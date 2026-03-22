Rezultatele pe 2025 și dividendele de la BVB în 2026: randamente în scădere, companiile mari rămân atractive

Companiie listate la Bursa de Valori București (BVB) au încheiat sezonul de raportări financiare și au început să publice convocatoarele pentru adunările de bilanț, în care sunt trecute propunerile de sume pe care firmele le vor distribui acționarilor din profiturile anului 2025.

Dividendele cu randamente semnificative reprezintă unul din marii factori de atractivitate ai pieței noastre bursiere, iar anul dificil 2025 a marcat o reducere a profitabilității pentru o bună parte din companiile de dimensiuni medii listate la bursa locală.

În ciuda încetinirii economiei, companiile mari au beneficiat grație puterii de impunere a prețurilor mai mari și grație poziției dominante în piață și sunt așteptate să ofere dividende atractive pentru investitori și anul acesta. Per total, randamentul mediu al dividendelor acordate în 2025 din profiturile anului 2024 a fost de 4,1%, cu estimări de scădere sub nivelul de 4% în acest an.

Dividendele sunt în general aprobate de acționari la adunările din aprilie, iar apoi virate începând cu lunile de vară. Per total, dividendele ce urmează a fi distribuite de companiile listate la BVB ar urma să fie în scădere față de anii anteriori, în contextul creșterii prețurilor acțiunilor, dar chiar evoluția recentă foarte bună a cotațiilor de la BVB continuă să facă acțiunile locale atractive, mai ales în contextul macroeconomic actual puternic inflaționist.

Rezultatele companiilor, după finalul sezonului de raportări. 69% au bătut rezultatele de anul trecut la nivel de cifră de afaceri

Conform unui raport al TradeVille, din punct de vedere al evoluției cifrei de afaceri din 2025, față de 2024, 69% dintre companiile din componenta indicelui BETPlus (cel mai extins) au reușit să depășească performanța de anul trecut.

Din cele 48 de companii care compun indicele BETPlus, 17 dintre ele au raportat în anul 2025 o cifră de afaceri de peste 1 mld. RON și 39 peste 100 mil. RON.

În termeni absoluți, cea mai mare cifră de afaceri a fost înregistrată de OMV Petrom (36.6 mld. RON), cu 827 mil. RON mai mult comparativ cu 2024. 2025 a adus o accelerare a veniturilor, cifra de afaceri din 2025 fiind cu 2.3% mai mare comparativ cu 2024. Față de bugetul stabilit pentru 2025, OMV Petrom a realizat în primele nouă luni aproximativ 101% din cifra de afaceri prognozată, dar nu a depășit nivelul estimat al profitului net, atingând 92.5% din obiectivul anual.

Pe locul doi, în termeni absoluți, se află Banca Transilvania, cu o cifră de afaceri de 11.64 mld. RON la 2025, marcând un avans de 14.8% comparativ cu anul precedent, pe fondul creșterii cu 16.8% a veniturilor nete din dobânzi. Raportat la Bugetul de Venituri și Cheltuieli, banca a reușit să livreze deja peste 105% din cifrele bugetate.

Pe locul trei, se află Digi Communications, care a raportat o cifră de afaceri de 11.27 mld. RON, depășind cu 17.8% nivelul anului anterior. Raportat la buget, cifra de afaceri a anului 2025 acoperă 105% din cifra prognozată pentru acest an.

Notă: Raportul prezintă rezultatele financiare aferente anului 2025 pentru companiile listate la Bursa de Valori București care fac parte din componenta indicelui BETPlus.

9 companii din BETPlus au încheiat 2025 pe pierdere

În același timp, în ceea ce privește profitul net, dintre cele 48 de companii analizate, incluse în indicele BETPlus, 9 companii au încheiat 2025 pe pierdere, numărul lor fiind ușor mai mare față de 2024. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate de Chimcomplex și de Alro.

În 2025, printre companiile care au obținut cel mai mare profit se numără Banca Transilvania, care a raportat un rezultat net de cca. 4.6 mld. RON, în scădere ușoară cu 1% față de 2024, reușind să bifeze profitul net bugetat pentru întreg anul.

Banca Transilvania este urmată în clasament de Hidroelectrica, al cărui profit anual s-a ridicat la cca. 3.8 mld. RON, marcând o diminuare de 7% a rezultatului net, comparativ cu cel obținut anul precedent în aceeași perioadă. Hidroelectrica și-a rectificat bugetul de venituri și cheltuieli în septembrie, estimând un profit brut pentru 2025 în sumă de 3 mld. RON și venituri operaționale de 9.96 mld. RON. Compania a reușit astfel să înregistreze un profit cu 10% peste bugetul rectificat.

În același timp, companiile cu cele mai mari creșteri procentuale ale profitului net sunt Premier Energy, Electrica și Transgaz, cu creșteri de 332% (PE), și de 213% pentru Electrica și 119% pentru Transgaz.

Ce dividende propun Petrom și BRD, primele societăți din BET ce au convocat AGA

Primele două companii din indicele BET care au convocat acționarii pentru AGA de bilanț sunt OMV Petrom și BRD Groupe Societe Generale.

Petrom a convocat AGA pentru data de 28 aprilie, la care, printre altele, acționarii vor dezbate aprobarea distribuirii unui dividend de bază în sumă de 0.0466 RON/acțiune, cu 5% mai mare față de cel acordat anul trecut. Raportat la prețul de închidere din debutul săptămânii, randamentul este de 4.5%. la acesta se adaugă un dividend special de 0,0112/acțiune, cu 44% mai mic față de cel acordat anul trecut.

La nivel cumulat, dividendul de bază și cel special înseamnă o distribuție de dividende cu 10% mai mică față de cea de anul trecut. Data plății a fost propusă pe 8 iunie.

În același timp, BRD a propus acționarilor, pentru AGA din 29 aprilie, aprobarea unor dividende în cuantum de 749,3 milioane lei, echivalentul a 50% din profitul anului 2025, respectiv un dividend brut de 1,0752 lei/acțiune, cu plată din 5 iunie 2026.

Raportat la prețul de închidere al acțiunilor BRD de marți, dividendul echivalează cu un randament net de circa 3%.

***