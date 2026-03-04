Protest la Complexul Energetic Oltenia – compania nu mai prelungește contractele de muncă pe perioadă determinată a aproape 1.500 angajați

Câteva sute de mineri şi energeticieni s-au adunat, miercuri, în faţa sediului din Târgu Jiu al Complexului Energetic Oltenia, nemulţumiţi că administaţia nu mai prelungeşte contractele de muncă pe perioadă determinată pentru aproape 1.500 de oameni, din cei 2.000, începând cu 1 aprilie.

Protestatarii au blocat o stradă din oraș, fiind nevoie de intervenţia poliţiştilor de la Serviciul Rutier pentru deblocarea şi fluidizarea traficului rutier, relatează publicația locală Gorjeanul.

Angajaţii au scandat „Luptăm şi cîştigăm”.

Preşedintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldăruşe, afirmă că angajaţii CE Oltenia sunt foarte nemulţumiţi că administraţia companiei a decis „peste noapte” să nu mai prelungească contractele de muncă pentru 1.476 de oameni, angajaţi pe perioadă determinată, chiar înaintea Paştelui.



„Oamenii au venit să îşi apere locurile de muncă”, spune liderul sindical, adăugând că oamenii sunt nemulţumiţi şi pentru că administraţia nu a luat în considerare niciun fel de protecţie socială pentru aceşti salariaţi, care au peste trei ani de muncă în companie.

Manifestații au anunțat este aşteptată venirea altor angajaţi din unităţile CE Oltenia, de la Motru, Jilţ şi Rovinari.

Nemulțumirile și revendicările

Sindicaliştii solicită:

acordarea voucherelor de vacanță

modificarea legislaţiei privind măsurile de protecţie socială pentru personalul afectat de procesul de decarbonare şi stabilirea unei perioade de acordare a venitului de completare de până la 48 de luni pentru salariaţii disponibilizaţi

revenirea la condiţiile de pensionare existente anterior datei de 1 septembrie 2024

formalizarea urgentă a situaţiei minelor care nu pot fi închise din punct de vedere tehnic la termenele stabilite

eliminarea dezechilibrului grav dintre energia în bandă şi energia sporadică, astfel încât scoaterea din exploatare a capacităţilor pe bază de cărbune să se realizeze doar după punerea în funcţiune a noilor capacităţi pe gaz şi nucleare

stoparea concurenţei inechitabile care afectează companii strategice din sectorul energetic.

