Protagoniștii alegerilor prezidențiale au intrat în modulul ”precampanie”

Crin Antonescu, Nicușor Dan, Victor Ponta și Călin Georgescu sunt prezenți în fiecare zi pe micile ecrane cu mesaje electorale, poziționări, sfaturi și idei, deși startul campaniei pentru alegerile din 4 mai este departe.

Dacă Crin Antonescu încearcă să adune capital electoral care să rivalizeze cu cel al lui Călin Georgescu, pe care îl atacă constant în fiecare apariție televizată, Nicușor Dan încearcă să se profileze drept candidat independent, care însă își dorește susținerea unei părți a electoratelor PNL și USR.

Crin Antonescu și un proiect de politică externă

Crin Antonescu, candidat al Coaliției la prezidențiale, a subliniat în ultimele apariții televizate importanța menținerii parteneriatului strategic cu SUA, indiferent de schimbările de administrație de la Washington.

El a precizat că, dacă ar fi președintele României acum, ar încerca să deschidă dialogul cu SUA și UE.

„De principiu, orice demers care are în vedere oprirea unui război, a vărsării de sânge, este în sine un demers benefic. Dacă aș fi președinte, aș încerca să am un dialog, sub o formă sau alta, și eu cu Statele Unite, reprezentate la un nivel cât mai înalt pentru că e partenerul meu strategic și cu partenerii din UE pentru că am fost toți implicați. Faptul că SUA au fost conduse de Joe Biden și azi de Donald Trump care are o viziune categoric și vădit diferită nu trebuie să ne împiedice să înțelegem că parteneriatul e cu SUA”, a spus Crin Antonescu.

Întrebat dacă România ar putea renunța la scutul de la Deveselu, după ce Estonia a avertizat că Vladimir Putin nu a renunțat la pretențiile privind România, scutul de la Deveselu și retragerea trupelor americane, Crin Antonescu a spus că acestea sunt esențiale pentru securitatea României.

„Aici pentru mine lucrurile sunt clare. Pentru securitatea României aceste baze și implicit atenția și greutatea pe care NATO și SUA o acordă este esențială, nu mă miră că domnul Putin se reașează pe această poziție, pentru că pe această poziție era când războiul a început, erau lucruri care excedau Ucraina.”

Nerăbdător să se confrunte cu Călin Georgescu

În ceea ce privește o nouă candidatură a lui Călin Georgescu, Crin Antonescu spune că vrea ca acesta să treacă de ”filtrul CCR” şi să i se valideze candidatura. El a mai afirmat că vrea ca Georgescu să candideze pentru că a făcut promisiuni şi a dat sentimentul că, dacă ar fi preşedintele țării, România aproape ar fi o mare putere mondială, iar milioane de oameni nu trebuie să rămână cu sentimentul că le-a fost luat dreptul de a da, printr-un simplu vot, un destin extraordinar țării.

”E mai plăcut, ca să spun aşa, şi mai sănătos întotdeauna să ai de-a face cu originalul. Nechezolul nu era mai sănătos decât cafeaua naturală. Deci, să fie Georgescu, nu Ponta sau Simion. Ponta şi Simion sigur că pot candida, dar vreau să-i văd candidând în acelaşi timp cu Călin Georgescu. Oricine are dreptul de a candida”, a explicat Crin Antonescu.

Nicușor Dan susține integrarea României în formatul Weimar +

Și Nicușor Dan propune un proiect de politicăn externă: „integrarea țării în formatul Weimar+ (extinderea Triunghiului de la Weimar, din 1991, ce include acum Germania, Franța, Polonia, Marea Britanie, Italia și Spania – toate membre NATO)”.

„Acest format reprezintă nucleul în jurul căruia se conturează polul european al NATO și va reprezenta pilonul central al securității europene în perioada post-conflict din Ucraina.

De asemenea, România trebuie să-și crească progresiv cheltuielile militare până în 2030. Aceasta este realitatea în care trăim și la care trebuie să ne adaptăm”, a scris pe Facebook, miercuri, candidatul independent.

Campania de promovare outdoor a actualului primar general pentru poziția de președinte se derulează deja în mari orașe. Nicușor Dan urmează să se promoveze la nivel național. Vrancea 24 anunță că el este așteptat sâmbătă după-amiază la Focșani. Nicușor Dan și-a anunțat intenția de a face un turneu prin țară pentru a sta de vorbă cu oamenii și a strânge semnături. Este de așteptat ca primarul Capitalei să se întâlnească, la Focșani, cu simpatizanți și voluntari care se vor implica în strângerea de semnături.

Victor Ponta strânge semnături pentru candidatură

Deputatul PSD Victor Ponta a publicat pe site-ul său un formular pentru strângerea de semnături necesare pentru depunerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale.

Fostul premier declara duminica trecută la Digi24 că are o strategie privind scrutinul de anul acesta.

”Dacă voi candida, (…) voi candida independent” a spus el, la Antena 3. Victor Ponta afirmă că în prezent ”sunt mulți voluntari care strâng semnături”, în eventualitatea unei candidaturi a sa la alegerile prezidențiale din luna mai. Strângerile de semnături au loc cu ”știința și acordul meu” spune Victor Ponta. Fostul premier nu spune clar că-și lansează candidatura, ci că va anunța ”în cel mai scurt timp, care este decizia mea privind modul în care mă voi implica în alegerile prezidențiale din mai 2025”.

O eventuală candidatură la alegerilor prezidențiale a lui Victor Ponta ar rupe din voturile electoratului PSD care, teoretic, ar merge către Crin Antonescu. Din perspectiva jocurilor de putere din interiorul PSD, Marcel Ciolacu a anunțat că Victor Ponta va fi exclus din partid dacă intră în competiția prezidențială.

***