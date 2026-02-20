cursdeguvernare

sâmbătă

21 februarie, 2026

Stiri

Propunerile Sameday pentru a obține avizul Concurenței de preluare a Cargus – separarea rețelei de lockere, proceduri pentru curierii eMAG Marketplace

De Vladimir Ionescu

20 februarie, 2026

Compania de curierat Sameday, parte din grupul eMAG, vine cu o serie de angajamente care să reducă temerile Consiliului Concurenței legate de concentrarea pieței după preluarea Cargus. Sameday se angajează să asigure stabilitate contractuală și separarea rețelei de lockere după preluarea companiei concurente și subsidiara acesteia, EOPS Solutions SRL.

Consiliul Concurenței a anunțat că supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de Delivery Solutions S.A. (Sameday), în cadrul analizei tranzacției prin care aceasta intenționează să preia Cargus S.R.L. și EOPS Solutions SRL.

Promisiunile concrete asumate de Sameday

Angajamentele propuse de Sameday urmăresc, printre altele, îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților, precum și menținerea unui mediu concurențial adecvat pe piața serviciilor de curierat.

  • Astfel, compania se angajează să mențină până la finalul anului 2026, condițiile comerciale din contractele încheiate de Cargus cu clienții săi.

  • De asemenea, Sameday va cesiona activitățile privind punctele automate de ridicare a coletelor (Automated Parcel Locker – APM) deținute de Cargus.

  • Sameday se angajează să implementeze o procedură referitoare la gestionarea relației cu curierii activi în livrarea comenzilor aferente comercianților eMAG Marketplace.

  • Compania va informa comercianții care colaborează cu cele două societăți cu privire la tipul informațiilor prezentate pe AWB-ul aferent coletului.

(Citește și: Concurența analizează preluarea Cargus de către Sameday)

****


