Proteste antiguvernamentale în Serbia soldate cu ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine

Criza politică și manifestațiile care zguduie Serbia de luni de zile au degenerat în această săptămână în ciocniri între manifestanți, forțele de ordine și susținători ai partidului de guvernământ al președintelui Aleksandar Vucic (SNS), cu noi scene de violență vineri seara, potrivit presei internaționale.

Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor din centrul Belgradului, care au defilat sub sloganul „Să le arătăm că nu suntem un sac de box”. Ciocnirile au continuat pentru a treia zi vineri, în capitala sârbă și în alte orașe, în ciuda rapoartelor privind brutalitatea poliției și utilizarea excesivă a forței în timpul tulburărilor. Sute de persoane au fost reținute

Joi seara, manifestanții au vandalizat sediul Partidului Progresist Sârb (SNS, naționalist) de la Novi Sad (nord), în timpul unor noi proteste organizate în aproximativ 30 de orașe, după ciocniri în noaptea precedentă care au dus la zeci de răniți.

Inițial adunați în fața sediului Agenției Sârbe de Informații (BIA), protestatarii s-au îndreptat apoi către sediul SNS din apropiere, i-au spart ușa din sticlă și au aruncat ouă și vopsea pe fațadă, conform imaginilor difuzate în direct de canalul de televiziune privat N1.

Cei mai mulți tineri care au participat la aceste violențe aveau fețele acoperite. Niciun simpatizant al SNS nu se afla în sediul partidului și poliția nu a intervenit.

Cele două tabere s-au acuzat reciproc că vor să provoace un „război civil“

„Cred că obiectivul puterii este să intimideze cetățenii. Vor să distrugă această revoltă și să îi sperie pe oameni“, a declarat la N1 un avocat belgrădean, Aleksandar Petrovic, care s-a alăturat protestatarilor din fața guvernului.

Miercuri seară, peste 70 de cetățeni, 27 de polițiști și șapte membri ai unei unități de elită a armatei (Kobre) – responsabilă cu protejarea celor mai înalți lideri politici – au fost răniți, majoritatea dintre ei în urma violențelor din fața sediului SNS de la Novi Sad, a informat în cursul zilei de joi ministrul de interne, Ivica Dacic.

Poliția a reținut aproximativ 50 de persoane, conform ministrului, care a mai precizat că majoritatea persoanelor rănite sunt susținători ai SNS.

Manifestații au loc frecvent în Serbia după prăbușirea, în noiembrie 2024, a unui acoperiș din beton la gara din Novi Sad. Tragedia, care a provocat 16 morți, tragedie care a fost rapid atribuită corupției de către manifestanți.

Președintele țării, Aleksandar Vucic, care nu conduce oficial partidul, i-a acuzat pe protestatari de atacarea miercuri seara a activiștilor SNS. „Am evitat un scenariul catastrofal”, a declarat Vucic în noaptea de miercuri spre joi, promițând pedepse „severe” pentru manifestanții violenți. „Vom împiedica dorința lor de a ne conduce spre un război civil”, a adăugat șeful statului.

Studenți, care sunt în fruntea mișcării de protest, acuză la rândul lor puterea că dorește un război civil. ”Puterea a încercat să provoace un război civil noaptea trecută”, au scris ei pe unul din conturile oficiale de Instagram, acuzând poliția că i-a ”protejat” pe susținătorii SNS ”care au aruncat cu pietre și au tras petarde în manifestați”.

Toate manifestațiile studențești au fost, în general, pașnice până în prezent. Ele au avut loc în întreaga țară și au strâns uneori câteva sute de mii de persoane. Sub presiune, guvernul a fost restructurat, prim-ministrul a fost înlocuit, mai mulți foști miniștri au fost arestați și puși sub acuzație. Începând din mai, manifestanții cer alegeri anticipate, ceea ce președintele Vucic refuză, denunțând un complot străin menit să răstoarne puterea.

