13 august, 2025

Propunerile de comasare a școlilor și liceelor în funcție de numărul de elevi au început să vină de la Inspectoratele școlare județene

De Laurențiu Gheorghe

12 august, 2025

Inspectoratele scolare din mai multe judete au trimis cu mai putin de o lună de începerea noului an școlar propuneri de reorganizare a unităților de învatamant preuniversitar, transmite Agerpres.

Reorganizarea, analizată împreună cu autoritățile locale vizează comasarea de licee, școli și grădinițe în funcție de numărul minim de elevi și a Legii nr. 141/2025.

Sindicatele nu sunt de acord cu restructurările propuse pentru anul școlar 2025-2026 care începe pe 8 septembrie și ai amenințat că vor boicota începutul cursurilor.


Măsurile vin pe fondul protestelor celor trei mari federații sindicale din învățământ, care contestă creșterea numărului de elevi la clasă, mărirea normei didactice, reducerea tarifului la plata cu ora și comasarea școlilor mici. Liderii sindicali avertizează că, dacă Guvernul nu renunță la aceste schimbări, pe 8 septembrie școala nu va începe, fiind pregătit un boicot național și un miting cu peste 30.000 de participanți în București.

Ministerul Educației susține că aceste modificări urmăresc eficientizarea cheltuielilor și adaptarea la realitățile demografice, însă sindicatele avertizează că ele vor duce la pierderi de locuri de muncă, scăderea calității educației și închiderea unor școli din comunitățile mici.

Mai este astfel mai puțin de o lună pentru a finaliza acest proces, iar inspectoratele școlare județene au început deja să trimită deja propunerile.

Cititi si: Sindicaliştii din educaţie – rezistență totală la reformele propuse de ministru: încep demersul pentru abrogarea unor măsuri din primul pachet

***


