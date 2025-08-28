Propunerile pentru SIE și SRI ale președintelui – respinse de coaliție, salutate de AUR

Președintele Nicușor Dan i-a propus coaliției de guvernare pe avocatul Gabriel Zbârcea și pe diplomatul Marius Lazurca la conducerea SRI, respectiv SIE. Liderii partidelor din coaliție au respins propunerile, în timp ce dintre formațiunea extremistă AUR au venit reacții pozitive.

Propunerea a fost făcută într-o discuție pe care șeful statului a avut-o cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu pe 26 august, când Nicușor Dan a participat la începutul ședinței coaliției de guvernare.

Reamintim că postul de director al SRI este vacant de doi ani, iar SIE este condus din 2018 de Gabriel Vlase.

Declarațiile unor lideri ai coaliției justifică refuzul prin apropierea celor doi candidați de curentul ultranaționalist, care a și salutat nominalizările.

Premierul Ilie Bolojan, întrebat miercuri seara, la Antena 3 CNN, cum comentează propunerile vehiculate pentru conducerea acestor servicii – Marius Lazurca, Mircea Abrudean, Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Valentin Naumescu – a răspuns:

„Nu fac comentarii legat de știri care apar pe surse și nici nu am transmis niciodată astfel de știri. Ceea ce vă pot spune este că pentru conducerea serviciilor de informații există o procedură stabilită prin legislație: președintele României face aceste propuneri, iar Parlamentul le aprobă. Prin urmare, în momentul în care se va considera de către domnul președinte că e un moment potrivit, cu siguranță va avea un dialog cu reprezentanții partidelor politice din Parlament, în așa fel încât să se creeze o majoritate pentru ca, odată o propunere făcută, ea să aibă într-adevăr șansa să fie validată”.

„Să mă apuc să fac acum comentarii legat de simpatii, de antipatii, cred că nu este cazul. Cei care ocupă poziții foarte importante în statul român trebuie să fie niște oameni loiali acestei țări și să se gândească sigur la interesele strategice ale României și să fie în serviciul țării noastre”, a mai spus premierul.

„Sunt convins că se va găsi o soluție înțeleaptă pentru aceste propuneri, dar acum, mai mult de atât, nu pot să fac alte comentarii”.

Sorin Grindeanu: „Discursul pe care îl are AUR pare anti-european, anti-UE. Este o problemă peste care eu nu pot să trec. Și nici PSD-ul. Și atunci mi-ar fi dificil să mă gândesc că una dintre propuneri o să vină din această zonă. Nicușor Dan ar fi bine să facă nominalizări care să treacă prin vot în Parlament”.

De cealaltă parte, Petrișor Peiu, de la AUR, a întâmpinat cu entuziasm propunerile avansate de Nicușor Dan: „Atât Gabriel Zbârcea, cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente.”

Cele două propuneri

Marius Gabriel Lazurca (foto) are o vastă experiență diplomatică acumulată prin mai multe mandate de ambasador al României. El a fost ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta între 2006 și 2010, apoi ambasador în Republica Moldova din 2010 până în 2016.

Ulterior, a fost ambasador în Ungaria, între 2016 și 2020, perioadă în care a fost și Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării.

Din 2021 până în prezent este ambasador al României în Mexic și America Centrală.

Înainte de cariera diplomatică, a fost profesor universitar și deține studii avansate, inclusiv doctorat în istorie-antropologie la Universitatea Sorbona din Paris.

Este considerat un ultraconservator.

Gabriel Zbârcea (foto), propunerea președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI, este un avocat cu o carieră solidă în domeniul juridic și o activitate semnificativă în sfera fuziunilor și achizițiilor.

El este managing partner la casa de avocatură Țuca, Zbârcea & Asociații, cu experiență în programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.

A avut un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții din domeniul energiei electrice, petrolului și gazelor.

Casa de avocatură Țucă Zbârcea & Asociații a asigurat reprezentarea Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) în litigiul cu statutul român, servicii pentru care a fost remunerată cu peste nouă milioane de dolari de către această companie.

Statul român a câștigat arbitrajul, angajând o echipă din care a făcut parte și avocatul Dacian Cosmin Dragoș, acum judecător CCR propus de Nicușor Dan.

Reamintim că președintele a fost unul dintre contestatarii cei mai vehemenți ai proiectului de exploatare a aurului de la Roșia Montana.

Gabriel Zbârcea se declara naționalist și suveranist în podcastul realizat de Florentin Țuca, un podcast la dezbaterile căruia au fost invitați și ideologi ai mișcării neolegionare.

