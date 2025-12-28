Cel mai mare acționar al eMAG critică UE pentru politicile antitrust: ”Avem nevoie de campioni locali, mentalitatea europeană trebuie să se schimbe, altfel vom deveni irelevanți tehnologic”

Șeful Prosus, cel mai mare acționar al eMag, i-a criticat într-un interviu pentru Financial Times (FT) pe reglementatorii de la nivelul Uniunii Europene pentru faptul că blochează mari tranzacții pe continent. Prosus este brațul pentru investiții al grupului sud-african Naspers, care deține eMag.

Fabricio Bloisi (foto), directorul Prosus, a spus că UE, prin politicile sale antitrust, îi limitează planul de a investi până la 15 miliarde de dolari în Europa, după preluarea Just Eat Takeaway pentru 4,1 miliarde de euro. FT subliniază că acesta este doar cel mai recent avertisment de la nivelul mediului de business privind abordarea UE în materie de antitrust.

Bloisi a declarat că este „dispus” să investească mai mult în sectorul livrărilor de mâncare, ca parte a obiectivului Prosus de a crea un „campion” european în tehnologie de 100 de miliarde de dolari, într-un moment în care rivalul american DoorDash tocmai a cumpărat Deliveroo, competitorul britanic al Just Eat.

El a afirmat pentru FT că planul său este frânat de Bruxelles, care a aprobat achiziția Just Eat abia după ce Prosus s-a angajat să își reducă participația de 27% la rivalul berlinez Delivery Hero și să renunțe la locul său din boardul companiei.

„Tocmai am făcut o achiziție (a Just Eat Takeaway), ne-am angajat să investim 10–15 miliarde de dolari în Europa, iar recomandarea pe care am primit-o (de la autoritățile europene de concurență) a fost să vindem. Ar trebui să investim 10 miliarde, dar obiectivul meu este acum să vând”, a spus Bloisi.

Raportul Draghi vorbește despre crearea de campioni europeni

Comentariile lui Bloisi vin în contextul în care s-au tot înmulțit apelurile companiilor europene – precum grupurile de telecomunicații Telefónica și Deutsche Telekom – ca Bruxelles-ul să relaxeze regulile privind fuziunile și achizițiile, pentru a le ajuta să concureze mai bine cu rivalii americani și chinezi.

Concesiile făcute de Prosus – brațul de investiții al grupului sud-african Naspers – au fost cerute după ce oficialii UE au ridicat îngrijorări că tranzacția ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori pe piețele unde Just Eat opera alături de Glovo (subsidiară a Delivery Hero), precum Spania, Polonia și Italia.

Bloisi, care anterior a condus aplicația braziliană de livrare de mâncare iFood, a spus că procesul arată că oficialii UE nu au ascultat încă recomandările raportului din 2024 al lui Mario Draghi privind competitivitatea Europei. Acesta sugera reforme inclusiv în zona controlului fuziunilor pentru a permite crearea de „campioni europeni”.

Raportul a punctat și către slăbiciunea Europei în sectorul tech ca factor al productivității mai reduse a blocului față de SUA: doar câteva dintre primele 50 de companii de tehnologie din lume sunt europene.

”Cred că mentalitatea europeană trebuie să se schimbe, altfel vom deveni irelevanți din punct de vedere tehnologic”

„(Raportul Draghi) spune că avem nevoie de campioni locali. Nu acesta este modul de gândire al Comisiei Europene astăzi; modul de gândire este «să ne uităm la competiția internă». Cred că este o mare greșeală. Cred că mentalitatea europeană trebuie să se schimbe, altfel vom deveni irelevanți din punct de vedere tehnologic”, a spus Bloisi.

În pofida promisiunilor de a acționa rapid pe recomandările fostului premier italian, la un an după publicarea raportului doar 11,2% dintre ideile lui Draghi fuseseră implementate, potrivit European Policy Innovation Council, un think-tank de la Bruxelles.

În septembrie, Draghi însuși a criticat „inerția” Bruxelles-ului din ultimul an, avertizând că aceasta amenință „nu doar competitivitatea, ci chiar suveranitatea noastră”.

Comisia a spus că achiziția Prosus a Just Eat, în forma propusă inițial, ar fi „diminuat stimulentele JET de a concura cu Delivery Hero în cele cinci state membre în care ambele companii sunt active”.

Comisia spune că revizuiește ghidurile privind fuziunile

Comisia a adăugat că, în prezent, revizuiește ghidurile privind fuziunile, în urma raportului Draghi: „Reflectăm și asupra unor probleme noi întâlnite în cazuri specifice și asupra unor tendințe mai ample relevante pentru productivitatea și competitivitatea întregii economii europene.”

Prosus – care recent a cumpărat și La Centrale, o platformă de anunțuri auto din Franța, pentru 1,1 miliarde de euro, prin subsidiara OLX – este așteptat să continue extinderea portofoliului său în Europa, în sectoare precum livrarea de mâncare și platforme de anunțuri.

Potrivit FT, analiștii sugeraseră că planurile viitoare de tranzacții ale Prosus ar fi putut include achiziția Delivery Hero, care deține și branduri precum Foodpanda și Talabat. Totuși, adaugă Financial Times, orice astfel de tranzacție ar urma să fie analizată și mai atent pentru a fi aprobată, din cauza concesiilor făcute pentru aprobarea acordului Just Eat.

Bloisi a refuzat să comenteze ambițiile sale viitoare de M&A.

***