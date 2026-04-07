Ministrul Justiției i-a trimis președintelui propunerile pentru șefii principalelor parchete – Nicușor Dan poate refuza motivat numirile

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, i-a trimis marți, președintelui Nicușor Dan, propunerile pentru conducerile marilor parchete.

Propunerile:

Cristina CHIRIAC – funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Marius VOINEAG – funcția de procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Ioan-Viorel CERBU – funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție;

Marinela MINCĂ – funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

Marius-Ionel ȘTEFAN – funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

Codrin-Horațiu MIRON – funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

Alex-Florin FLORENȚA – funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI – funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Dosarele au fost trimise după reluarea interviurilor, de către Comisia constituită la MJ, în cazul procurorilor care au primit aviz negativ de la CSM – Cristina Chiriac, Marinela Mincă și Gill-Julien Grigore-Iacobici.

Reglementările privind numirea șefilor marilor parchete:

Avizul CSM este consultativ.

Președintele României poate refuza motivat numirile în funcțiile de conducere.

Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia trebuie emis în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii ministrului Justiției.

Mandatele sunt de trei ani și pot fi reînnoite doar o singură dată.

Reamintim că procedura legală a fost declanșată pe 8 ianuarie 2026.

Președintele Dan: Aștept să primesc propunerile și apoi voi analiza

“Pentru procurori, aștept să primesc de la Ministrul Justiției. În momentul acesta, nu am primit oficial propunerile pentru niciuna dintre cele 8 funcții care au fost scoase la concurs. În momentul în care voi primi, voi analiza”, a declarat președintele Nicușor Dan, marți, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

La începutul lunii martie, la Varșovia, șeful statului declara că este pregătit pentru a decide în cunoștință de cauză:

„Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată. Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o…Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media. Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”.

