ia nicio măsură împotriva protestatarilor afectați de criza economică, făcând distincție între aceștia și cei care vor răsturnarea regimului.

Pentru prima dată de la începutul protestelor, ciocniri au izbucnit marți în plină zi în inima Teheranului, unde anterior avuseseră loc adunări sporadice fără incidente majore, în principal seara, potrivit presei locale.

Miercuri, situația părea să revină la normal în alte părți ale capitalei iraniene, locuitorii făcându-și cumpărăturile obișnuite în magazine.

Cel puțin 36 de persoane au fost ucise în ultimele 10 zile de proteste în Iran. Agenția de știri pentru drepturile omului (HRANA), cu sediul în străinătate, a raportat că 34 dintre persoanele confirmate ca fiind ucise erau protestatari, iar două erau afiliate forțelor de securitate.

Autoritățile iraniene nu au publicat un bilanț oficial al victimelor, dar au declarat că trei membri ai forțelor de securitate au fost uciși. BBC Persian a confirmat până în prezent moartea și identitatea a 20 de persoane.

HRANA a mai transmis că peste 60 de protestatari au fost răniți și 2.076 arestați în timpul tulburărilor, care au fost declanșate de o criză economică și s-au extins în 27 din cele 31 de provincii.

