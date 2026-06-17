Legea salarizării: Protest al sindicatelor din educație, grevă de avertisment în vămi

Mii de sindicaliști din educaţie au protestat, miercuri, la Bucureşti, în faţa sediului Guvernului şi în faţa Palatului Parlamentului, solicitând refacerea proiectului salarizării. De asemenea, sindicaliștii au oprit lucru pentru două ore în vămi, cu aceeași revendicare principală – retragerea proiectului salarizării – și amenință cu o grevă generală.

Cadrele didactice solicită retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, susținând că varianta actuală a proiectului reprezintă „o încălcare flagrantă” a legislației în vigoare.

Sindicaliştii au avut fluiere, vuzuzele, steaguri şi poartă pancarte cu mesaje pentru guvernanţi.

Cele trei federaţii sindicale organizatoare – Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” – solicită Guvernului României retragerea imediată din dezbaterea publică a Proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Varianta de proiect pusă în dezbatere reprezintă o încălcare flagrantă a legislaţiei în vigoare, o sfidare făţişă a angajamentelor asumate anterior în faţa salariaţilor din învăţământ şi a opiniei publice, precum şi o dovadă incontestabilă de dispreţ la adresa întregului sistem naţional de învăţământ. În loc să corecteze anomaliile din trecut, acest proiect afundă şi mai mult statutul personalului didactic în precaritate şi imprevizibilitate, arată cele trei organizaţii sindicale, miercuri, într-un comunicat de presă.

Principalele probleme care impun retragerea de urgenţă a proiectului, în opinia sindicatelor

Încălcarea flagrantă a OUG nr. 57/2023 – Draftul actual ignoră complet actul normativ obţinut în urma protestelor masive din ultimii ani. OUG nr. 57/2023 stabileşte clar şi fără echivoc că baza de calcul pentru salarizarea din învăţământ trebuie raportată la salariul mediu brut pe economie pentru profesorul debutant, principiu radiat din proiectul de lege. De asemenea, grila de salarizare trebuie astfel construită încât să ţină cont de evoluţia în carieră pentru motivarea corpului profesoral. Acest lucru înseamnă că este imperios necesar ca raportul dintre salariul de bază maxim (la gradaţia zero pentru un profesor din învăţământul preuniversitar) şi salariul profesorului debutant să fie de cel puţin 1,47:1. De ce pentru alte categorii socio-profesionale se ţine cont de evoluţia în carieră, iar pentru învăţământul preuniversitar nu?

Nerespectarea acordurilor stabilite cu Banca Mondială şi Ministerul Muncii – În anul 2024, s-a agreat ca salariul maxim al unui profesor din învăţământul preuniversitar (cu gradul I şi vechime maximă) să fie echivalat cu cel al unui medic specialist. În mod revoltător, actualul text legislativ propune o grilă în care diferenţa este de aproximativ 4.000 de lei în defavoarea profesorului.

Grile şi coeficienţi umilitori – Este de-a dreptul inacceptabil ca salariul maxim al unui profesor din învăţământul preuniversitar să nu atingă nici măcar coeficientul 3 pe o scară de la 1 la 8! Prin această ierarhizare, personalul din şcoli este menţinut în pătrimea inferioară a grilei de salarizare din sectorul bugetar.

Anularea sau diminuarea unor drepturi salariale – Acest proiect de lege anulează indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor, ceea ce conduce la pierderea atractivităţii studiilor doctorale şi la reducerea veniturilor celor care beneficiază în prezent de această indemnizaţie. Susţinem necesitatea acordării în continuare a acestei indemnizaţii, dacă salariatul îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul ştiinţific de doctor. De asemenea, se propune acordarea unei sume fixe derizorii de aproximativ 400 de lei brut pentru activitatea deosebit de complexă a profesorilor diriginţi, precum şi diminuarea indemnizaţiei pentru predarea în regim simultan, a indemnizaţiei pentru cei care lucrează în zone izolate, a sporului pentru practică pedagogică etc.

Promisiuni neonorate din trecut – Cu ocazia adoptării Legii salarizării nr. 153/2017, lege prin care salariile medicilor au crescut consistent, iar mărirea acestora s-a făcut într-o singură tranşă, guvernanţii de atunci au promis că, în următoarea lege a salarizării, următoarea categorie de salariaţi tratată cu prioritate va fi cea a profesorilor! Acum profesorii trebuie să mai aştepte. Până când? Un stat care, prin cei care-l conduc, nu este în stare să găsească resursele financiare pentru finanţarea corectă a educaţiei este un stat eşuat!

Efectul cumulativ cu măsurile de austeritate din Legea nr. 141/2025 – Acest proiect de lege vine pe fondul unui val de măsuri profund anti-educaţie deja impuse (creşterea numărului de elevi la clasă, majorarea normei didactice de predare, diminuarea tarifului la plata cu ora şi ciuntirea/plafonarea indemnizaţiei pentru titlul ştiinţific de doctor). Noua lege a salarizării nu face decât să lovească şi mai rău într-un sistem de învăţământ subfinanţat.

„Asistăm la o decizie politică iresponsabilă, care tratează educaţia exclusiv ca pe o gaură în buget, nu ca pe o investiţie în viitorul acestei naţiuni. Dacă acest text nu este retras imediat pentru a fi reconstruit pe principii de echitate şi respect, Guvernul îşi asumă în mod conştient provocarea unei crize profunde în sistemul de învăţământ şi declanşarea inevitabilă a unor noi acţiuni de protest”, se mai arată în comunicatul federațiilor din educație.

Lucrătorii din vămi au oprit lucrul 2 ore și amenință cu grevă generală

Activitatea din punctele vamale din întreaga țară a fost serios afectată de o grevă de avertisment de două ore, desfășurată între orele 12:00 și 14:00, sub coordonarea Sindicatului Național Meridian.

Au fost genrate cozi de camioane și blocaje temporare la frontiere.

Portul Constanța a fost unul dintre cele mai fierbinți puncte, unde peste 120 de lucrători vamali de la Birourile Constanța Nord și Constanța Sud au ieșit în curte și au blocat activitatea.

Principalele revendicări ale vameșilor

Protestul este strâns legat de nemulțumirile privind noua lege a salarizării și de managementul instituției:

Se reclamă excluderea din noul proiect de lege a sporurilor pentru cei care lucrează efectiv în frontieră, în ture, sau în weekend și zile de sărbătoare.

Angajații acuză că nu se mai compensează munca celor care dresează și au în dotare câini de serviciu, precum și lipsa sporului de radiații pentru cei care manipulează aparatele de control nedistructiv (scannerele din vămi).

Sindicaliștii acuză conducerea Autorității Vamale Române (AVR) că a refuzat sistematic dialogul și nu s-a prezentat la procedurile de conciliere, blocând fondurile destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă și securității.

Statutul personalului vamal nu a mai fost actualizat de mai bine de 20 de ani.

Liderii de sindicat au avertizat că urmează o grevă generală dacă Guvernul și Ministerul Finanțelor nu inițiază negocieri transparente de urgență pentru modificarea textului legii salarizării.

O grevă generală în vămi ar însemna blocarea totală a tranzitului de mărfuri la granițele României, cu pierderi financiare uriașe pentru economie.

****