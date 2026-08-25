Protest sindical pentru majorarea salariului minim – Ministrul Pâslaru: Decizia poate fi luată doar de „un Guvern cu puteri depline”

Organizații sindicale afiliate la Cartel Alfa și CSDR au protestat marți în fața Ministerului Muncii solicitând majorarea salariului minim garantat, de la 1 ianuarie 2027, conform mecanismului stabilit prin Legea privind salariul minim adecvat și Directiva Europeană. Menținerea acestui salariu la același nivel erodează puterea de cumpărare a celor mai vulnerabili angajați, în contextul scumpirilor și inflației, atrag atenția sindicatele.

„Salariul minim nu este o variabilă de ajustare bugetară, ci instrumentul prin care se garantează că munca prestată cu normă întreagă asigură un trai decent. Legea prevede un mecanism de stabilire a salariului minim pe baza unor criterii obiective, cu consultarea partenerilor sociali, iar Directiva europeană privind salariile minime adecvate obligă statele membre să evalueze caracterul adecvat al salariului minim prin raportare la valori de referință precum 60% din salariul median brut și 50% din salariul mediu brut. Menținerea salariului minim la același nivel, în condițiile creșterii prețurilor și ale majorării taxelor, înseamnă în fapt o scădere a puterii de cumpărare pentru cei mai vulnerabili salariați”, a transmis Cartel Alfa.

A doua revendicare este deblocarea negocierilor pentru contractele colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat și a contractului colectiv de muncă la nivel național.

Unele companii și organizații patronale refuză să participe la negocieri, nu dispun de mandate de negociere din partea membrilor sau resping revendicările formulate de organizațiile sindicale, reclamă Cartel Alfa.

„Cele două revendicări sunt legate direct, pentru că un salariu minim adecvat nu poate fi construit doar prin decizii administrative, ci prin contracte colective care ridică salariile peste minimul legal, iar blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni. Miza depășește cu mult interesele unui singur sector economic: blocarea negocierilor colective pune în pericol capacitatea României de a crește gradul de acoperire prin contracte colective de muncă, în conformitate cu obiectivele europene și cu prevederile Directivei privind salariile minime adecvate”, susțin sindicatele.

Ministrul interimar al Muncii spune că se așteaptă analiza de fundamentare a unei decizii. Termenul fixat prin lege – 20 octombrie

O decizie privind nivelul salariului minim nu poate fi luată în acest moment, termenul legal pentru prezentarea raportului ce va fundamenta nivelul acestuia fiind 20 octombrie, a declarat marți ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru.

„Cu privire la elementele pe care le avem pe agendă, vă pot spune că cele două revendicări care au fost anunțate, prima dintre ele, legată de salariul minim, pe data de 5 iunie, conform HG 35/2025, a existat deja o consultare cu privire la pregătirea cercetării care să fundamenteze nivelul salariului minim. Termenul, după cum știți, conform hotărârii de Guvern, este de 20 octombrie, pentru a prezenta raportul bazat pe datele de la INS și de la Comisia Națională de Prognoză, care să ducă la fundamentarea, evident, în buget și la deciziile care vor fi luate. Prin urmare, cu siguranță, protestele sunt o formă de exprimare a sindicatelor. În acest moment, însă, nu avem vreo bornă care să ne permită, într-un fel, să luăm niște decizii. (…) Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un Guvern cu puteri de pline, prin urmare, tot ce putem noi să asigurăm în zona de Interimat este să continuăm dialogul”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a anunțat că reprezentanții sindicatelor care protestează marți în fața Ministerului Muncii au fost invitați la discuții.

„Cu privire la celălalt subiect, legat de contractele colective, România respectă Pilonul european al drepturilor sociale și, evident, parte a acestui lucru și a acquis-ului comunitar este și această negociere colectivă. Pentru negociere la nivel național nu avem în cadrul de reprezentare, cel puțin la nivelul patronatelor, deci nu putem avea contracte colective naționale. Pentru contractele sectoriale sunt câteva care sunt deja adoptate. Înțelegem faptul că sindicatele își doresc mai multe contracte colective sectoriale. Aceste lucruri le vom discuta, de altfel, la întâlnire, ca să înțelegem mai concret, exact, solicitările sindicale”, a subliniat ministrul interimar al Muncii.

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