„Generația Z vine” – Protestele din Bulgaria împotriva austerității și corupției continuă – sunt cele mai mari din ultimii ani

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Sofia, precum și în cel puțin alte douăsprezece orașe din Bulgaria, luni seara, în cadrul celor mai mari proteste pe care le-a cunoscut această țară balcanică în ultimii ani.

În centrul Sofiei, aproximativ 50.000 de tineri au umplut piața uriașă din fața clădirii Adunării Naționale, relatează DW.

Ei au scandat „Demisia!” și au cântat și dansat în timp ce fluturau steaguri ale Bulgariei și ale Uniunii Europene.

Protestatarii au proiectat pe clădirile guvernamentale din jurul pieței cuvintele „Demisie” și „Mafia” și au afișat două bannere mari pe care scria: „Generația Z vine” și „Bulgaria tânără fără mafie”.

Protestatarii cer demisia guvernului

Protestatarii vor ca guvernul să-și respecte promisiunea de a retrage bugetul pentru 2026, care propunea impozite mai mari pe dividende și o creștere a contribuțiilor la asigurările sociale.

Pe 28 noiembrie, în urma unor proteste similare, guvernul minoritar al lui Rosen Jeliazkov s-a angajat să retrimită parlamentului planul de cheltuieli pentru 2026, cu scopul de a acorda mai mult timp consultărilor cu partidele de opoziţie, sindicatele şi angajatorii.

O comisie parlamentară adoptase planul bugetar în primă lectură pe 18 noiembrie.

Partidele de opoziţie şi alte organizaţii spun că protestează faţă de planurile guvernului de a majora contribuţiile la asigurările sociale şi impozitele pe dividende pentru a finanţa cheltuieli mai mari, precum şi faţă de corupţia de stat.

De asemenea, ei cer demisia guvernului de coaliție minoritar al lui Rosen Zhelyazkov.

Bulgaria, cu o populație de 6,4 milioane de locuitori, este una dintre cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Dintre cele 27 de state membre ale UE, doar Ungaria este considerată mai coruptă în Indicele de Percepție a Corupției al Transparency International.

„Suntem aici pentru a protesta pentru viitorul nostru. Vrem să fim o țară europeană, nu una condusă de corupție și mafie”, a declarat pentru agenția de știri AFP Ventsislava Vasileva, o studentă în vârstă de 21 de ani.

Un alt protestatar, un tânăr de 24 de ani a spus că protestează împotriva „aroganței” manifestate de liderii țării și a „anarhiei totale”.

Aproximativ jumătate dintre bulgari se opun adoptării euro, temându-se că acest pas va afecta suveranitatea ţării, iar comercianţii cu amănuntul vor profita de trecerea de la moneda naţională leva la euro pentru a creşte preţurile.

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luna aceasta că inflaţia ar putea creşte brusc odată cu aderarea la zona euro.

Ciocniri cu forțele de ordine – cel puțin 10 persoane reținute

Protestul principal din centrul Sofiei a fost pașnic, potrivit relatărilor mass-media locale.

După ce mitingul principal s-a încheiat, unii dintre protestatari au aruncat cu pietre, sticle și petarde împotriva polițiștilor. De asemenea, au dat foc la containere de gunoi și au distrus o dubă a poliției luni seara, potrivit BTA.

Grupuri de protestatari au vandalizat sediul partidului de guvernământ și al unui alt partid care susține guvernul, a relatat BTA.

Poliția a ripostat cu spray lacrimogene, iar cel puțin 10 persoane au fost reținute și doi polițiști au fost răniți, a informat agenția.

****